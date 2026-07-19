اتاق تجارت افغانستان: جنگ امریکا و ایران بهای نفت و گاز در افغانستان را افزایش داده است

خان جان الکوزی، معاون این اتاق، این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کرد.

او همچنین هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی روسیه در حملات اوکراین را یکی دیگر از عوامل افزایش بهای نفت و گاز در آسیای مرکزی و افغانستان دانست.

آقای الکوزی افزود:

با تأسف باید بگوییم که جنگ ایران واقعاً نه تنها بر ایران و کشورهای حوزه خلیج، بلکه بر سراسر جهان تأثیر گذاشته است

به‌ویژه در بخش نفت. نفت ماده‌ای است که در بخش حمل‌ونقل از آن استفاده می‌شود، بنابراین افزایش بهای آن بر قیمت همه کالاها اثر گذاشته است. افزون بر این، جنگ روسیه و اوکراین نیز در منطقه و کشورهای آسیای مرکزی شدت گرفته است. همان‌گونه که آگاه هستید، چندی پیش ذخایر مواد نفتی روسیه در حملات اوکراین هدف قرار گرفت و آسیب دید. این مسئله نیز بر منطقه تأثیر گذاشته و سبب افزایش قیمت‌ها شده است."

الکوزی می‌گوید که ادامه بحران‌های جاری در منطقه و جهان، بهای نفت و گاز را در افغانستان به سطحی بی‌سابقه رسانده و اگر این وضعیت ادامه یابد، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای افغانستان خواهد گذاشت.

او گفت:

در بازارهای ما قیمت گاز و مواد نفتی به شکل چشمگیری افزایش یافته و به سطحی بی‌سابقه رسیده است

این وضعیت بر سایر کالاها نیز اثر گذاشته است. به‌ویژه بهای گاز مایع که مردم در خانه‌هایشان از آن استفاده می‌کنند، حدود ۲۰ افغانی افزایش یافته که برای ما مشکل بسیار بزرگی است."

بر اساس گزارش‌ها، حکومت طالبان برای تعیین قیمت نفت و گاز، نرخ‌نامه‌هایی را در کابل و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک افغانستان توزیع کرده‌اند.

بر بنیاد این نرخ‌نامه، بهای هر لیتر پترول در کابل ۷۷ افغانی، دیزل ۷۳ افغانی و گاز مایع ۶۴ افغانی تعیین شده است.

با این حال، باشندگان کابل و دیگر شهرها می‌گویند که بهای گاز مایع حدود ۲۰ افغانی افزایش یافته و در بیشتر مناطق حتی تا ۸۵ افغانی به فروش می‌رسد.

حکومت طالبان اما می‌گوید که برای حفظ ثبات قیمت نفت و گاز تلاش می‌کند.

شرکت دولتی نفت و گاز در یک پیام ویدیویی اعلام کرده است:

"شرکت امارتی نفت و گاز افغانستان برای حفظ ثبات بازار و تداوم عرضه منظم، اقدامات خود را سرعت بخشیده است. در حال حاضر، این شرکت هر روز ده‌ها تُن گاز مایع و سایر مواد نفتی را به مناطق مختلف کشور انتقال می‌دهد تا نیاز بازار به‌موقع تأمین شده و روند عرضه بدون وقفه ادامه یابد."

بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر افغانستان تنها از ترکمنستان گاز مایع و مواد نفتی وارد می‌کند.

این در حالی است که ایران و روسیه، دو تأمین‌کننده اصلی گاز و نفت افغانستان، درگیر جنگ هستند و واردات از این دو کشور به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.