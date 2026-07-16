این کمبود را مهاجران افغان بیش از دیگران احساس می‌کنند، زیرا بسیاری از آنان هنوز به‌طور کامل با جوامع میزبان ادغام نشده‌اند و راه‌های دسترسی به امکانات را به‌خوبی نمی‌شناسند.

یک زن مهاجر افغان در فرانسه که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت مشکلات اجتماعی، گرمای امسال را برای آنان دشوارتر کرده‌است.

اصلاً پکه پیدا نمی‌شود. سال گذشته یک پکه را با ۳۰ یورو می‌خریدیم، اما امسال همان پکه ۷۰ یا ۸۰ یورو قیمت دارد

او گفت: "امسال فرانسه با گرمای بسیار شدیدی روبه‌رو است و اصلاً پکه پیدا نمی‌شود. سال گذشته یک پکه را با ۳۰ یورو می‌خریدیم، اما امسال همان پکه ۷۰ یا ۸۰ یورو قیمت دارد. هر زمان که کولر یا پکه به فروشگاه‌ها می‌آید، مردم آن را حتی بدون نیاز می‌خرند و بعداً به‌صورت آنلاین با قیمت بسیار بالاتر می‌فروشند. بیماری‌ها هم افزایش یافته و اگر به داکتر مراجعه کنید، نوبت سه یا چهار ماه بعد داده می‌شود. مشکلات بسیار زیاد است، گرما شدید شده، کودکان و سالمندان را می‌بینیم که در خیابان از شدت گرما بی‌حال می‌شوند و امسال امکانات نیز کمتر شده‌است."

در برخی مناطق، کمبود وسایل سرد کننده و افزایش قیمت آن‌ها باعث شده بسیاری از مردم به راهکارهای جای‌گزین روی بیاورند.

بستن کلکین‌ها در ساعات گرم روز، نوشیدن آب فراوان، پوشیدن لباس‌ها و پارچه‌های نازک و کوتاه، شستن بدن با آب خنک و استفاده از روش‌های مشابه، از جمله این راهکارهاست.

شماری از مهاجران افغان می‌گویند با توجه به هزینه‌های بالای زنده‌گی، کرایه خانه و سایر مصارف روزانه، خرید وسایل سرد کننده که قیمت آن‌ها نسبت به گذشته چند برابر شده، برای‌شان آسان نیست.

خانواده‌ها برای خنک نگه داشتن خانه‌هایشان به پکه و ایرکاندیشن نیاز دارند، اما این وسایل یا به‌سختی پیدا می‌شوند

یک مهاجر افغان در جرمنی که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: "در اروپا امسال دمای هوا بسیار بالا رفته است. خانواده‌هایی که کودک دارند و تازه به اروپا آمده‌اند، هنوز از امکانات اولیه هم برخوردار نیستند. روند اداری و دریافت کمک‌های دولتی نیز زمان‌بر است. این خانواده‌ها برای خنک نگه داشتن خانه‌هایشان به پکه و ایرکاندیشن نیاز دارند، اما این وسایل یا به‌سختی پیدا می‌شوند یا آن‌قدر گران هستند که توان خریدشان را ندارند."

او افزود که برخی افراد برای فرار از گرما، ساعت‌ها را در کتابخانه‌ها، مراکز خرید و ساختمان‌های عمومی که مجهز به ایرکاندیشن هستند، سپری می‌کنند.

شماری از متخصصان صحی هشدار می‌دهند که گرمای شدید، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، خطرات جدی صحی به همراه دارد.

حتی اگر احساس تشنه‌گی نمی‌کنند. همچنین منرال‌های نمک بدن را پوره کنند، زیرا هنگام تعریق مقدار زیادی از آن‌ها از دست می‌رود

داکتر سفیر زدران، متخصص امراض داخله و سرپرست شفاخانه دولتی ابن‌سینا در کابل، به رادیو آزادی گفت: "مردم باید به‌طور منظم آب و مایعات بنوشند، حتی اگر احساس تشنه‌گی نمی‌کنند. همچنین منرال‌های نمک بدن را پوره کنند، زیرا هنگام تعریق مقدار زیادی از آن‌ها از دست می‌رود. نوشیدن چای یا نوشابه‌های شیرین در هوای بسیار گرم، به‌جای فایده، زیان دارد. در طول روز بهتر است پنجره‌ها بسته باشند و پس از غروب آفتاب باز شوند تا هوای سرد وارد خانه شود. همچنین می‌توان یک پارچه مرطوب روی پنجره یا در آویزان کرد تا جریان هوا خنک‌تر شود و از دستمال مرطوب برای خنک کردن بدن استفاده کرد، اما نباید با آب بسیار سرد حمام کرد، زیرا باعث انقباض رگ‌های خون می‌شود."

او همچنین توصیه کرد که خانواده‌ها از بردن کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های جدی در هوای گرم و یا انتقال آنان با موترهای‌که شیشه‌های بسته دارند، خودداری کنند.

این درحالی‌ست که در سال جاری، در نتیجه‌ی تغییرات اقلیمی، موج‌های گرمای شدید در اروپا نسبت به سال‌های گذشته گسترده‌تر و شدیدتر شده و در بسیاری از مناطق دمای هوا از ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر رفته است.

افزایش تقاضا برای وسایل سرد کننده نه‌تنها فشار زیادی بر بازار وارد کرده، بلکه خانواده‌های کم‌درآمد را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است، خانواده‌هایی که توان خرید این وسایل را ندارند.