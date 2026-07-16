رباب فاطمه، به حیث نمایندۀ خاص و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تعیین شد

در اعلامیۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز‌پنجشنبه(۲۵ سرطان) منتشر شد گفته شده که گوتیرش از خدمات متعهدانه خانم اوتونبایوا و از جورجت گانیون از کانادا، معاون نماینده ویژه و یوناما که در حال حاضر به حیث سرپرست این هیئت کار می‌نمود، ابراز سپاسگذاری کرده است.

براساس اعلامیه، خانم فاطمه بیش از ۳۰ سال تجربه در عرصه های خدمات ملکی در سطح ملی و بین‌المللی، دیپلوماسی دوجانبه و چند جانبه، سیاست‌گذاری، دادخواهی و طرح و تطبیق برنامه‌ها دارد.

او به حیث سفیر و نماینده دایمی بنگلادش در ملل متحد، معاون سرمنشی و نماینده ارشد این سازمان در امور کشورهای کمتر انکشاف ‌یافته، محاط به خشکه و در حال رشد، و کشورهای کوچک جزیره‌ای رو به انکشاف ایفای وظیفه کرده است.

خانم فاطمه که در سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) به حیث مشاور منطقه‌ای برای آسیای جنوبی و جنوب‌غرب آسیا و مشاور منطقه‌ ای در امور تغییر اقلیم و مهاجرت نیز کار کرده، دارای ماستری در روابط بین المللی و دیپلوماسی است، به انگلیسی صحبت می کند و به زبان های هندی و اردو آشنایی دارد.