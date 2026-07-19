او نه تنها به ایستگاه‌ های موتر می‌رود، بلکه در شاهراه‌ها نیز موترهای مسافربری را متوقف می‌کند و از رانندگان می‌خواهد هنگام سفر با احتیاط رانندگی کنند.

ناصر خان ناصری می‌گوید به‌تازگی به ولایت‌های کندهار و غزنی سفر کرده و قصد دارد پیام خود را به رانندگان شاهراه کابل-کندهار نیز برساند.

اکنون به خوست رسیده‌ام، پیش از این به لوگر، پکتیا و پکتیکا رفته بودم

اینجا کمپاین جریان دارد. پس از این، اگر خدا بخواهد، به کندهار و غزنی می‌روم. جوانان با من همراه هستند و همه با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا به رانندگان شاهراه کابل-کندهار رهنمود بدهیم و برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی کوشش کنیم."

او همچنین صفحات چاپ‌شده‌ای را میان رانندگان توزیع می‌کند که در آن به رانندگان توصیه شده از رانندگی با سرعت زیاد خودداری کنند، قوانین ترافیکی را رعایت کنند و برای داشتن سفری ایمن، احتیاط کنند.

استفاده نکردن از تیلفون همراه هنگام رانندگی، بستن کمربند ایمنی، خودداری از رانندگی در حالت بی‌خوابی و استفاده درست از چراغ‌های موتر در شب، از دیگر توصیه‌هایی است که ناصر خان ناصری با رانندگان در میان می‌گذارد.

او همچنین از مسافران می‌خواهد که هنگام سفر به راننده اجازه رانندگی با سرعت زیاد ندهند و اگر نشانه‌ای از بی‌احتیاطی مشاهده کردند، موضوع را به نهادهای مربوط اطلاع دهند.

وی می‌گوید مصمم است این کمپاین را به ولایت‌های شمالی افغانستان نیز گسترش دهد.

او می‌گوید، هرچند این کمپاین را با امکانات شخصی خود پیش می‌برد، اما امیدوار است افراد و نهادهای دیگر نیز در زمینه آگاهی‌دهی ترافیکی با او همکاری کنند تا برای کاهش رویدادهای جاده‌ای، تلاش مشترکی صورت گیرد.

او گفت:

خواست بزرگ ما تنها این است که رانندگان احتیاط کنند، زیرا زندگی هدیه الهی است

اگر رانندگان احتیاط کنند، هم جان خود را حفظ خواهند کرد و هم جان مسافران را."

این در حالی است که پس از پایان جنگ در افغانستان، رویدادهای ترافیکی از عمده ترین عوامل مرگ‌ومیر مردم به شمار می‌روند.

در نزدیک به دو ماه گذشته، در دو رویداد مرگبار ترافیکی در شاهراه کابل-جلال‌آباد نزدیک به ۳۸ تن از اعضای دو خانواده جان باختند و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

پیش از این نیز در شاهراه‌های کابل-کندهار، کابل-مزار و هرات-اسلام‌قلعه، رویدادهای خونین ترافیکی رخ داده بود که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

هرچند حکومت طالبان در سال جاری آمار تازه‌ای از تلفات رویدادهای ترافیکی منتشر نکرده است، اما ریاست عمومی ترافیک حکومت آنان پیش‌تر اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدی سال ۱۴۰۴ خورشیدی، در نتیجه رویدادهای ترافیکی در افغانستان، دو هزار نفر جان باخته و دست‌کم هفتصد نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمپاین‌های آگاهی‌دهی عامه برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی بسیار مهم است.

گل‌ولی، یکی از باشندگان ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت:

رویدادهای ترافیکی در افغانستان افزایش یافته است. چنین کمپاین‌های آگاهی‌دهی بسیار مهم هستند

امیدواریم این‌گونه کمپاین‌ها برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی بیشتر گسترش یابد."

صفدر، یکی از باشندگان ولایت کندز، می‌گوید که تنها آگاهی‌دهی کافی نیست، بلکه حکومت نیز باید برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی اقدامات عملی انجام دهد.

"باید این پیام به گوش هر راننده برسد که هم جان خود را نجات دهید و هم جان مسافران دیگر را. ما جوانان پکتیا همراه این کمپاین هستیم و تلاش می‌کنیم رانندگان را به رعایت احتیاط تشویق کنیم."

خراب بودن و کم عرض بودن جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان، رعایت نکردن قوانین ترافیکی و در برخی موارد ادعاهای مربوط به استفاده از مواد مخدر هنگام سفر، از جمله عواملی دانسته می‌شود که سبب افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان شده‌اند.