جهان
بازی نهایی جام جهانی فوتبال ناوقت یکشنبه میان ارجنتاین و اسپانیا برگزار خواهد شد
در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تیمهای ملی ارجنتاین و اسپانیا برای کسب مقام قهرمانی این جام تلاش خواهند کرد.
این بازی ساعت ۱۱ و ۳۰ شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.
در مرحله نیمهنهایی این مسابقات ارجنتاین در یک بازی حساس که تا دقیقه ۸۵ با نتیجه یک در برابر صفر از انگلیس عقب بود، در دقایق پایانی توانست دو گل به ثمر برساند و به مرحله نهایی صعود کند.
پیش از آن هم اسپانیا با شکست دادن تیم ملی فرانسه توانسته بود که به این مرحله برسد.
در کنار حضور دهها هزار تماشاچی در استدیوم ورزشی نیوجرسی، میلیونها علاقمند فوتبال از طریق صفحات تلویزیون جریان این بازی را تماشا خواهند کرد.
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دو نظامی امریکایی در اردن در نتیجه حملات ایران کشته شدند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر مفقودالاثر است.
در بیانیه سنتکام که در حساب شبکه ایکس آن منتشر شد، آمده است: «در روز ۱۷ جولای، دو نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در اردن، در جریان دفاع نیروهای سنتکام و شرکای آن در برابر حملات موشکهای بالستیک و درون ایران، کشته شدند. همچنین، یک نظامی امریکایی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است."
این بیانیه همچنین از زخمی شدن چهار نظامی امریکایی خبر داده و گفته که آنها بعد از مداوا در شفاخانههایی در اردن مرخص شدند و سایر نیروهایی که به دلیل "جراحات جزئی" تحت معاینه قرار گرفتند نیز به محل خدمت خود بازگشتند.
طی دو روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیههایی از حملات با موشکهای بالستیک و درون به پایگاههای نظامی در اردن خبر داده بودند.
سنتکام محل دقیق کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن را اعلام نکرده و گفته که تا زمان اطلاعرسانی به بستگان درجه یک، از انتشار اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشتهشده، خودداری خواهد کرد.
ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد واکنش نظامی هشدار داد
پس از هفتمین شب حملات امریکا علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که همسایگان خلیج فارس این کشور باید آماده دریافت پاسخی "منتظره و متناسب" باشند.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که سپاه پاسداران در این بیانیه به کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی امریکا هستند، هشدار داده است تا واحدهای دفاع مدنی خود را فعال کرده و غیرنظامیان را از اهداف نظامی بالقوه دور کنند.
هشدار سپاه پاسداران بلافاصله پس از تغییر آشکار در استراتژی نظامی ایالات متحده منتشر شد. استراتژییی که بر اساس آن حملات از اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز به چندین مکان در مرکز و جنوب ایران در ۱۸ جولای گسترش یافت.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به تاریخ ۱۷ جولای اعلام کرد که حملات جدید برای ادامه تضعیف قابلیتهای نظامی ایران به دستور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده طراحی شدهاند.
کویت: نیروگاههای تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب در حملات ایران هدف قرار گرفته است
در پی تنش ها میان امریکا و ایران کویت اعلام کرد یکی از نیروگاههای تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حملات ایران هدف قرار گرفته است.
این دومین حمله به تأسیسات شیرین سازی آب کویت در دو روز گذشته به شمار میرود.
کویت همچنین گفته که فعالیت میدان هوایی بینالمللی این کشور به دلیل تهدیدهای مکرر موشکی و طیاره های بی پیلوت به حالت تعلیق درآمده است.
سپاه پاسداران ایران در بیانیهای روز شنبه ۲۷ سرطان مدعی شد که مرکز پشتیبانی نظامی امریکا در اردوگاه عریفجان و یک سیستم راداری در پایگاه هوایی علی السالم در کویت را هدف قرار داده است.
در همین حال اردوی اردن نیز با نشر بیانیه گفته که ۱۰ موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است.
این درحالیست که فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در شرقمیانه با نشر بیانیهای گفته که نیروی های شان شب گذشته سایتهای راداری و نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات، و قابلیتهای دریایی ایران را هدف قرار داده است.
بهگفتۀ سنتکام، در این عملیات از طیارههای جنگی، طیاره های بی سرنشین و ناوهای جنگی استفاده شده است.
سیلاب ها در ویتنام جان چهار نفر را گرفت
رسانههای دولتی ویتنام روز شنبه ۲۷ سرطان گزارش دادند که در اثر سیلابهای شدید و رانش زمین ناشی از بارندگیهای سنگین، دستکم چهار نفر جان باخته است.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته، از روز چهارشنبه تاکنون بیش از ۲۳۸ هکتار شالیزار و سایر زمینهای زراعتی در چهار ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلابها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است.
به گفته روزنامه دولتی کونگ لی مقامها ۵۰۰ نیروی امداد و نجات را برای جستوجوی افراد ناپدیدشده و انتقال باشندگان از مناطق در معرض خطر رانش زمین اعزام کردهاند.
در حوادث طبیعی ماههای جنوری تا جون سال جاری، دستکم ۳۰ نفر در این کشور جانباخته و بیش از ۲۱.۷ میلیون دالر خسارت بر جای گذاشته است.
دانشمندان گفته اند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی باعث شده است که رویدادهای شدید آبوهوایی با فراوانی بیشتر و شدت ویرانگرتر رخ دهند.
نگرانی گوتیریش از حمله به زیرساخت های غیر نظامی در ایران و منطقه
استیفن دوجاریک سخنگوی انتونیو گوتیریش سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد که او دربارهٔ حملات به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه نگران است.
دوجاریک تأکید کرد که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که امریکا در دور جدید حملات خود به ایران شماری از پلها و تأسیسات ارتباطی دیگر را هدف حمله قرار داد.
بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگر چنین تأسیساتی برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گیرند یا نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند، ممکن است بر اساس قوانین مخاصمات مسلحانه بهعنوان اهداف مشروع نظامی تلقی شوند.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران، از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندرعباس-رودان در هفتمین شب حملات امریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است.
امریکا در شبهای اخیر حملات خود به پلها و مسیرهای ارتباطی ولایت هرمزگان را تشدید کرده است.
مقامهای امریکایی میگویند هدف از این حملات، مختل کردن مسیرهای تدارکاتی مورد استفاده نیروهای نظامی ایران است، اما مقامات جمهوری اسلامی این حملات را هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی عنوان میکنند.
نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل به پایگاههای امریکا و همچنین زیرساختها در چند کشور منطقه حمله کردهاند.
سلاوکو ویچیچ به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی فوتبال انتخاب شد
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) شام پنجشنبه ۲۵ سرطان در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که سلاوکو ویچیچ به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی فوتبال انتخاب شده است.
قرار است دیدار نهایی جام جهانی فوتبال امسال روز یکشنبه ۲۸ سرطان ۱۹ جولای، میان تیمهای ارجنتاین و اسپانیا در استدیوم نیوجرسی شهر نیویارک برگزار شود.
سلاوکو ویچیچ، شهروند اسلوونی، از سال ۲۰۱۰ تاکنون در شمار زیادی از مسابقات بینالمللی فوتبال به عنوان داور قضاوت کرده است.
او تاکنون، علاوه بر رقابتهای لیگهای اروپا و دیگر مسابقات، در مجموع قضاوت ۷۲ بازی را بر عهده داشته است.
ویچیچ بیستوسومین داور در تاریخ فیفا است که مسئولیت قضاوت دیدار نهایی جام جهانی فوتبال را بر عهده میگیرد.
قرار است وزیر خارجه امریکا هفته آینده به فیلیپین سفر کند
وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز جمعه ۲۶ سرطان اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، هفتهٔ آینده به فیلیپین سفر خواهد کرد تا با مقامات کشور های جنوبشرق آسیا دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس این سفر در حالی صورت می گیرد که تنش ها با ایران همچنان ادامه دارد و نشانهای از کاهش آن دیده نمیشود.
قرار است روبیو در نشست وزیران خارجهٔ اتحادیهٔ کشور های جنوبشرق آسیا در شهر مانیلا شرکت کند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا گفت که این سفر در راستای یکی از اولویتهای روشن ایالات متحده است.
وزارت خارجهٔ امریکا جزئیاتی از برنامهٔ سفر روبیو منتشر نکرده است.
انتظار میرود موضوع ایران نیز در دستور کار نشست مانیلا قرار داشته باشد، زیرا کشورهای آسیایی، بهویژه کشورهایی که تولیدکنندهٔ نفت نیستند از پیامدهای این درگیری و تأثیر آن بر رفتوآمد کشتیها از طریق تنگهٔ هرمز بهشدت آسیب دیدهاند.
ممنوعیت فروش نوشابه های انرژیزا به کودکان زیر ۱۶ سال در بریتانیا
فروش نوشیدنیهای انرژیزای دارای کافئین بالا به کودکان زیر ۱۶ سال در بریتانیا ممنوع خواهد شد.
قرار است این ممنوعیت از ماه اپریل سال آینده اجرایی شود.
مقامهای صحی اعلام کردهاند که هدف از این تصمیم، جلوگیری از چاقی در میان کودکان و حفاظت از سلامت آنان است.
بر اساس این ممنوعیت، نوشیدنیهایی که در هر لیتر بیش از ۱۵۰ میلیگرام کافئین داشته باشند، مانند رد بول، پرایم، مانستر و سایر نوشیدنیهای انرژیزا، شامل این قانون خواهند بود.
چای و قهوه شامل این ممنوعیت نمیشوند.
اجرایی شدن این قانون نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است.
بر اساس اطلاعات موجود، هر روز نزدیک به ۱۰۰ هزار کودک در بریتانیا از نوشیدنیهای انرژیزا استفاده میکنند.
اردوی امریکا: هیچیک از نیروهای امریکایی مستقر در منطقه کشته یا اسیر نشدهاند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ۲۶ سرطان ادعای سپاه پاسداران ایران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای امریکایی را رد کرد.
در بیانیه کوتاهی که سنتکام در شبکه ایکس خود منتشر کرده، این ادعا را «نادرست» خوانده و گفته که هیچیک از نیروهای امریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدهاند.
سپاه پاسداران ساعاتی پیش مدعی شد که به مرکز فرماندهی عملیات ویژۀ نیروهای امریکایی در پایگاه التنف سوریه حمله کرده و در جریان این حمله شماری از نیروهای امریکایی کشته شدهاند.
این در حالی است که امریکا طی شش روز اخیر به شکل مداوم مواضع نظامی و برخی زیرساختها در مناطق مختلف ایران، ازجمله بنادر و جزایر جنوبی را در واکنش به حملات ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل به پایگاههای امریکا و همچنین زیرساختها در چند کشور منطقه حمله کردهاند.