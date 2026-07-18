افغانستان
افزایش کسبوکار زنان؛ معاون یک اداره ملل متحد میگوید، زنانی که میخواستند انجینیر شوند حالا قالین میبافند
برنامه توسعهای ملل متحد میگوید زنانی که جواز تجارت دریافت کردند، در پنج سال گذشته ده برابر شده است.
برنامه توسعهای ملل متحد (یو ان دی پی) در افغانستان با استناد به آمار اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته که تعداد مجوزهای رسمی کسب و کار زنان در سالهای قبل از ۲۰۲۱ بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد بود، اما حالا به بیش از ده هزار مورد رسیده است.
دوئل موکرجی، معاون نماینده برنامه توسعهایی ملل متحد در افغانستان در گفتوگویی که روز شنبه در صفحۀ این اداره نشر شده، گفته که دلیل افزایش کسبوکارهای زنان این است که دیگر دروازهها به روی آنان بسته شده است.
او افزوده است، زنانی که یک روزی میخواستند انجینیر و یا وکیل شوند، امروزه قالینبافی میکنند و یا هم صابون تولید میکنند.
موکرجی میگوید که بیشتر زنان مشغول کسبوکارهای کوچک با درآمد پائین هستند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران از کار در بیشتر ادارههای دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدند و در کنار آن در بخش آموزش و تحصیل و گشت و گذار در جامعه با محدودیتهای شدیدی روبهرو هستند.
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افزایش گرمی هوا در برخی شهرهای افغانستان تا مرز ۴۸ درجه؛ توصیههای دبلیو اچ او به خانوادهها
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس خود از افزایش گرمی هوا در این کشور خبر داده است.
دبلیو اچ او توصیههایی را به منظور حفاظت در برابر گرمی هوا به خانوادهها ارائه کرده است.
به گفتۀ این اداره ملل متحد، با افزایش گرمی هوا، افراد باید آب بیشتری بنوشند، با آب سرد حمام کنند، لباسهای سبک و آزاد بپوشند، از کلاه پیکدار و عینکهای آفتابی استفاده کنند و روزانه به مقدار کم اما چندین وعده غذا بخورند.
بیشتر در سایه ماندن، خودداری از فعالیتهای شدید و دو تا سه ساعت سپری کردن در مکانهای سرد از دیگر توصیههای سازمان جهانی صحت اند.
بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، روزهای یکشنبه و دوشنبه درجه حرارت در شهر زرنج به ۴۸ درجه، در شهر فراه به ۴۷ درجه و در شهرهای مزارشریف و لشکرگاه به ۴۶ درجه خواهد رسید.
اتحاد فعالان حقوق بشر از بازداشت و شکنجه افراد از سوی طالبان در بدخشان ابراز نگرانی کرده
اتحاد فعالان حقوق بشر شام جمعه ۲۶ سرطان با نشر بیانیهای گفته که درگیریهای اخیر در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان و انتشار ویدیوهای مربوط به افرادی گروگان گرفتهشده را با نگرانی دنبال میکند.
این نهاد افزوده که هیچ فردی، صرفنظر از وابستگی سیاسی یا نظامی، نباید در دوران اسارت مورد شکنجه، تحقیر، اعتراف اجباری یا مجازات فراقضایی قرار گیرد.
روز جمعه پس از حمله افراد به مرکز ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان، ویدیو های در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد طالبان افرادی را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده و ظاهراً از آنها اعتراف اجباری گرفته است.
رادیوآزادی نمی تواند صحت این ویدیو ها را به صورت مستقل تائید کند.
طالبان حمله افراد مسلح بر مرکز ولسوالی یفتل پایین در بدخشان را تایید کردند
فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان تأیید کرد که گروهی از افراد مسلح شب جمعه بر مرکز ولسوالی یفتل پائین در نزدیکی فیضآباد، مرکز این ولایت حمله کردند.
احسانالله کامگار، سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این حمله زمانی صورت گرفته که مسئولان محلی درجه اول طالبان این ولسوالی در رخصتی بسر میبردند و افراد مسلح با استفاده از تاریکی شب حمله کردند.
او گفت: "قضیه از این قرار است که چون شب گذشته شب جمعه بود و تعدادی از مسئولین به شمول قومندان صاحب امنیه ولسوالی در رخصتی بودند، یک تعداد افراد غیرمسئول و مغرض از همین خلا استفاده کرده، در نیمههای شب و تاریکی شب بالا قومندانی امنیه ولسوالی یفتل حمله کردند که چند ساعت بعد نیروهای امنیتی و دفاعی خود را به آنجا رساندند و این افراد از آنجا متواری شدند."
اما منابع مردمی در محل به رادیو آزادی گفتند که گروهی از افراد مسلح نیمهشب وارد مرکز ولسوالی یفتل پائین شدند و برای چند ساعتی کنترل ولسوالی را در دست گرفتند.
این منابع مدعی اند که این افراد تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند.
ویدیوها و تصاویری یی هم از حضور این افراد در بازار ولسوالی یفتل پائین در رسانههای اجتماعی نشر شده که نشان میدهد این افراد تجهیزات و وسایط طالبان را با خود دارند، اما رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند صحت این ویدیوها را تأیید کند.
کامگار مدعی است که "هفت نفر از مهاجمان بازداشت شدند و برخی دیگر متواری شدند که عملیات جستجو برای بازداشت آنان جریان دارد."
تا هنوز مشخص نشده که این افراد کیها هستند، اما برخی رسانهها و فعالان رسانهای از این افراد به نام جبهه "سپاهیان میهن" یاد کردند.
منابع مردمی در محل میگویند که حکومت طالبان نیروهای بیشتری به ولسوالی یفتل پائین اعزام کردند.
بر اساس گزارش برخی رسانهها، فصیحالدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان در راس این نیروها به این ولسوالی رفته است.
بریتانیا اعلام کرد که برای سه سال آینده سالانه ۱۰۵ میلیون پوند به افغانستان کمک میکند
ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش تعهد مستمر خود به مردم افغانستان را تأیید میکند و برای سه سال آینده سالانه ۱۰۵ میلیون پوند معادل حدود ۱۴۰ میلیون دالر برای کمک به مردم افغانستان فراهم میکند.
لیندسی روز پنجشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که این پول از طریق شرکای مورد اعتماد بریتانیا برای ارائه کمکهای نجاتبخش به آسیبپذیرترین افراد به ویژه زنان و دختران هزینه خواهد شد.
این درحالیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمکهای جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته و ادارههای ملل متحد اخیراً از کاهش شدید بودجه برای کمکرسانی به نیازمندان در افغانستان نگرانی کرده اند.
بیش از ۱۴۰۰ مهاجر افغان پس از رهایی از زندانهای پاکستان به افغانستان برگشتند
حکومت طالبان میگوید که بیش از ۱۴۰۰ مهاجر افغان پس از رهایی از زندانهای پاکستان در این هفته به افغانستان برگشتند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در این میان خانوادهها نیز شامل هستند که ۱۰۸۳ نفر آنان از طریق تورخم و ۳۳۳ نفر از طریق اسپین بولدک بازگشتند.
بر اساس بیانیه، این افراد پس از دریافت کمک به مناطق اصلی خود فرستاده شدند.
این افراد در حالی به افغانستان بازمیگردند که حکومت پاکستان از ۱۰ جولای به این سو دور جدیدی از بازداشت مهاجرین افغان را آغاز کرده است.
اوچا میگوید که سرمایهگذاری روی آموزش دختران، سرمایهگذاری روی آینده افغانستان است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان با تأکید بر آموزش دختران در این کشور میگوید که آموزش امید و فرصت میآورد.
اوچا روز پنجشنبه ۲۵ سرطان در صفحۀ ایکس نوشته که یک مادر در بامیان در پاسخ به این پرسش که وقتی دختران از فرصت آموزش محروم میشوند، ماندن چه معنایی دارد؟ گفته که "میترسم دخترم آیندهای نداشته باشد."
این اداره ملل متحد افزوده که سرمایهگذاری روی آموزش دختران، سرمایهگذاری روی آینده افغانستان است.
حدود پنج سال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.
این ممنوعیت و دیگر ممنوعیتها و محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با انتقاد گستردهای جامعه جهانی روبهرو شده است. اما طالبان در واکنش مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
تلاشهای ایران، تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای یک ایجاد یک دهلیز تجاری زمینی
مقامهای حکومت طالبان، ایران و تاجیکستان تفاهمنامهای را به منظور ایجاد یک دهلیز تجاری زمینی (جادهای) سه جانبه امضای کرده اند.
بر اساس این تفاهم، قرار است که یک محموله تجاری ایران در جریان ماه آینده به گونه آزمایشی از طریق افغانستان به تاجیکستان منتقل شود.
این موضوع را روز پنجشنبه ۲۵ سرطان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و رسانههای ایرانی گزارش دادند.
مقامهای وزارت راه و شهرسازی ایران گفتند که با فرستادن این محموله آزمایشی میخواهند هزینه و مشکلات راه را سنجش کنند.
بخش زنان ملل متحد: سازمانهای مرتبط با زنان در افغانستان با فشارهای شدیدی روبهرو هستند
بخش زنان ملل متحد در گزارشی گفته که سازمانهای زنان که آخرین شریان حیاتی برای زنان و دختران در افغانستان به شمار میروند، تحت فشارهای چون کاهش بودجه و محدودیتهای کاری و تردد زنان برای بقایشان تلاش میکنند.
بر اساس نتایج یک سروی که این سازمان روز پنجشنبه ۲۵ سرطان نشر کرده، سه چهارم سازمانهایی که به زنان خدمات ارائه میکنند در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبهرو شده اند.
همچنان نیمی این سازمانها در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش بودجه ۹۲ درصد کارمندان خود را از دست داده اند.
بیش از نیمی این سازمانها که در این سروی شرکت کرده اند، گفتند که در سال جاری میلادی به دلیل نداشتن بودجه فعالیت خود را متوقف و یا هم به گونۀ کامل تعطیل خواهند کرد.
بخش زنان ملل متحد میگوید، این سازمانها درحالی با این مشکلات روبهرو هستند که به دلیل محدودیتهای طالبان بر آموزش، اشتغال و تردد زنان در جامعه، نقش این سازمانها در ارائه خدمات صحی، ایمنی، آموزش، معیشت و کمکهای بشردوستانه حیاتیتر و ضروریتر شده است.
طالبان به تأکید حامد کرزی بر فراهمسازی زمینه آموزش دختران، واکنش نشان دادند
تأکید حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، بر فراهمسازی زمینه آموزش برای دختران، واکنش مقامهای طالبان را برانگیخته است.
ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روزچهارشنبه(24 سرطان) در شبکۀ اکس خطاب به آقای کرزی نوشته که «تو حق نداری درمورد مسائل افغانستان اظهار نظر کنی.»
هاشمی همچنین نوشته که به باور او، اظهار نظر در مورد تحصیلات عالی شایسته کسانی است که در دوران حاکمیت خود برای پیشرفت کشور میراثی عملی و مثبت بر جای گذاشته باشند.
حامد کرزی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل حضور دارد، با وجود محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، بارها در مورد حمایت از آموزش دختران افغان اظهارنظر کرده است.
آقای کرزی حدود ۱۴ سال رئیسجمهور افغانستان بود و در دوران زمامداری او میلیونها دختر به مکاتب و پوهنتونها راه یافتند.
از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست 2021 ، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش و تحصیلات عالی محروم شده اند.