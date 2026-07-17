در بیانیه وزارت خارجه امریکا آمده که روبیو طی این سفر در سه نشست منطقه‌ای از جمله نشست آسه‌آن شرکت می‌کند.

او در این سفر پنج روزه که از روز ۲۸ سرطان آغاز می‌شود، همچنین با مقام‌های ارشد دولتی کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجه امریکا تأکید کرده که این سفر در راستای یکی از اولویت‌های روشن ایالات متحده انجام می‌شود

سفر مارکو روبیو، همزمان با نگرانی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود؛ نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی امریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین.

خبرگزاری‌ها نوشته‌اند در پس پرده این سفر دیپلماتیک، چالش استراتژیک بسیار بزرگتر واشینگتن، قانع کردن متحدان آسیایی او است.

انتظار می‌رود روبیو در این دیدارها به متحدان امریکا در آسیا اطمینان دهد که امریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متعهد باقی می‌ماند.

پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات انرژی از منطقه هستند و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بازنگری در شراکت‌های راهبردی‌شان واداشته است.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی اداره بین‌المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا به آن اولویت می‌دهد.

لوکاس مایرز، از استادان پوهنتون مریلند، نیز به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است این سفر نشانه‌ای مهم از تعهد امریکا به این منطقه است، به‌ویژه در زمانی که در میان ناآرامی‌های شرق‌میانه، این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی‌کند و ممکن است قدرت بازدارندگی‌اش در برابر چین تضعیف شده باشد.

به باور لوکاس روبیو باید به متحدان و شرکای امریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان می‌رسد و در عین حال روبیو باید از گرایش شرکای ناامید امریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشینگتن جلوگیری کند.

او چالش سوم را نیز حفظ فشار بر پکینگ و در عین حال اجتناب از اقداماتی عنوان کرده که می‌تواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط امریکا و چین را تضعیف کند.

انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت بحری و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند.

با این حال کارشناسان می‌گویند موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که آیا متحدان آسیایی امریکا به این نتیجه می‌رسند که ایالات متحده ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.