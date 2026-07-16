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در نتیجۀ آتشسوزی در یک پرورشگاه در الجزایر، ده ها تن کشته و زخمی شدند
براساس خبرگزاری رویترز، رسانههای دولتی الجزایر گزارش داده اند که این آتشسوزی صبح پنجشنبه(۲۵ سرطان) در یک پرورشگاه کودکان یتیم در حومۀ پایتخت این کشور رخداد و در اثر آن یازده تن کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شدند.
در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است.
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ایالات متحده امریکا، شب پنجشنبه بار دیگر حملاتی را بر ایران انجام داد
قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) پنجشنبه(25 سرطان) اعلام کرد که مراکز قومانده، سیستمهای دفاع هوایی و تأسیسات راکتی و طیارات بیپیلوت در چندین منطقه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفتهاند.
امریکا میگوید که هدف این حملات، کاهش توانایی ایران برای انجام حملات علیه کشتیها در تنگه هرمز است.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران نیز ادعا کرده که پایگاههای نظامی امریکا در اردن و کویت را با راکتها و طیارات بیپیلوت هدف قرار داده است.
طالبان به تأکید حامد کرزی بر فراهمسازی زمینه آموزش دختران، واکنش نشان دادند
تأکید حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، بر فراهمسازی زمینه آموزش برای دختران، واکنش مقامهای طالبان را برانگیخته است.
ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روزچهارشنبه(24 سرطان) در شبکۀ اکس خطاب به آقای کرزی نوشته که «تو حق نداری درمورد مسائل افغانستان اظهار نظر کنی.»
هاشمی همچنین نوشته که به باور او، اظهار نظر در مورد تحصیلات عالی شایسته کسانی است که در دوران حاکمیت خود برای پیشرفت کشور میراثی عملی و مثبت بر جای گذاشته باشند.
حامد کرزی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل حضور دارد، با وجود محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، بارها در مورد حمایت از آموزش دختران افغان اظهارنظر کرده است.
آقای کرزی حدود ۱۴ سال رئیسجمهور افغانستان بود و در دوران زمامداری او میلیونها دختر به مکاتب و پوهنتونها راه یافتند.
از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست 2021 ، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش و تحصیلات عالی محروم شده اند.
امریکا، با فروش حدود ۲ میلیارد دالر تسلیحات به عربستان موافقت کرد
وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، با فروش حدود ۲ میلیارد دالر تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد.
وزارت امور خارجۀ امریکا در اعلامیهای گفته که «معاملۀ پیشنهادی، با بهسازی امنیت یک متحد عمدۀ غیر ناتو که نیرویی قوی در زمینۀ ثبات سیاسی و توسعۀ اقتصادی در منطقۀ خلیج [فارس] به شمار میآید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است».
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپی آزاد/رادیو آزادی، طی روزهای اخیر، کویت و چند کشور دیگر این منطقه نیز از معاملات تسلیحاتی عمده با ایالات متحدۀ امریکا خبر دادهاند.
لیونل مسی: ارجنتاین، با ارادهٔ کامل تا آخرین لحظهٔ بازی، مبارزه کرد
پس از شکست دادن تیم انگلستان در مرحلهٔ نیمهنهایی جام جهانی فوتبال، لیونل مسی می گوید که تیم ملی ارجنتاین، هرگز دست از تلاش برنداشت و با ارادهٔ کامل تا آخرین لحظهٔ بازی، مبارزه کرد.
لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی ارجنتاین، هرچند خودش موفق نشد گول بزند، اما در برابر انگلستان نقش مهمی را در هماهنگی این تیم و فراهم سازی زمینه برای گولها ایفا کرد.
ارجنتاین تا دقیقهٔ ۸۵ با نتیجهٔ یک در برابر صفر عقب بود، اما در دقایق پایانی بازی همهٔ بازیکنان این تیم بهسوی گول انگلستان حمله کردند و توانستند در مدت هفت دقیقه، دو گول را به ثمر برسانند.
بدین ترتیب، تیم ملی ارجنتاین که در دورهٔ گذشته نیز قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود، بار دیگر به دور نهایی راه یافت.
دیدار نهایی این جام جهانی روز یکشنبه برگزار خواهد شد و ارجنتاین در برابر اسپانیا به میدان می رود.
تیم ملی اسپانیا نیز برای رسیدن به دیدار نهایی، تیم فرانسه را شکست داده است.
اسرائیل بر حفظ حضور نظامی در سوریه، لبنان و غزه تأکید کرد
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، می گوید، کشورش به حفظ نیروهای خود در «مناطق امنیتی» داخل سوریه، لبنان و نوار غزه ادامه خواهد داد.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، در اعلامیۀ دفتر وزیر دفاع اسرائیل، گفته شده که کاتز روز پنجشنبه(۲۵ سرطان) به پیت هگست، همتای امریکایی خود گفته که اسرائیل مصمم است، نیروهایش را در «مناطق امنیتی» که در داخل قلمرو لبنان، سوریه و در نوار غزه ایجاد کرده است، حفظ کند و هدف از این حضور، تأمین امنیت سرحدات اسرائیل و جلوگیری از تهدیدات گروههای جهادی است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که براساس گزارشها، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، از بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل خواسته تا نیروهای آن کشور را از سوریه و لبنان خارج کند، زیرا به باور او این حضور باعث افزایش تنشها در منطقه شده است.
در همین حال، مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری امریکا به منظور کاهش تنشها و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ادامه دارد و اردوی اسرائیل همچنان حدود ۶۰ درصد از نوار غزه را در کنترل خود دارد.
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پیام اتحادیۀ اروپا در روز مهارتهای جوانان؛ حمایت از جوانان افغان ادامه دارد
هیئت نمایندهگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان میگوید که با آموزشهای حرفهای و کارآموزی، فرصتهای را برای دختران و پسران افغان ایجاد میکند تا آنها پیشرفت کرده و از جوامع خود حمایت کنند.
این هیئت در پیامی به مناسبت روز جهانی "مهارتهای جوانان" روز چهارشنبه (۲۴ سرطان) در پیامی در شبکۀ اکس همچنین گفته که اتحادیۀ اروپا با کمک به جوانان برای کسب مهارت، راهاندازی کسبوکار و ایجاد معیشت پایدار، در آیندهی افغانستان سرمایهگذاری میکند.
از روز جهانی "مهارتهای جوانان" در ۲۴ سرطان در حالی یادبود به عمل آمد که طالبان از سال ۲۰۲۱ میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران و زنان جوان را از آموزش در مکاتب متوسطه، لیسهها و پوهنتونها منع کردند و محدویتهای شدیدی بر زندهگی اجتماعی و کار دختران و زنان جوان نیز در افغانستان وضع شدهاست.
همکاری تجارتی تازه میان افغانستان، روسیه و قزاقستان
شرکتهایی از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامههای تجارتی به ارزش ۴۴۶ میلیون افغانی را امضا کردند.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روز چهارشنبه (۲۴ سرطان) گفت که این توافقنامهها در بخشهای مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی، به هدف گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعۀ تجارت منطقهای امضا شدهاست.
اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامهها جزئیات بیشتر ارائه نکردهاست.
بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود ۵۳۸ میلیون دالر رسیده که از جمله ۴ میلیون دالر صادرات افغانستان و ۵۳۴ میلیون دالر واردات از روسیه بوده است.
حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادیاش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد.
ایجاد ریاست جدید رسانهای از سوی طالبان؛ وعدۀ حمایت در سایۀ محدودیتها
وزارت داخلۀ طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام "پشتیبانی معلوماتی" خبر دادهاست.
مولوی عبدالحکیم همت آخندزاده رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشستی با تأیید این خبر گفته که هدف از ایجاد این ریاست، نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانهها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهمآوری زمینۀ دسترسی به اطلاعات است.
طالبان در حالی ادعای حمایت از رسانهها و خبرنگاران را مطرح میکنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، محدودیتهای شدیدی بر خبرنگاران و رسانههای آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات محدود شدهاست.
ادامۀ این وضعیت باعث مسدود شدن صدها رسانه، زندانی شدن شماری از خبرنگاران، مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند رسانهای از افغانستان و انتقادات شدید سازمانها و نهادهای داخلی و بینالمللی حمایت از خبرنگاران شدهاست.
گرمای بیسابقه در اروپا؛ ترانسپورت و برق با مشکلات جدی روبهرو شدهاند
با افزایش بیسابقۀ گرما در اروپا، خطوط آهن، سرکها و شبکههای برق با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
کشورهای اروپایی برای مقابله با این وضعیت و محافظت از زیربناها از تکنولوژیهای مانند طیارات بیپیلوت، حسگرها (سنسرهای) هوش مصنوعی و حتی رنگ سفید استفاده میکنند.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در ناروی، کارکنان میدان هوایی شهر اسلو برای جلوگیری از آسیبدیدن خط رنوی در گرمای ۳۰ درجۀ سانتیگراد، روی آن آب پاشیدند.
مقامهای ناروی همچنین در حال آزمایش قیر مقاوم در برابر گرما هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که زیربناهای کنونی اروپا در برابر موجهای شدید گرما آماده نیستند.
بر اساس یک گزارش، رویدادهای شدید اقلیمی مانند گرما، خشکسالی و سیلابها میتواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی اقتصاد کشورهای حوزۀ یورو را تا ۴.۷ درصد کاهش دهد.