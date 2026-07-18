اتحاد فعالان حقوق بشر از بازداشت و شکنجه افراد از سوی طالبان در بدخشان ابراز نگرانی کرده

فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان تأیید کرد که گروهی از افراد مسلح شب جمعه بر مرکز ولسوالی یفتل پائین در نزدیکی فیض‌آباد، مرکز این ولایت حمله کردند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این حمله زمانی صورت گرفته که مسئولان محلی درجه اول طالبان این ولسوالی در رخصتی بسر می‌بردند و افراد مسلح با استفاده از تاریکی شب حمله کردند.

او گفت: "قضیه از این قرار است که چون شب گذشته شب جمعه بود و تعدادی از مسئولین به شمول قومندان صاحب امنیه ولسوالی در رخصتی بودند، یک تعداد افراد غیرمسئول و مغرض از همین خلا استفاده کرده، در نیمه‌های شب و تاریکی شب بالا قومندانی امنیه ولسوالی یفتل حمله کردند که چند ساعت بعد نیروهای امنیتی و دفاعی خود را به آنجا رساندند و این افراد از آنجا متواری شدند."

اما منابع مردمی در محل به رادیو آزادی گفتند که گروهی از افراد مسلح نیمه‌شب وارد مرکز ولسوالی یفتل پائین شدند و برای چند ساعتی کنترل ولسوالی را در دست گرفتند.

این منابع مدعی اند که این افراد تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند.

ویدیوها و تصاویری یی هم از حضور این افراد در بازار ولسوالی یفتل پائین در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد این افراد تجهیزات و وسایط طالبان را با خود دارند، اما رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تأیید کند.

کامگار مدعی است که "هفت نفر از مهاجمان بازداشت شدند و برخی دیگر متواری شدند که عملیات جستجو برای بازداشت آنان جریان دارد."

تا هنوز مشخص نشده که این افراد کی‌ها هستند، اما برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای از این افراد به نام جبهه "سپاهیان میهن" یاد کردند.

منابع مردمی در محل می‌گویند که حکومت طالبان نیروهای بیشتری به ولسوالی یفتل پائین اعزام کردند.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان در راس این نیروها به این ولسوالی رفته است.