جهان
سیلاب ها در ویتنام جان چهار نفر را گرفت
رسانههای دولتی ویتنام روز شنبه ۲۷ سرطان گزارش دادند که در اثر سیلابهای شدید و رانش زمین ناشی از بارندگیهای سنگین، دستکم چهار نفر جان باخته است.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته، از روز چهارشنبه تاکنون بیش از ۲۳۸ هکتار شالیزار و سایر زمینهای زراعتی در چهار ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلابها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است.
به گفته روزنامه دولتی کونگ لی مقامها ۵۰۰ نیروی امداد و نجات را برای جستوجوی افراد ناپدیدشده و انتقال باشندگان از مناطق در معرض خطر رانش زمین اعزام کردهاند.
در حوادث طبیعی ماههای جنوری تا جون سال جاری، دستکم ۳۰ نفر در این کشور جانباخته و بیش از ۲۱.۷ میلیون دالر خسارت بر جای گذاشته است.
دانشمندان گفته اند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی باعث شده است که رویدادهای شدید آبوهوایی با فراوانی بیشتر و شدت ویرانگرتر رخ دهند.
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نگرانی گوتیریش از حمله به زیرساخت های غیر نظامی در ایران و منطقه
استیفن دوجاریک سخنگوی انتونیو گوتیریش سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد که او دربارهٔ حملات به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه نگران است.
دوجاریک تأکید کرد که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که امریکا در دور جدید حملات خود به ایران شماری از پلها و تأسیسات ارتباطی دیگر را هدف حمله قرار داد.
بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگر چنین تأسیساتی برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گیرند یا نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند، ممکن است بر اساس قوانین مخاصمات مسلحانه بهعنوان اهداف مشروع نظامی تلقی شوند.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران، از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندرعباس-رودان در هفتمین شب حملات امریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است.
امریکا در شبهای اخیر حملات خود به پلها و مسیرهای ارتباطی ولایت هرمزگان را تشدید کرده است.
مقامهای امریکایی میگویند هدف از این حملات، مختل کردن مسیرهای تدارکاتی مورد استفاده نیروهای نظامی ایران است، اما مقامات جمهوری اسلامی این حملات را هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی عنوان میکنند.
نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل به پایگاههای امریکا و همچنین زیرساختها در چند کشور منطقه حمله کردهاند.
سلاوکو ویچیچ به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی فوتبال انتخاب شد
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) شام پنجشنبه ۲۵ سرطان در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که سلاوکو ویچیچ به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی فوتبال انتخاب شده است.
قرار است دیدار نهایی جام جهانی فوتبال امسال روز یکشنبه ۲۸ سرطان ۱۹ جولای، میان تیمهای ارجنتاین و اسپانیا در استدیوم نیوجرسی شهر نیویارک برگزار شود.
سلاوکو ویچیچ، شهروند اسلوونی، از سال ۲۰۱۰ تاکنون در شمار زیادی از مسابقات بینالمللی فوتبال به عنوان داور قضاوت کرده است.
او تاکنون، علاوه بر رقابتهای لیگهای اروپا و دیگر مسابقات، در مجموع قضاوت ۷۲ بازی را بر عهده داشته است.
ویچیچ بیستوسومین داور در تاریخ فیفا است که مسئولیت قضاوت دیدار نهایی جام جهانی فوتبال را بر عهده میگیرد.
قرار است وزیر خارجه امریکا هفته آینده به فیلیپین سفر کند
وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز جمعه ۲۶ سرطان اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، هفتهٔ آینده به فیلیپین سفر خواهد کرد تا با مقامات کشور های جنوبشرق آسیا دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس این سفر در حالی صورت می گیرد که تنش ها با ایران همچنان ادامه دارد و نشانهای از کاهش آن دیده نمیشود.
قرار است روبیو در نشست وزیران خارجهٔ اتحادیهٔ کشور های جنوبشرق آسیا در شهر مانیلا شرکت کند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا گفت که این سفر در راستای یکی از اولویتهای روشن ایالات متحده است.
وزارت خارجهٔ امریکا جزئیاتی از برنامهٔ سفر روبیو منتشر نکرده است.
انتظار میرود موضوع ایران نیز در دستور کار نشست مانیلا قرار داشته باشد، زیرا کشورهای آسیایی، بهویژه کشورهایی که تولیدکنندهٔ نفت نیستند از پیامدهای این درگیری و تأثیر آن بر رفتوآمد کشتیها از طریق تنگهٔ هرمز بهشدت آسیب دیدهاند.
ممنوعیت فروش نوشابه های انرژیزا به کودکان زیر ۱۶ سال در بریتانیا
فروش نوشیدنیهای انرژیزای دارای کافئین بالا به کودکان زیر ۱۶ سال در بریتانیا ممنوع خواهد شد.
قرار است این ممنوعیت از ماه اپریل سال آینده اجرایی شود.
مقامهای صحی اعلام کردهاند که هدف از این تصمیم، جلوگیری از چاقی در میان کودکان و حفاظت از سلامت آنان است.
بر اساس این ممنوعیت، نوشیدنیهایی که در هر لیتر بیش از ۱۵۰ میلیگرام کافئین داشته باشند، مانند رد بول، پرایم، مانستر و سایر نوشیدنیهای انرژیزا، شامل این قانون خواهند بود.
چای و قهوه شامل این ممنوعیت نمیشوند.
اجرایی شدن این قانون نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است.
بر اساس اطلاعات موجود، هر روز نزدیک به ۱۰۰ هزار کودک در بریتانیا از نوشیدنیهای انرژیزا استفاده میکنند.
اردوی امریکا: هیچیک از نیروهای امریکایی مستقر در منطقه کشته یا اسیر نشدهاند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ۲۶ سرطان ادعای سپاه پاسداران ایران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای امریکایی را رد کرد.
در بیانیه کوتاهی که سنتکام در شبکه ایکس خود منتشر کرده، این ادعا را «نادرست» خوانده و گفته که هیچیک از نیروهای امریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدهاند.
سپاه پاسداران ساعاتی پیش مدعی شد که به مرکز فرماندهی عملیات ویژۀ نیروهای امریکایی در پایگاه التنف سوریه حمله کرده و در جریان این حمله شماری از نیروهای امریکایی کشته شدهاند.
این در حالی است که امریکا طی شش روز اخیر به شکل مداوم مواضع نظامی و برخی زیرساختها در مناطق مختلف ایران، ازجمله بنادر و جزایر جنوبی را در واکنش به حملات ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل به پایگاههای امریکا و همچنین زیرساختها در چند کشور منطقه حمله کردهاند.
ادامه حملات امریکا و ایران بر مواضع یکدیگر
فرماندهی مرکزی امریکا در شرقمیانه (سنتکام) با انتشار بیانیهای از تکمیل دور تازه حملات شبانهاش به اهدافی در ایران خبر داد.
بر اساس این بیانیه، این عملیات که از ساعت ۹:۳۰ پنجشنبه شب به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت ۵:۱۰ صبح جمعه به وقت تهران تمام شده و در جریان آن، دهها موضع نظامی از جمله سیستم دفاع هوایی، زیرساختهای لوجستیکی نظامی و تاسیسات راداری ساحلی نابود شدهاند.
از سوی دیگر رسانههای ایران به نقل از نیروهای مسلح این کشور از دور تازهای حملات موشکی و درون به پایگاههای امریکا در منطقه خبر میدهند.
به گزارش این رسانههاُ ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حملاتی را علیه پایگاههای نظامی امریکا در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق، بحرین و قطر از جمله پایگاه هوایی العدید ترتیب دادهاند.
پیشتر قطر از تلاش برای مقابله با دور دیگری از حملات ایران خبر داده بود.
ریاض بار دیگر حملات ایران به کشورهای منطقه را محکوم کرد
وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در بیانیهای حملات "توجیهناپذیر" ایران به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن را "بهشدت محکوم" کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش در برابر اقدامات ”خصمانه" جمهوری اسلامی را تأیید میکند و در کنار آنها ایستاده است.
در آغاز ماه حوت سال گذشته که امریکا و اسرائیل به طور مشترک به خاک ایران حمله کردند، سپاه پاسداران در پاسخ به خاک کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با موشک بالیستیک و درونهای تهاجمی و انتحاری حمله کرده است.
با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که حملات تهران نه به مردم و خاک کشورهای عربی، بلکه تنها به پایگاههای امریکایی است که در خاک این کشورها قرار دارد.
هر چند حملات سپاه به پایگاههای امریکایی آسیبهای چشمگیر برجا گذاشته، در این میان بناها و تأسیسات غیرنظامی کشورهای عربی هم بارها آسیب دیده اند.
مقامات صحی فلسطین: در حملات اسرائیل حداقل پنج فلسطینی در نوار غزه کشته شدند
مقامات صحی فلسطینی می گویند که در اثر حملات اسرائیل روز پنجشنبه(25 سرطان) حداقل پنج فلسطینی در نوار غزه کشته شدند.
براساس خبرگزاری رویترز، داکتران گفته اند که در یک حمله هوایی اسرائیل دو تن در نزدیک محله تفاح و یک تن دیگر در گلولهباری تانکهای اسرائیلی در حومۀ زیتون در شرق شهر غزه کشته شده است.
به گفتۀ داکتران در یک حمله هوایی دیگر بر اردوگاه خیمههای آوارگان در غرب شهر غزه یک تن کشته و در حمله بر یک موتر در خان یونس، یک تن دیگر کشته شده است.
اردوی اسرائیل تا هنوز در مورد هیچ یک از این رویداد ها اظهار نظر نکرده است.
ایالات متحده امریکا، شب پنجشنبه بار دیگر حملاتی را بر ایران انجام داد
قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) پنجشنبه(25 سرطان) اعلام کرد که مراکز قومانده، سیستمهای دفاع هوایی و تأسیسات راکتی و طیارات بیپیلوت در چندین منطقه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفتهاند.
امریکا میگوید که هدف این حملات، کاهش توانایی ایران برای انجام حملات علیه کشتیها در تنگه هرمز است.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران نیز ادعا کرده که پایگاههای نظامی امریکا در اردن و کویت را با راکتها و طیارات بیپیلوت هدف قرار داده است.