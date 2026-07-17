تأکید حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، بر فراهم‌سازی زمینه آموزش برای دختران، واکنش مقام‌های طالبان را برانگیخته است.

ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روزچهارشنبه(24 سرطان) در شبکۀ اکس خطاب به آقای کرزی نوشته که «تو حق نداری درمورد مسائل افغانستان اظهار نظر کنی.»

هاشمی همچنین نوشته که به باور او، اظهار نظر در مورد تحصیلات عالی شایسته کسانی است که در دوران حاکمیت خود برای پیشرفت کشور میراثی عملی و مثبت بر جای گذاشته باشند.

حامد کرزی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل حضور دارد، با وجود محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان، بارها در مورد حمایت از آموزش دختران افغان اظهارنظر کرده است.

آقای کرزی حدود ۱۴ سال رئیس‌جمهور افغانستان بود و در دوران زمامداری او میلیون‌ها دختر به مکاتب و پوهنتون‌ها راه یافتند.

از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست 2021 ، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش و تحصیلات عالی محروم شده اند.