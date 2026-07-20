جهان
امریکا از ادامه حملات به ایران و کشته شدن یک سرباز امریکایی در عراق خبر داد
اردوی ایالات متحده از انجام دور تازهای از حملات علیه ایران و کشته شدن یک سرباز امریکایی در عراق خبر داده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام اعلام کرد که یک سرباز امریکایی در عراق بر اثر حمله یک طیاره بی سرنشین ایرانی کشته شده است.
با این رویداد، شمار سربازان امریکایی که از زمان توافق موقت میان ایران و امریکا در حملات اخیر جان باختهاند، به سه نفر رسیده است.
همچنین احتمال مرگ چهارمین سرباز امریکایی که پیشتر در کنار دو سرباز کشته شده در اردن مفقود اعلام شده بود، افزایش یافته است.
سنتکام در بیانیهای که روز یکشنبه ۲۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد که این سرباز امریکایی زمانی کشته شد که نیروهای اردو در حال انجام انفجار کنترلشده مهمات منفجرناشده یک طیاره بی سرنشین سرنگونشده ایرانی بودند.
به گفته اردوی امریکا، در این حادثه یک سرباز دیگر نیز به شدت زخمی شده و هماکنون تحت درمان قرار دارد.
سنتکام همچنین اعلام کرد که حملات خود به ایران را برای نهمین شب پیاپی به پایان رسانده است.
اردوی امریکا گفته است که این حملات مراکز نظامی مشخصی در ایران را هدف قرار داده و هدف از آن، کاهش بیشتر توانایی ایران برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بوده است.
در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که مواضع امریکا را در کویت، بحرین و سوریه هدف حمله قرار داده است.
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اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ شد
اسپانیا در دیدار نهایی این رقابتها که شب گذشته در استدیوم ایالت نیوجرسی امریکا برگزار شد، با نتیجهٔ یک بر صفر ارجنتاین را شکست داد.
دو تیم در وقت قانونی بازی ۹۰ دقیقه موفق به گشودن دروازهٔ یکدیگر نشدند، اما در دقیقهٔ ۱۰۶ وقت اضافی، فِران تورس تنها گل بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمانی این جام را برای تیمش رقم زد.
اسپانیا در این مسابقه حدود ۲۰ شوت به سمت دروازه ارجنتاین زد.
چندین بازیکن و سرمربی ارجنتاین کارت زرد دریافت کردند و یک بازیکن ارجنتاینی به دلیل دو کارت زرد از زمین اخراج شد.
اسپانیا پیش از این نیز در سال ۲۰۱۰ قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود.
ایران از حمله امریکا به یک محل در تأسیسات هستهای دارخوین در ولایت خوزستان خبر داده است
ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که گزارشها درباره حمله به تأسیسات دارخوین ایران را بررسی میکند.
بر اساس گزارشها، مقامهای ایرانی گفتهاند که ایالات متحده صبح روز یکشنبه ۲۸ سرطان یک محل در تأسیسات هستهای دارخوین در ولایت خوزستان را که هنوز در حال ساخت بود، هدف حمله موشکی قرار داده است.
سازمان انرژی اتمی ایران این حمله امریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی دانسته است.
ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی گفته است که این تأسیسات در مراحل ابتدایی ساخت و بازسازی قرار داشت و بر اساس آخرین بازرسیها، هنوز هیچگونه مواد هستهای در آن نگهداری نمیشد.
واشینگتن تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان نداده است.
دارخوین یک تأسیسات هستهای غیرنظامی است که ایران ساخت آن را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد.
برخلاف تأسیسات شناختهشده نطنز و فردو که با غنیسازی یورانیوم مرتبط هستند، قرار است تأسیسات دارخوین پس از تکمیل، برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
ترمپ کشته شدن دو نظامی امریکایی را غمانگیز، اما در خدمت کشورشان توصیف کرد
در واکنش به کشته شدن دو سرباز امریکایی در پایگاهی در اردن بر اثر حملات موشکی ایران، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، شنبهشب در مصاحبهای این واقعه را "بسیار غمانگیز" خواند.
او که با خبرنگار شبکه نیوزنیشن صحبت میکرد در ادامه اما اضافه کرد که کشته شدن این دو نیروی ارتش امریکا "در خدمت کشور" بوده است.
ارتش امریکا هشت شب متوالی است که به مواضع "نظامی" ایران بیشتر در جنوب این کشور حمله میکند. این حملات در پاسخ به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری آغاز شد که برخلاف خواسته حکومت ایران قصد داشتند از بخش نزدیک به عمان در تنگه هرمز عبور کنند.
در پاسخ به حملات آمریکا که تاکنون خسارات بسیار و چندین کشته در ایران برجا گذاشته، سپاه و ارتش ایران هم بارها به خاک کشورهای عربی منطقه موشک زدهاند، بیشتر به پایگاههای امریکا در این کشورها.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر ناپدید است.
دو نظامی امریکایی در اردن در نتیجه حملات ایران کشته شدند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر مفقودالاثر است.
در بیانیه سنتکام که در حساب شبکه ایکس آن منتشر شد، آمده است: «در روز ۱۷ جولای، دو نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در اردن، در جریان دفاع نیروهای سنتکام و شرکای آن در برابر حملات موشکهای بالستیک و درون ایران، کشته شدند. همچنین، یک نظامی امریکایی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است."
این بیانیه همچنین از زخمی شدن چهار نظامی امریکایی خبر داده و گفته که آنها بعد از مداوا در شفاخانههایی در اردن مرخص شدند و سایر نیروهایی که به دلیل "جراحات جزئی" تحت معاینه قرار گرفتند نیز به محل خدمت خود بازگشتند.
طی دو روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیههایی از حملات با موشکهای بالستیک و درون به پایگاههای نظامی در اردن خبر داده بودند.
سنتکام محل دقیق کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن را اعلام نکرده و گفته که تا زمان اطلاعرسانی به بستگان درجه یک، از انتشار اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشتهشده، خودداری خواهد کرد.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال ناوقت یکشنبه میان ارجنتاین و اسپانیا برگزار خواهد شد
در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تیمهای ملی ارجنتاین و اسپانیا برای کسب مقام قهرمانی این جام تلاش خواهند کرد.
این بازی ساعت ۱۱ و ۳۰ شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.
در مرحله نیمهنهایی این مسابقات ارجنتاین در یک بازی حساس که تا دقیقه ۸۵ با نتیجه یک در برابر صفر از انگلیس عقب بود، در دقایق پایانی توانست دو گل به ثمر برساند و به مرحله نهایی صعود کند.
پیش از آن هم اسپانیا با شکست دادن تیم ملی فرانسه توانسته بود که به این مرحله برسد.
در کنار حضور دهها هزار تماشاچی در استدیوم ورزشی نیوجرسی، میلیونها علاقمند فوتبال از طریق صفحات تلویزیون جریان این بازی را تماشا خواهند کرد.
ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد واکنش نظامی هشدار داد
پس از هفتمین شب حملات امریکا علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که همسایگان خلیج فارس این کشور باید آماده دریافت پاسخی "منتظره و متناسب" باشند.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که سپاه پاسداران در این بیانیه به کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی امریکا هستند، هشدار داده است تا واحدهای دفاع مدنی خود را فعال کرده و غیرنظامیان را از اهداف نظامی بالقوه دور کنند.
هشدار سپاه پاسداران بلافاصله پس از تغییر آشکار در استراتژی نظامی ایالات متحده منتشر شد. استراتژییی که بر اساس آن حملات از اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز به چندین مکان در مرکز و جنوب ایران در ۱۸ جولای گسترش یافت.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به تاریخ ۱۷ جولای اعلام کرد که حملات جدید برای ادامه تضعیف قابلیتهای نظامی ایران به دستور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده طراحی شدهاند.
کویت: نیروگاههای تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب در حملات ایران هدف قرار گرفته است
در پی تنش ها میان امریکا و ایران کویت اعلام کرد یکی از نیروگاههای تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حملات ایران هدف قرار گرفته است.
این دومین حمله به تأسیسات شیرین سازی آب کویت در دو روز گذشته به شمار میرود.
کویت همچنین گفته که فعالیت میدان هوایی بینالمللی این کشور به دلیل تهدیدهای مکرر موشکی و طیاره های بی پیلوت به حالت تعلیق درآمده است.
سپاه پاسداران ایران در بیانیهای روز شنبه ۲۷ سرطان مدعی شد که مرکز پشتیبانی نظامی امریکا در اردوگاه عریفجان و یک سیستم راداری در پایگاه هوایی علی السالم در کویت را هدف قرار داده است.
در همین حال اردوی اردن نیز با نشر بیانیه گفته که ۱۰ موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است.
این درحالیست که فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در شرقمیانه با نشر بیانیهای گفته که نیروی های شان شب گذشته سایتهای راداری و نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات، و قابلیتهای دریایی ایران را هدف قرار داده است.
بهگفتۀ سنتکام، در این عملیات از طیارههای جنگی، طیاره های بی سرنشین و ناوهای جنگی استفاده شده است.
سیلاب ها در ویتنام جان چهار نفر را گرفت
رسانههای دولتی ویتنام روز شنبه ۲۷ سرطان گزارش دادند که در اثر سیلابهای شدید و رانش زمین ناشی از بارندگیهای سنگین، دستکم چهار نفر جان باخته است.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته، از روز چهارشنبه تاکنون بیش از ۲۳۸ هکتار شالیزار و سایر زمینهای زراعتی در چهار ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلابها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است.
به گفته روزنامه دولتی کونگ لی مقامها ۵۰۰ نیروی امداد و نجات را برای جستوجوی افراد ناپدیدشده و انتقال باشندگان از مناطق در معرض خطر رانش زمین اعزام کردهاند.
در حوادث طبیعی ماههای جنوری تا جون سال جاری، دستکم ۳۰ نفر در این کشور جانباخته و بیش از ۲۱.۷ میلیون دالر خسارت بر جای گذاشته است.
دانشمندان گفته اند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی باعث شده است که رویدادهای شدید آبوهوایی با فراوانی بیشتر و شدت ویرانگرتر رخ دهند.
نگرانی گوتیریش از حمله به زیرساخت های غیر نظامی در ایران و منطقه
استیفن دوجاریک سخنگوی انتونیو گوتیریش سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد که او دربارهٔ حملات به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه نگران است.
دوجاریک تأکید کرد که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که امریکا در دور جدید حملات خود به ایران شماری از پلها و تأسیسات ارتباطی دیگر را هدف حمله قرار داد.
بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگر چنین تأسیساتی برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گیرند یا نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند، ممکن است بر اساس قوانین مخاصمات مسلحانه بهعنوان اهداف مشروع نظامی تلقی شوند.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران، از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندرعباس-رودان در هفتمین شب حملات امریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است.
امریکا در شبهای اخیر حملات خود به پلها و مسیرهای ارتباطی ولایت هرمزگان را تشدید کرده است.
مقامهای امریکایی میگویند هدف از این حملات، مختل کردن مسیرهای تدارکاتی مورد استفاده نیروهای نظامی ایران است، اما مقامات جمهوری اسلامی این حملات را هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی عنوان میکنند.
نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل به پایگاههای امریکا و همچنین زیرساختها در چند کشور منطقه حمله کردهاند.