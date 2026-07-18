سیلاب ها در ویتنام جان چهار نفر را گرفت

رسانه‌های دولتی ویتنام روز شنبه ۲۷ سرطان گزارش دادند که در اثر سیلاب‌های شدید و رانش زمین ناشی از بارندگی‌های سنگین، دست‌کم چهار نفر جان باخته است.

بر اساس خبرگزاری فرانسپرس اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته، از روز چهارشنبه تاکنون بیش از ۲۳۸ هکتار شالیزار و سایر زمین‌های زراعتی در چهار ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلاب‌ها تلف شده یا آب آن‌ها را با خود برده است.

به گفته روزنامه دولتی کونگ لی مقام‌ها ۵۰۰ نیروی امداد و نجات را برای جست‌وجوی افراد ناپدیدشده و انتقال باشندگان از مناطق در معرض خطر رانش زمین اعزام کرده‌اند.

در حوادث طبیعی ماه‌های جنوری تا جون سال جاری، دست‌کم ۳۰ نفر در این کشور جان‌باخته و بیش از ۲۱.۷ میلیون دالر خسارت بر جای گذاشته است.

دانشمندان گفته اند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی باعث شده است که رویدادهای شدید آب‌وهوایی با فراوانی بیشتر و شدت ویرانگرتر رخ دهند.