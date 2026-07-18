برنامه توسعه‌ای ملل متحد می‌گوید زنانی که جواز تجارت دریافت کردند، در پنج سال گذشته ده برابر شده است.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد (یو ان دی پی) در افغانستان با استناد به آمار اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که تعداد مجوزهای رسمی کسب و کار زنان در سال‌های قبل از ۲۰۲۱ بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد بود، اما حالا به بیش از ده هزار مورد رسیده است.

دوئل موکرجی، معاون نماینده برنامه توسعه‌‎ایی ملل متحد در افغانستان در گفت‌وگویی که روز شنبه در صفحۀ این اداره نشر شده، گفته که دلیل افزایش کسب‌وکارهای زنان این است که دیگر دروازه‌ها به روی آنان بسته شده است.

او افزوده است، زنانی که یک روزی می‌خواستند انجینیر و یا وکیل شوند، امروزه قالین‌بافی می‌کنند و یا هم صابون تولید می‌کنند.

موکرجی می‌گوید که بیشتر زنان مشغول کسب‌وکارهای کوچک با درآمد پائین هستند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدند و در کنار آن در بخش آموزش و تحصیل و گشت و گذار در جامعه با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند.