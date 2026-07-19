گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز امروز (یک‌شنبه) به رسانه محلی گفته که اجساد پنج جوان را که می‌خواستند به گونه غیرقانونی به ایران بروند، در دشت‌های این ولایت پیدا کردند و چهار تن دیگر هنوز ناپدید هستند.

او می‌گوید که این جوانان در میانه دشت‌ها راه خود را گم کردند و برخی از آنان به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان خود را از دست دادند و برخی دیگر هنوز هم ناپدید هستند.

برخی رسانه‌های محلی شمار این جوانان را ۱۹ نفر اعلام کردند.

اما مشخص نیست که این جوانان چه زمانی سفرشان را آغاز کردند، اما ویدیوهای اجساد برخی از این جوانان و یک هلیکوپتر که ظاهراً در جستجوی آنان است، از روز شنبه به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

مهاجرت افغانان از راه‌های قاچاقی به ویژه جوانان موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که آنان به دلایل مختلف از جمله بیکاری می‌خواهند با به خطر انداختن جان‌شان به کشورهای مختلف از جمله ایران برسند.