شرکت‌هایی از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافق‌نامه‌های تجارتی به ارزش ۴۴۶ میلیون افغانی را امضا کردند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز‌ چهارشنبه (۲۴ سرطان) گفت که این توافق‌نامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی، به هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعۀ تجارت منطقه‌ای امضا شده‌است.

اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافق‌نامه‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده‌است.

بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود ۵۳۸ میلیون دالر رسیده که از جمله ۴ میلیون دالر صادرات افغانستان و ۵۳۴ میلیون دالر واردات از روسیه بوده است.

حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش می‌کند تا روابط اقتصادی‌اش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد.