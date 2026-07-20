افغانستان
یک نهاد ملل متحد از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس به افغانستان خبرداده است
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس برای افغانستان استقبال کرده و گفته که این کمکها به این نهاد امکان میدهد تا به رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان ادامه دهد.
این نهاد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک مالی همچنین از روند ادغام دوباره افراد بازگشته در جوامع محلی و حمایت پایدار از جوامع آسیبپذیر پشتیبانی خواهد کرد.
این نهاد ملل متحد تأکید کرده که برای حمایت از افراد آسیبپذیر در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبهرو است.
به گفته این نهاد، تاکنون تنها ۲۵ درصد از بودجهای که برای فعالیتهای خود در افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، تأمین شده است.
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زلزلهای شمال افغانستان را لرزاند
اداره جیولوژی ایالات متحده اعلام کرد که صبح روز دوشنبه ۲۹ سرطان، زلزلهای به بزرگی ۴٫۵ ریشتر شمال افغانستان را لرزانده است.
بر اساس اعلام این اداره، مرکز این زلزله در ۹۷ کیلومتری ولسوالی جرم ولایت بدخشان و در عمق ۱۰۵ کیلومتری زمین قرار داشته است.
به گفته این نهاد، احتمال میرود لرزشهای این زلزله در ولسوالی جرم و مناطق اطراف آن احساس شده باشد.
حدود سه ماه پیش نیز دو زلزله پیاپی در همین منطقه رخ داده بود که بزرگی یکی از ان زلزله ها ۵٫۳ ریشتر و دیگری ۴٫۵ ریشتر ثبت شده بود.
مرکز آن زلزله ها در ۲۷ کیلومتری جنوب ولسوالی جرم ولایت بدخشان قرار داشت.
سلسلهکوه های هندوکش در افغانستان، از مناطق زلزلهخیز به شمار میرود و هر سال زلزلههای متعددی در این منطقه رخ میدهد.
طالبان: جستجو برای ۱۴ شهروند ناپدیدشده در نیمروز ادامه دارد
مقامهای طالبان در ولایت نیمروز میگویند که عملیات جستجو برای یافتن ۱۴ شهروند ناپدیدشده افغان همچنان ادامه دارد.
پیش از این، گزارش شده بود که ۱۹ نفر در این منطقه ناپدید شدهاند.
به گفته گلمحمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز، اجساد پنج تن از آنان پیدا شده است.
قدرت گفته است که این جوانان در دشتها راه خود را گم کرده بودند و بر اثر تشنگی و گرسنگی جان باختهاند.
به نظر میرسد این افراد با هدف رفتن به ایران از راه غیر قانونی در دشتهای نیمروز ناپدید شدهاند.
در ویدیوهایی که از عملیات جستجوی افراد ناپدیدشده منتشر شده، دیده میشود که یک طیاره نظامی و چندین موتر در دشتهای نیمروز در حال جستجو هستند.
قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان خبرداده است
قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان و یک شهروند ایرانی در پیوند به پرونده میدان علیخانی اصفهان خبر داده است.
براساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، صبح روز یکشنبه ۲۸ سرطان در زندان دستگرد اصفهان اجرا شده است.
هفته گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران هشدار داده بود که حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان از سوی محکمه عالی ایران تأیید شده است.
بر اساس گزارشها، در میان این ۱۲ نفر، شماری از شهروندان افغانستان نیز حضور دارند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان به رویداد ۱۸ جدی سال ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که چهار عضو نیروهای بسیج ایران در یک حمله کشته شدند.
در پی این رویداد، دستکم ۵۹ نفر بازداشت شدند.
ایران در ماههای اخیر، در کنار شماری از شهروندان ایرانی، تعدادی از شهروندان افغانستان را نیز اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشری هنگاو نیز اعدام گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، در اصفهان را تأیید کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، ایران در ماه جون گذشته دستکم ۱۰۹ نفر را اعدام کرده است که پنج شهروند افغانستان نیز در میان آنان بودهاند.
تنها در یک روز بیش از چهار هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند
همزمان با تشدید فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تنها به روز جمعه گذشته نزدیک به ۸۰۰ خانواده که شامل ۴۲۳۵ نفر میشود، از این کشور به افغانستان برگشتند.
او روز یکشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که بیشتر این افراد از راه گذرگاه تورخم برگشتند که شامل ۳۸۳۱ نفر میشود.
به گفته فطرت، به روز جمعه نزدیک به ۲۰۰ مهاجر دیگر افغان از ایران به افغانستان بازگشته اند.
این درحالیست که حکومت پاکستان پس از دهم جولای دور جدیدی از بازداشت و اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اخیراً با نگرانی از افزایش اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفته که برای رسیدگی به برگشتکنندگان، با کمبود بودجه مواجه است و در سال جاری تنها ۲۵ درصد بودجه درخواستیاش برای افغانستان را دریافت کرده است.
اجساد پنج جوان که میخواستند به گونه قاچاقی به ایران بروند در دشتهای نیمروز پیدا شدند
گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز امروز (یکشنبه) به رسانههای محلی گفته که اجساد پنج جوان را که میخواستند به گونه غیرقانونی به ایران بروند، در دشتهای این ولایت پیدا کردند و چهار تن دیگر هنوز ناپدید هستند.
او میگوید که این جوانان در میانه دشتها راه خود را گم کردند و برخی از آنان به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان خود را از دست دادند و برخی دیگر هنوز هم ناپدید هستند.
برخی رسانههای محلی شمار این جوانان را ۱۹ نفر اعلام کردند.
اما مشخص نیست که این جوانان چه زمانی سفرشان را آغاز کردند، اما ویدیوهای اجساد برخی از این جوانان و یک هلیکوپتر که ظاهراً در جستجوی آنان است، از روز شنبه به این سو در رسانههای اجتماعی دست به دست میشود.
مهاجرت افغانان از راههای قاچاقی به ویژه جوانان موضوع تازهای نیست و سالهاست که آنان به دلایل مختلف از جمله بیکاری میخواهند با به خطر انداختن جانشان به کشورهای مختلف از جمله ایران برسند.
افزایش کسبوکار زنان؛ معاون یک اداره ملل متحد میگوید، زنانی که میخواستند انجینیر شوند حالا قالین میبافند
برنامه توسعهای ملل متحد میگوید زنانی که جواز تجارت دریافت کردند، در پنج سال گذشته ده برابر شده است.
برنامه توسعهای ملل متحد (یو ان دی پی) در افغانستان با استناد به آمار اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته که تعداد مجوزهای رسمی کسب و کار زنان در سالهای قبل از ۲۰۲۱ بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد بود، اما حالا به بیش از ده هزار مورد رسیده است.
دوئل موکرجی، معاون نماینده برنامه توسعهایی ملل متحد در افغانستان در گفتوگویی که روز شنبه در صفحۀ این اداره نشر شده، گفته که دلیل افزایش کسبوکارهای زنان این است که دیگر دروازهها به روی آنان بسته شده است.
او افزوده است، زنانی که یک روزی میخواستند انجینیر و یا وکیل شوند، امروزه قالینبافی میکنند و یا هم صابون تولید میکنند.
موکرجی میگوید که بیشتر زنان مشغول کسبوکارهای کوچک با درآمد پائین هستند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران از کار در بیشتر ادارههای دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدند و در کنار آن در بخش آموزش و تحصیل و گشت و گذار در جامعه با محدودیتهای شدیدی روبهرو هستند.
افزایش گرمی هوا در برخی شهرهای افغانستان تا مرز ۴۸ درجه؛ توصیههای دبلیو اچ او به خانوادهها
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس خود از افزایش گرمی هوا در این کشور خبر داده است.
دبلیو اچ او توصیههایی را به منظور حفاظت در برابر گرمی هوا به خانوادهها ارائه کرده است.
به گفتۀ این اداره ملل متحد، با افزایش گرمی هوا، افراد باید آب بیشتری بنوشند، با آب سرد حمام کنند، لباسهای سبک و آزاد بپوشند، از کلاه پیکدار و عینکهای آفتابی استفاده کنند و روزانه به مقدار کم اما چندین وعده غذا بخورند.
بیشتر در سایه ماندن، خودداری از فعالیتهای شدید و دو تا سه ساعت سپری کردن در مکانهای سرد از دیگر توصیههای سازمان جهانی صحت اند.
بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، روزهای یکشنبه و دوشنبه درجه حرارت در شهر زرنج به ۴۸ درجه، در شهر فراه به ۴۷ درجه و در شهرهای مزارشریف و لشکرگاه به ۴۶ درجه خواهد رسید.
اتحاد فعالان حقوق بشر از بازداشت و شکنجه افراد از سوی طالبان در بدخشان ابراز نگرانی کرده
اتحاد فعالان حقوق بشر شام جمعه ۲۶ سرطان با نشر بیانیهای گفته که درگیریهای اخیر در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان و انتشار ویدیوهای مربوط به افرادی گروگان گرفتهشده را با نگرانی دنبال میکند.
این نهاد افزوده که هیچ فردی، صرفنظر از وابستگی سیاسی یا نظامی، نباید در دوران اسارت مورد شکنجه، تحقیر، اعتراف اجباری یا مجازات فراقضایی قرار گیرد.
روز جمعه پس از حمله افراد به مرکز ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان، ویدیو های در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد طالبان افرادی را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده و ظاهراً از آنها اعتراف اجباری گرفته است.
رادیوآزادی نمی تواند صحت این ویدیو ها را به صورت مستقل تائید کند.
طالبان حمله افراد مسلح بر مرکز ولسوالی یفتل پایین در بدخشان را تایید کردند
فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان تأیید کرد که گروهی از افراد مسلح شب جمعه بر مرکز ولسوالی یفتل پائین در نزدیکی فیضآباد، مرکز این ولایت حمله کردند.
احسانالله کامگار، سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این حمله زمانی صورت گرفته که مسئولان محلی درجه اول طالبان این ولسوالی در رخصتی بسر میبردند و افراد مسلح با استفاده از تاریکی شب حمله کردند.
او گفت: "قضیه از این قرار است که چون شب گذشته شب جمعه بود و تعدادی از مسئولین به شمول قومندان صاحب امنیه ولسوالی در رخصتی بودند، یک تعداد افراد غیرمسئول و مغرض از همین خلا استفاده کرده، در نیمههای شب و تاریکی شب بالا قومندانی امنیه ولسوالی یفتل حمله کردند که چند ساعت بعد نیروهای امنیتی و دفاعی خود را به آنجا رساندند و این افراد از آنجا متواری شدند."
اما منابع مردمی در محل به رادیو آزادی گفتند که گروهی از افراد مسلح نیمهشب وارد مرکز ولسوالی یفتل پائین شدند و برای چند ساعتی کنترل ولسوالی را در دست گرفتند.
این منابع مدعی اند که این افراد تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند.
ویدیوها و تصاویری یی هم از حضور این افراد در بازار ولسوالی یفتل پائین در رسانههای اجتماعی نشر شده که نشان میدهد این افراد تجهیزات و وسایط طالبان را با خود دارند، اما رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند صحت این ویدیوها را تأیید کند.
کامگار مدعی است که "هفت نفر از مهاجمان بازداشت شدند و برخی دیگر متواری شدند که عملیات جستجو برای بازداشت آنان جریان دارد."
تا هنوز مشخص نشده که این افراد کیها هستند، اما برخی رسانهها و فعالان رسانهای از این افراد به نام جبهه "سپاهیان میهن" یاد کردند.
منابع مردمی در محل میگویند که حکومت طالبان نیروهای بیشتری به ولسوالی یفتل پائین اعزام کردند.
بر اساس گزارش برخی رسانهها، فصیحالدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان در راس این نیروها به این ولسوالی رفته است.