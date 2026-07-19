این دختران اما به برخی مشکلات در زمینه آموزش آنلاین برای افغانها، بهویژه دختران نیز اشاره میکنند.
حلیمه، باشنده شهر کابل و یکی از دخترانی است که در یک انستیتوت طبی آموزش میدید، اما به دلیل محدودیتهای طالبان اکنون در خانه مانده است.
او به رادیو آزادی گفت که تصمیم گرفته برای بورسیههای تحصیلی آنلاین هند ثبتنام کند و در رشته مدیریت تحصیل کند.
در شرایط کنونی که دروازههای آموزش حضوری و عصری به روی دختران بسته شده است، آموزش آنلاین یک فرصت بزرگ و ارزشمند است که باید از آن استفاده کنیم.
"در شرایط کنونی که دروازههای آموزش حضوری و عصری به روی دختران بسته شده است، آموزش آنلاین یک فرصت بزرگ و ارزشمند است که باید از آن استفاده کنیم. اگرچه در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و دیگر دشواریها، موثریت آن کمتر است، اما باز هم باید از این فرصت استفاده کنیم و آن را از دست ندهیم."
فاطمه، یکی دیگر از دخترانی که از آموزش بازمانده است، نیز به رادیو آزادی سخنان مشابهی گفت:
"دختران از آموزش حضوری در پوهنتون محروم شدهاند. تا حدی این برنامههای آنلاین میتواند برای آنان این امکان را فراهم کند که از خانه خود آموزش عالی را دنبال کنند. بیشتر دختران افغان استعداد دارند و میتوانند، اما نگرانی من این است که به دلیل مشکل اینترنت نتوانند از آن استفاده کنند، زیرا وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، بهویژه دختران، خوب نیست."
هند اعلام کرده است که یکهزار بورسیه تحصیلی آنلاین برای افغانها فراهم میکند.
شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) به تاریخ ۲۱ سرطان، در صفحه ایکس خود در بیانیهای گفت که این بورسیهها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ اختصاص یافته است.
بر اساس این برنامه، متقاضیان میتوانند بهصورت آنلاین در رشتههایی مانند مدیریت، تجارت، علوم کمپیوتر، هنر و برخی رشتههای دیگر، تحصیلات خود را در پوهنتون های معتبر هند ادامه دهند.
بر اساس این اعلامیه، روند ثبتنام برای این بورسیهها از ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) تا ۲۴ جولای (۲ اسد) ادامه دارد.
این بورسیهها هزینههای کامل فیس تحصیلی، ثبتنام، امتحانات و صدور سند فراغت را تأمین میکنند.
فعالان بخش آموزش، اگرچه این برنامه را فرصت خوبی برای جوانان افغان، بهویژه دختران افغان، میدانند، اما تأکید میکنند که آموزش آنلاین هیچگاهی جای آموزش حضوری را گرفته نمیتواند.
آنان از حکومت هند میخواهند که با دادن ویزه به افغانها، زمینه تحصیل حضوری را نیز در آن کشور فراهم کند.
از جمله آنان سلیمان اسدالله به رادیو آزادی گفت:
"از محیط صنف گرفته تا فضای پوهنتون و در کنار آن امکاناتی که در پوهنتون وجود دارد؛ مانند لابراتوارها، دسترسی آسان به استادان، کتابخانه و دیگر خدمات، همه اینها بر محصل تأثیر زیادی دارد. از سوی دیگر، محیط خانه، مشکلات اینترنت، مشکلات برق و در مجموع نبود محیط مناسب، کیفیت آموزش را متفاوت میسازد."
پیش از این شماری دیگر از کشورها نیز بورسیههای مختلفی برای افغانها اعلام کردهاند که رقم دقیق آن مشخص نیست، اما به گفته آقای اسدالله، که اطلاعات مربوط به آموزش را دنبال میکند، از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۶ هزار افغان از بورسیههای کشورهای مختلف بهرهمند شده و تحصیلات خود را ادامه دادهاند.
هند در حالی از فراهم کردن این یکهزار بورسیه آنلاین برای افغانها خبر میدهد که نزدیک به پنج سال میشود در افغانستان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است و محصلان دختر نیز از ادامه تحصیل در پوهنتون ها و انستیتوتهای طبی منع شدهاند.
این وضعیت هزاران دختر را مجبور کرده است که به آموزشگاهها و پوهنتون های آنلاین روی بیاورند.
محدودیتهای آموزشی بر دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، با واکنشهای گسترده افغانها و جامعه جهانی روبهرو شده است.
اما مقامهای طالبان که همواره ادعا کردهاند حقوق دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین میکنند، موضوع آموزش آنان را نیز یک مسئله داخلی افغانستان دانسته و واکنشها و نگرانیهای مختلف درباره آن را جدی نگرفتهاند.
هند پیش از این نیز برای پسران و دختران افغان بورسیههای آموزش حضوری فراهم میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدور ویزه برای افغانها را متوقف کرد؛ موضوعی که باعث شد تحصیلات شماری زیادی از محصلان که در همان زمان برای رخصتی به افغانستان آمده بودند، ناتمام بماند.