ریاض بار دیگر حملات ایران به کشورهای منطقه را محکوم کرد

وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای حملات "توجیه‌ناپذیر" ایران به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن را "به‌شدت محکوم" کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش در برابر اقدامات ”خصمانه"‌ جمهوری اسلامی را تأیید می‌کند و در کنار آنها ایستاده است.

در آغاز ماه حوت سال گذشته که امریکا و اسرائیل به طور مشترک به خاک ایران حمله کردند،‌ سپاه پاسداران در پاسخ به خاک کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با موشک بالیستیک و درون‌های تهاجمی و انتحاری حمله کرده است.

با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که حملات تهران نه به مردم و خاک کشورهای عربی،‌ بلکه تنها به پایگاه‌های امریکایی است که در خاک این کشورها قرار دارد.

هر چند حملات سپاه به پایگاه‌های امریکایی آسیب‌های چشمگیر برجا گذاشته، در این میان بناها و تأسیسات غیرنظامی کشورهای عربی هم بارها آسیب دیده اند.