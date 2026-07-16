افغانستان
تلاشهای ایران، تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای یک ایجاد یک دهلیز تجاری زمینی
مقامهای حکومت طالبان، ایران و تاجیکستان تفاهمنامهای را به منظور ایجاد یک دهلیز تجاری زمینی (جادهای) سه جانبه امضای کرده اند.
بر اساس این تفاهم، قرار است که یک محموله تجاری ایران در جریان ماه آینده به گونه آزمایشی از طریق افغانستان به تاجیکستان منتقل شود.
این موضوع را روز پنجشنبه ۲۵ سرطان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و رسانههای ایرانی گزارش دادند.
مقامهای وزارت راه و شهرسازی ایران گفتند که با فرستادن این محموله آزمایشی میخواهند هزینه و مشکلات راه را سنجش کنند.
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اوچا میگوید که سرمایهگذاری روی آموزش دختران، سرمایهگذاری روی آینده افغانستان است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان با تأکید بر آموزش دختران در این کشور میگوید که آموزش امید و فرصت میآورد.
اوچا روز پنجشنبه ۲۵ سرطان در صفحۀ ایکس نوشته که یک مادر در بامیان در پاسخ به این پرسش که وقتی دختران از فرصت آموزش محروم میشوند، ماندن چه معنایی دارد؟ گفته که "میترسم دخترم آیندهای نداشته باشد."
این اداره ملل متحد افزوده که سرمایهگذاری روی آموزش دختران، سرمایهگذاری روی آینده افغانستان است.
حدود پنج سال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.
این ممنوعیت و دیگر ممنوعیتها و محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با انتقاد گستردهای جامعه جهانی روبهرو شده است. اما طالبان در واکنش مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
بخش زنان ملل متحد: سازمانهای مرتبط با زنان در افغانستان با فشارهای شدیدی روبهرو هستند
بخش زنان ملل متحد در گزارشی گفته که سازمانهای زنان که آخرین شریان حیاتی برای زنان و دختران در افغانستان به شمار میروند، تحت فشارهای چون کاهش بودجه و محدودیتهای کاری و تردد زنان برای بقایشان تلاش میکنند.
بر اساس نتایج یک سروی که این سازمان روز پنجشنبه ۲۵ سرطان نشر کرده، سه چهارم سازمانهایی که به زنان خدمات ارائه میکنند در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبهرو شده اند.
همچنان نیمی این سازمانها در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش بودجه ۹۲ درصد کارمندان خود را از دست داده اند.
بیش از نیمی این سازمانها که در این سروی شرکت کرده اند، گفتند که در سال جاری میلادی به دلیل نداشتن بودجه فعالیت خود را متوقف و یا هم به گونۀ کامل تعطیل خواهند کرد.
بخش زنان ملل متحد میگوید، این سازمانها درحالی با این مشکلات روبهرو هستند که به دلیل محدودیتهای طالبان بر آموزش، اشتغال و تردد زنان در جامعه، نقش این سازمانها در ارائه خدمات صحی، ایمنی، آموزش، معیشت و کمکهای بشردوستانه حیاتیتر و ضروریتر شده است.
طالبان به تأکید حامد کرزی بر فراهمسازی زمینه آموزش دختران، واکنش نشان دادند
تأکید حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، بر فراهمسازی زمینه آموزش برای دختران، واکنش مقامهای طالبان را برانگیخته است.
ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روزچهارشنبه(24 سرطان) در شبکۀ اکس خطاب به آقای کرزی نوشته که «تو حق نداری درمورد مسائل افغانستان اظهار نظر کنی.»
هاشمی همچنین نوشته که به باور او، اظهار نظر در مورد تحصیلات عالی شایسته کسانی است که در دوران حاکمیت خود برای پیشرفت کشور میراثی عملی و مثبت بر جای گذاشته باشند.
حامد کرزی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل حضور دارد، با وجود محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، بارها در مورد حمایت از آموزش دختران افغان اظهارنظر کرده است.
آقای کرزی حدود ۱۴ سال رئیسجمهور افغانستان بود و در دوران زمامداری او میلیونها دختر به مکاتب و پوهنتونها راه یافتند.
از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست 2021 ، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش و تحصیلات عالی محروم شده اند.
پیام اتحادیۀ اروپا در روز مهارتهای جوانان؛ حمایت از جوانان افغان ادامه دارد
هیئت نمایندهگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان میگوید که با آموزشهای حرفهای و کارآموزی، فرصتهای را برای دختران و پسران افغان ایجاد میکند تا آنها پیشرفت کرده و از جوامع خود حمایت کنند.
این هیئت در پیامی به مناسبت روز جهانی "مهارتهای جوانان" روز چهارشنبه (۲۴ سرطان) در پیامی در شبکۀ اکس همچنین گفته که اتحادیۀ اروپا با کمک به جوانان برای کسب مهارت، راهاندازی کسبوکار و ایجاد معیشت پایدار، در آیندهی افغانستان سرمایهگذاری میکند.
از روز جهانی "مهارتهای جوانان" در ۲۴ سرطان در حالی یادبود به عمل آمد که طالبان از سال ۲۰۲۱ میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران و زنان جوان را از آموزش در مکاتب متوسطه، لیسهها و پوهنتونها منع کردند و محدویتهای شدیدی بر زندهگی اجتماعی و کار دختران و زنان جوان نیز در افغانستان وضع شدهاست.
همکاری تجارتی تازه میان افغانستان، روسیه و قزاقستان
شرکتهایی از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامههای تجارتی به ارزش ۴۴۶ میلیون افغانی را امضا کردند.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روز چهارشنبه (۲۴ سرطان) گفت که این توافقنامهها در بخشهای مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی، به هدف گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعۀ تجارت منطقهای امضا شدهاست.
اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامهها جزئیات بیشتر ارائه نکردهاست.
بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود ۵۳۸ میلیون دالر رسیده که از جمله ۴ میلیون دالر صادرات افغانستان و ۵۳۴ میلیون دالر واردات از روسیه بوده است.
حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادیاش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد.
ایجاد ریاست جدید رسانهای از سوی طالبان؛ وعدۀ حمایت در سایۀ محدودیتها
وزارت داخلۀ طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام "پشتیبانی معلوماتی" خبر دادهاست.
مولوی عبدالحکیم همت آخندزاده رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشستی با تأیید این خبر گفته که هدف از ایجاد این ریاست، نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانهها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهمآوری زمینۀ دسترسی به اطلاعات است.
طالبان در حالی ادعای حمایت از رسانهها و خبرنگاران را مطرح میکنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، محدودیتهای شدیدی بر خبرنگاران و رسانههای آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات محدود شدهاست.
ادامۀ این وضعیت باعث مسدود شدن صدها رسانه، زندانی شدن شماری از خبرنگاران، مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند رسانهای از افغانستان و انتقادات شدید سازمانها و نهادهای داخلی و بینالمللی حمایت از خبرنگاران شدهاست.
آمو نهنگان قهرمان یازدهمین دور لیگ کرکت شپگیزه شد
در یازدهمین دور لیگ کرکت شپگیزه در افغانستان، تیم آمو نهنگان مقام قهرمانی را از آن خود ساخت.
در دیدار نهایی این مسابقات که روزچهارشنبه (۲۴ سرطان) در استدیوم کرکت خوست برگزار شد، تیم سپین غر پلنگان ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد و تیم آمو نهنگان در ۱۶ آور توانست این هدف را تکمیل کرده، پیروز شود.
رقابتهای لیگ شپگیزه در سال ۲۰۱۳ میلادی از سوی کرکت بورد افغانستان آغاز شد و رقابتهای امسال یازدهمین دور این لیگ بود.
پاکستان به ۲۶ کانتینر کمکهای سازمان ملل متحد اجازه ورود به افغانستان داد
برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد (دبلیو اف پی) میگوید که ادارۀ گمرک پاکستان، به ۲۶ کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمکهای بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازۀ ورود به افغانستان را دادهاست.
بهگفتۀ «دبلیو اف پی»، محمولۀ این کانتینرها، مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل میشود که در چارچوب کمکهای بشری این برنامه، برای مردم افغانستان تخصیص یافته است.
حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردهاست.
گذرگاه تورخم، یکی از مزدحمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار میرود و از ماه اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی به اینسو به دلیل تنشها میان این دو کشور، به روی رفتوآمد عادی، بسته شدهاست.
ساختمان انتظار میدان هوایی بینالمللی کابل به بهره برداری سپرده میشود
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که ساختمان انتظار میدان هوایی بین المللی کابل هفتاد درصد پیش رفته و تا چهار ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.
ادارۀ اطلاعات عامه و نشرات این وزارت در ویدیویکه روز سهشنبه (۲۳ سرطان) در شبکۀ اکس منتشر کره، گفته که این ساختمان به مصرف مجموعی ۳۲۳ میلیون افغانی ساخته میشود و در اعمار آن تلاش شده تا حد ممکن از محصولات داخلی افغانستان استفاده شود.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در حالی از اعمار ساختمان جدید خبر میدهد که با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، سکتور هوانوردی افغانستان با آزمونها و محدویتهای جدی روبهروست.