فرماندهی مرکزی امریکا در شرق‌میانه (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور تازه حملات شبانه‌اش به اهدافی در ایران خبر داد.

بر اساس این بیانیه، این عملیات که از ساعت ۹:۳۰ پنج‌شنبه شب به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت ۵:۱۰ صبح جمعه به وقت تهران تمام شده و در جریان آن، ده‌ها موضع نظامی از جمله سیستم دفاع هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تاسیسات راداری ساحلی نابود شده‌اند.

از سوی دیگر رسانه‌های ایران به نقل از نیروهای مسلح این کشور از دور تازه‌ای حملات موشکی و درون به پایگاه‌های امریکا در منطقه خبر می‌دهند.

به گزارش این رسانه‌هاُ ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حملاتی را علیه پایگاه‌های نظامی امریکا در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق، بحرین و قطر از جمله پایگاه هوایی العدید ترتیب داده‌اند.

پیشتر قطر از تلاش برای مقابله با دور دیگری از حملات ایران خبر داده بود.