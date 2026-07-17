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جمعه ۲۶ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۰۴

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بیش از ۱۴۰۰ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان برگشتند

برگشت مهاجرین از پاکستان
برگشت مهاجرین از پاکستان

حکومت طالبان می‌گوید که بیش از ۱۴۰۰ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان در این هفته به افغانستان برگشتند.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این میان خانواده‌ها نیز شامل هستند که ۱۰۸۳ نفر آنان از طریق تورخم و ۳۳۳ نفر از طریق اسپین بولدک بازگشتند.

بر اساس بیانیه، این افراد پس از دریافت کمک به مناطق اصلی خود فرستاده شدند.

این افراد در حالی به افغانستان بازمی‌گردند که حکومت پاکستان از ۱۰ جولای به این سو دور جدیدی از بازداشت مهاجرین افغان را آغاز کرده است.

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بریتانیا اعلام کرد که برای سه سال آینده سالانه ۱۰۵ میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان
ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان می‌گوید که کشورش تعهد مستمر خود به مردم افغانستان را تأیید می‌کند و برای سه سال آینده سالانه ۱۰۵ میلیون پوند معادل حدود ۱۴۰ میلیون دالر برای کمک به مردم افغانستان فراهم می‌کند.

لیندسی روز پنج‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که این پول از طریق شرکای مورد اعتماد بریتانیا برای ارائه کمک‌های نجات‌بخش به آسیب‌پذیرترین افراد به ویژه زنان و دختران هزینه خواهد شد.

این درحالیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته و اداره‌های ملل متحد اخیراً از کاهش شدید بودجه برای کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان نگرانی کرده اند.

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ادامه حملات امریکا و ایران بر مواضع یکدیگر

در حملات اخیر امریکا، باقی‌ماندهه ساختمان برج مراقبت دریایی چابهار فرو ریخت
در حملات اخیر امریکا، باقی‌ماندهه ساختمان برج مراقبت دریایی چابهار فرو ریخت

فرماندهی مرکزی امریکا در شرق‌میانه (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور تازه حملات شبانه‌اش به اهدافی در ایران خبر داد.

بر اساس این بیانیه، این عملیات که از ساعت ۹:۳۰ پنج‌شنبه شب به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت ۵:۱۰ صبح جمعه به وقت تهران تمام شده و در جریان آن، ده‌ها موضع نظامی از جمله سیستم دفاع هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تاسیسات راداری ساحلی نابود شده‌اند.

از سوی دیگر رسانه‌های ایران به نقل از نیروهای مسلح این کشور از دور تازه‌ای حملات موشکی و درون به پایگاه‌های امریکا در منطقه خبر می‌دهند.

به گزارش این رسانه‌هاُ ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حملاتی را علیه پایگاه‌های نظامی امریکا در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق، بحرین و قطر از جمله پایگاه هوایی العدید ترتیب داده‌اند.

پیشتر قطر از تلاش برای مقابله با دور دیگری از حملات ایران خبر داده بود.

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اوچا می‌گوید که سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران، سرمایه‌گذاری روی آینده افغانستان است

دانش‌آموزان دختر در افغانستان
دانش‌آموزان دختر در افغانستان

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان با تأکید بر آموزش دختران در این کشور می‌گوید که آموزش امید و فرصت می‌آورد.

اوچا روز پنج‌شنبه ۲۵ سرطان در صفحۀ ایکس نوشته که یک مادر در بامیان در پاسخ به این پرسش که وقتی دختران از فرصت آموزش محروم می‌شوند، ماندن چه معنایی دارد؟ گفته که "می‌ترسم دخترم آینده‌ای نداشته باشد."

این اداره ملل متحد افزوده که سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران، سرمایه‌گذاری روی آینده افغانستان است.

حدود پنج سال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.

این ممنوعیت و دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با انتقاد گسترده‌ای جامعه جهانی روبه‌رو شده است. اما طالبان در واکنش مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.

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تلاش‌های ایران، تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای یک ایجاد یک دهلیز تجاری زمینی

شیرخان بندر در مرز میان افغانستان و تاجیکستان (تصویر آرشیف)
شیرخان بندر در مرز میان افغانستان و تاجیکستان (تصویر آرشیف)

مقام‌های حکومت طالبان، ایران و تاجیکستان تفاهمنامه‌ای را به منظور ایجاد یک دهلیز تجاری زمینی (جاده‌ای) سه جانبه امضای کرده اند.

بر اساس این تفاهم، قرار است که یک محموله تجاری ایران در جریان ماه آینده به گونه آزمایشی از طریق افغانستان به تاجیکستان منتقل شود.

این موضوع را روز پنج‌شنبه ۲۵ سرطان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و رسانه‌های ایرانی گزارش دادند.

مقام‌های وزارت راه و شهرسازی ایران گفتند که با فرستادن این محموله آزمایشی می‌خواهند هزینه و مشکلات راه را سنجش کنند.

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بخش زنان ملل متحد: سازمان‌های مرتبط با زنان در افغانستان با فشارهای شدیدی روبه‌رو هستند

زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان
زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

بخش زنان ملل متحد در گزارشی گفته که سازمان‌های زنان که آخرین شریان حیاتی برای زنان و دختران در افغانستان به شمار می‌روند، تحت فشارهای چون کاهش بودجه و محدودیت‌های کاری و تردد زنان برای بقایشان تلاش می‌کنند.

بر اساس نتایج یک سروی که این سازمان روز پنج‌شنبه ۲۵ سرطان نشر کرده، سه چهارم سازمان‌هایی که به زنان خدمات ارائه می‌کنند در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبه‌رو شده اند.

همچنان نیمی این سازمان‌ها در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش بودجه ۹۲ درصد کارمندان خود را از دست داده اند.

بیش از نیمی این سازمان‌ها که در این سروی شرکت کرده اند، گفتند که در سال جاری میلادی به دلیل نداشتن بودجه فعالیت خود را متوقف و یا هم به گونۀ کامل تعطیل خواهند کرد.

بخش زنان ملل متحد می‌گوید، این سازمان‌ها درحالی با این مشکلات روبه‌رو هستند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و تردد زنان در جامعه، نقش این سازمان‌ها در ارائه خدمات صحی، ایمنی، آموزش، معیشت و کمک‌های بشردوستانه حیاتی‌تر و ضروری‌تر شده است.

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ریاض بار دیگر حملات ایران به کشورهای منطقه را محکوم کرد

این تصویر که از روی یک فیلم کوتاه که توسط تلویزیون بحرین در ۱۱ جون ۲۰۲۶ منتشر شد، گرفته شده است، خسارات وارده به ساختمان‌ها و وسایل نقلیه در بحرین را نشان می‌دهد که ظاهراً ناشی از بقایای درون‌های رهگیری شده است.
این تصویر که از روی یک فیلم کوتاه که توسط تلویزیون بحرین در ۱۱ جون ۲۰۲۶ منتشر شد، گرفته شده است، خسارات وارده به ساختمان‌ها و وسایل نقلیه در بحرین را نشان می‌دهد که ظاهراً ناشی از بقایای درون‌های رهگیری شده است.

وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای حملات "توجیه‌ناپذیر" ایران به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن را "به‌شدت محکوم" کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش در برابر اقدامات ”خصمانه"‌ جمهوری اسلامی را تأیید می‌کند و در کنار آنها ایستاده است.

در آغاز ماه حوت سال گذشته که امریکا و اسرائیل به طور مشترک به خاک ایران حمله کردند،‌ سپاه پاسداران در پاسخ به خاک کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با موشک بالیستیک و درون‌های تهاجمی و انتحاری حمله کرده است.

با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که حملات تهران نه به مردم و خاک کشورهای عربی،‌ بلکه تنها به پایگاه‌های امریکایی است که در خاک این کشورها قرار دارد.

هر چند حملات سپاه به پایگاه‌های امریکایی آسیب‌های چشمگیر برجا گذاشته، در این میان بناها و تأسیسات غیرنظامی کشورهای عربی هم بارها آسیب دیده اند.

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مقامات صحی فلسطین: در حملات اسرائیل حداقل پنج فلسطینی در نوار غزه کشته شدند

غزه(آرشیف)
غزه(آرشیف)

مقامات صحی فلسطینی می گویند که در اثر حملات اسرائیل روز پنجشنبه(25 سرطان) حداقل پنج فلسطینی در نوار غزه کشته شدند.

براساس خبرگزاری رویترز، داکتران گفته اند که در یک حمله هوایی اسرائیل دو تن در نزدیک محله تفاح و یک تن دیگر در گلوله‌باری تانک‌های اسرائیلی در حومۀ زیتون در شرق شهر غزه کشته شده است.

به گفتۀ داکتران در یک حمله هوایی دیگر بر اردوگاه خیمه‌‌های آوارگان در غرب شهر غزه یک تن کشته و در حمله بر یک موتر در خان یونس، یک تن دیگر کشته شده است.

اردوی اسرائیل تا هنوز در مورد هیچ یک از این رویداد ها اظهار نظر نکرده است.

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ایالات متحده امریکا، شب پنج‌شنبه بار دیگر حملاتی را بر ایران انجام داد

آرشیف
آرشیف

قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) پنج‌شنبه(25 سرطان) اعلام کرد که مراکز قومانده، سیستم‌های دفاع هوایی و تأسیسات راکتی و طیارات بی‌پیلوت در چندین منطقه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفته‌اند.

امریکا می‌گوید که هدف این حملات، کاهش توانایی ایران برای انجام حملات علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران نیز ادعا کرده که پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن و کویت را با راکت‌ها و طیارات بی‌پیلوت هدف قرار داده است.

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طالبان به تأکید حامد کرزی بر فراهم‌سازی زمینه آموزش دختران، واکنش نشان دادند

حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان(آرشیف)
حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان(آرشیف)

تأکید حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، بر فراهم‌سازی زمینه آموزش برای دختران، واکنش مقام‌های طالبان را برانگیخته است.

ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روزچهارشنبه(24 سرطان) در شبکۀ اکس خطاب به آقای کرزی نوشته که «تو حق نداری درمورد مسائل افغانستان اظهار نظر کنی.»

هاشمی همچنین نوشته که به باور او، اظهار نظر در مورد تحصیلات عالی شایسته کسانی است که در دوران حاکمیت خود برای پیشرفت کشور میراثی عملی و مثبت بر جای گذاشته باشند.

حامد کرزی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل حضور دارد، با وجود محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان، بارها در مورد حمایت از آموزش دختران افغان اظهارنظر کرده است.

آقای کرزی حدود ۱۴ سال رئیس‌جمهور افغانستان بود و در دوران زمامداری او میلیون‌ها دختر به مکاتب و پوهنتون‌ها راه یافتند.

از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست 2021 ، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش و تحصیلات عالی محروم شده اند.

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