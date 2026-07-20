فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر مفقودالاثر است.

در بیانیه سنتکام که در حساب شبکه ایکس آن منتشر شد، آمده است: «در روز ۱۷ جولای، دو نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در اردن، در جریان دفاع نیروهای سنتکام و شرکای آن در برابر حملات موشک‌های بالستیک و درون ایران، کشته شدند. همچنین، یک نظامی امریکایی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است."

این بیانیه همچنین از زخمی شدن چهار نظامی امریکایی خبر داده و گفته که آنها بعد از مداوا در شفاخانه‌هایی در اردن مرخص شدند و سایر نیروهایی که به دلیل "جراحات جزئی" تحت معاینه قرار گرفتند نیز به محل خدمت خود بازگشتند.

طی دو روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌هایی از حملات با موشک‌های بالستیک و درون به پایگاه‌های نظامی در اردن خبر داده بودند.

سنتکام محل دقیق کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن را اعلام نکرده و گفته که تا زمان اطلاع‌رسانی به بستگان درجه یک، از انتشار اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشته‌شده، خودداری خواهد کرد.