جهان
اردوی لبنان روند استقرار نیروهای خود را در جنوب آن کشور آغاز کرد
اردوی لبنان اعلام کرد که روند استقرار نیروهای خود را در منطقه زوتر الغربیه در جنوب آن کشور آغاز کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، این منطقه یکی از سه «منطقه آزمایشی» است که بر اساس توافق اخیر بین لبنان و اسرائیل، قرار است بهتدریج تحت کنترل اردوی لبنان قرار گیرد.
بر اساس این توافق، اسرائیل باید بهطور تدریجی از جنوب لبنان عقبنشینی کند، مسئولیت تأمین امنیت این مناطق به اردوی لبنان واگذار شود و حزبالله نیز خلع سلاح گردد.
با این حال، حزبالله این توافق را نپذیرفته و همچنان از تحویل سلاحهای خود خودداری میکند.
از سوی دیگر، اسرائیل نیز تا هنوز جدول زمانی مشخصی برای خروج کامل نیروهایش از قلمرو لبنان اعلام نکرده است.
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از شنیده شدن صدای انفجارات در برخی مناطق ایران خبر داده شده است
رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات در برخی مناطق این کشور خبر داده اند.
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، خبرگزاری"مهر" صبح امروز(سهشنبه۳۰ سرطان) از وقوع چندین انفجار در کنارک، چابهار و بندر لنگه گزارش داده است.
«حالوش» که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر میکند نیز از حملات سنگین هوایی بر چابهار و کنارک گزارش داده گفته که «پایگاه امام علی سپاه» در چابهار از جملۀ اهداف این حملات بوده است.
همزمان رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجارات مهیب در بخشهایی از شیراز خبر داده اند. گفته میشود که مناطقی در اطراف صنایع الکترونیک یا ارتفاعات دراک، هدف قرار گرفته است.
در این حال روزنامۀ واشینگتن پست، براساس یک ارزیابی جدید ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا(سیآیای) خبر داده که حملات کنونی اردوی امریکا بر ایران «بعید است» که تهران را به تغییر موضع وادارد.
ادامه تنشها در شرق میانه؛ قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر دادهاند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که گزارشهای اولیه حاکی از "حمله هوایی" به نقطهی در شمالغرب این شهر است.
فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) در شرقمیانه تا زمان نشر خبر درباره این حمله بیانیهی صادر نکردهاست.
دور تازه درگیریها میان ایالات متحده و ایران از هشت روز پیش در جریان بوده و رسانههای ایران بامداد دوشنبه از حمله به نقاطی در ولایتهای آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر خبر دادند.
از سوی دیگر ارتش کویت عصر روز دوشنبه و در پی انتشار گزارشهایی درباره شنیده شدن صدای انفجارها در این کشور، اعلام کرد که در حال مقابله با موج تازهی از حملات موشکی و درون است.
ارتش کویت در بیانیهی این حملات را به ایران نسبت دادهاست.
در جریان دور تازه درگیریها بین ایران و امریکا، نیروهای مسلح ایران به شکل مداوم کویت و بحرین را در روزهای اخیر هدف قرار دادهاند.
مقامهای کویتی گفته اند این حملات به برخی زیرساختهای غیرنظامی آسیب زده است.
در همین حال گزارشها حاکی است که دو کشتی نفتکش در نزدیکی آبهای عمان هدف حمله قرار گرفتند.
یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام "دایناکام تنکرز" اعلام کرد که دو نفتکش تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور در آبهای ساحلی عمان، هدف حمله قرار گرفتند.
در پی ادامه حملات متقابل امریکا و ایران برای نهمین شب متوالی، قیمت نفت خام برای اولین بار در یک ماه گذشته به بیش از ۹۰ دالر در هر بشکه رسید.
گزارشها از افزایش قیمت جهانی نفت در حالی منتشر میشود که تعداد کشتیهای عبوری از تنگه هرمز در روزهای اخیر کاهش یافته است.
ادامه تنش میان امریکا و ایران، بهای نفت را به بالاتر از ۹۰ دالر رساند
در حالی که ایالات متحده و ایران برای نهمین شب پیاپی به حملات متقابل خود ادامه دادند، بهای هر بشکه نفت خام برنت از ۹۰ دالر فراتر رفت.
همچنین قیمت نفت خام امریکا نیز بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸۴ دالر در هر بشکه رسید.
گزارشهایی مبنی بر کاهش عبور شمار کشتیها از تنگه هرمز نیز از جمله عوامل افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی عنوان شده است.
در ۲۰ جولای، ارزش دالر امریکا در بازارهای آسیایی در برابر بسیاری از ارزهای مهم جهان نیز اندکی افزایش یافت.
دالر امریکا در برابر پول جاپان حدود یک درصد تقویت شد که بالاترین سطح آن در ۱۱ روز گذشته به شمار میرود.
افزایش تنشهای ژیوپولیتیکی باعث شده است که بسیاری از سرمایهگذاران به داراییهای امن روی بیاورند.
در مجموع، بازارهای سهام آسیا نیز روز دوشنبه ۲۹ سرطان هفته کاری خود را با کاهش شاخصها و افت ارزش معاملات آغاز کردند.
امریکا از ادامه حملات به ایران و کشته شدن یک سرباز امریکایی در عراق خبر داد
اردوی ایالات متحده از انجام دور تازهای از حملات علیه ایران و کشته شدن یک سرباز امریکایی در عراق خبر داده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام اعلام کرد که یک سرباز امریکایی در عراق بر اثر حمله یک طیاره بی سرنشین ایرانی کشته شده است.
با این رویداد، شمار سربازان امریکایی که از زمان توافق موقت میان ایران و امریکا در حملات اخیر جان باختهاند، به سه نفر رسیده است.
همچنین احتمال مرگ چهارمین سرباز امریکایی که پیشتر در کنار دو سرباز کشته شده در اردن مفقود اعلام شده بود، افزایش یافته است.
سنتکام در بیانیهای که روز یکشنبه ۲۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد که این سرباز امریکایی زمانی کشته شد که نیروهای اردو در حال انجام انفجار کنترلشده مهمات منفجرناشده یک طیاره بی سرنشین سرنگونشده ایرانی بودند.
به گفته اردوی امریکا، در این حادثه یک سرباز دیگر نیز به شدت زخمی شده و هماکنون تحت درمان قرار دارد.
سنتکام همچنین اعلام کرد که حملات خود به ایران را برای نهمین شب پیاپی به پایان رسانده است.
اردوی امریکا گفته است که این حملات مراکز نظامی مشخصی در ایران را هدف قرار داده و هدف از آن، کاهش بیشتر توانایی ایران برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بوده است.
در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که مواضع امریکا را در کویت، بحرین و سوریه هدف حمله قرار داده است.
اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ شد
اسپانیا در دیدار نهایی این رقابتها که شب گذشته در استدیوم ایالت نیوجرسی امریکا برگزار شد، با نتیجهٔ یک بر صفر ارجنتاین را شکست داد.
دو تیم در وقت قانونی بازی ۹۰ دقیقه موفق به گشودن دروازهٔ یکدیگر نشدند، اما در دقیقهٔ ۱۰۶ وقت اضافی، فِران تورس تنها گل بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمانی این جام را برای تیمش رقم زد.
اسپانیا در این مسابقه حدود ۲۰ شوت به سمت دروازه ارجنتاین زد.
چندین بازیکن و سرمربی ارجنتاین کارت زرد دریافت کردند و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد.
اسپانیا پیش از این نیز در سال ۲۰۱۰ قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود.
ایران از حمله امریکا به یک محل در تأسیسات هستهای دارخوین در ولایت خوزستان خبر داده است
ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که گزارشها درباره حمله به تأسیسات دارخوین ایران را بررسی میکند.
بر اساس گزارشها، مقامهای ایرانی گفتهاند که ایالات متحده صبح روز یکشنبه ۲۸ سرطان یک محل در تأسیسات هستهای دارخوین در ولایت خوزستان را که هنوز در حال ساخت بود، هدف حمله موشکی قرار داده است.
سازمان انرژی اتمی ایران این حمله امریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی دانسته است.
ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی گفته است که این تأسیسات در مراحل ابتدایی ساخت و بازسازی قرار داشت و بر اساس آخرین بازرسیها، هنوز هیچگونه مواد هستهای در آن نگهداری نمیشد.
واشینگتن تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان نداده است.
دارخوین یک تأسیسات هستهای غیرنظامی است که ایران ساخت آن را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد.
برخلاف تأسیسات شناختهشده نطنز و فردو که با غنیسازی یورانیوم مرتبط هستند، قرار است تأسیسات دارخوین پس از تکمیل، برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
ترمپ کشته شدن دو نظامی امریکایی را غمانگیز، اما در خدمت کشورشان توصیف کرد
در واکنش به کشته شدن دو سرباز امریکایی در پایگاهی در اردن بر اثر حملات موشکی ایران، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، شنبهشب در مصاحبهای این واقعه را "بسیار غمانگیز" خواند.
او که با خبرنگار شبکه نیوزنیشن صحبت میکرد در ادامه اما اضافه کرد که کشته شدن این دو نیروی ارتش امریکا "در خدمت کشور" بوده است.
ارتش امریکا هشت شب متوالی است که به مواضع "نظامی" ایران بیشتر در جنوب این کشور حمله میکند. این حملات در پاسخ به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری آغاز شد که برخلاف خواسته حکومت ایران قصد داشتند از بخش نزدیک به عمان در تنگه هرمز عبور کنند.
در پاسخ به حملات آمریکا که تاکنون خسارات بسیار و چندین کشته در ایران برجا گذاشته، سپاه و ارتش ایران هم بارها به خاک کشورهای عربی منطقه موشک زدهاند، بیشتر به پایگاههای امریکا در این کشورها.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر ناپدید است.
دو نظامی امریکایی در اردن در نتیجه حملات ایران کشته شدند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر مفقودالاثر است.
در بیانیه سنتکام که در حساب شبکه ایکس آن منتشر شد، آمده است: «در روز ۱۷ جولای، دو نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در اردن، در جریان دفاع نیروهای سنتکام و شرکای آن در برابر حملات موشکهای بالستیک و درون ایران، کشته شدند. همچنین، یک نظامی امریکایی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است."
این بیانیه همچنین از زخمی شدن چهار نظامی امریکایی خبر داده و گفته که آنها بعد از مداوا در شفاخانههایی در اردن مرخص شدند و سایر نیروهایی که به دلیل "جراحات جزئی" تحت معاینه قرار گرفتند نیز به محل خدمت خود بازگشتند.
طی دو روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیههایی از حملات با موشکهای بالستیک و درون به پایگاههای نظامی در اردن خبر داده بودند.
سنتکام محل دقیق کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن را اعلام نکرده و گفته که تا زمان اطلاعرسانی به بستگان درجه یک، از انتشار اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشتهشده، خودداری خواهد کرد.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال ناوقت یکشنبه میان ارجنتاین و اسپانیا برگزار خواهد شد
در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تیمهای ملی ارجنتاین و اسپانیا برای کسب مقام قهرمانی این جام تلاش خواهند کرد.
این بازی ساعت ۱۱ و ۳۰ شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.
در مرحله نیمهنهایی این مسابقات ارجنتاین در یک بازی حساس که تا دقیقه ۸۵ با نتیجه یک در برابر صفر از انگلیس عقب بود، در دقایق پایانی توانست دو گل به ثمر برساند و به مرحله نهایی صعود کند.
پیش از آن هم اسپانیا با شکست دادن تیم ملی فرانسه توانسته بود که به این مرحله برسد.
در کنار حضور دهها هزار تماشاچی در استدیوم ورزشی نیوجرسی، میلیونها علاقمند فوتبال از طریق صفحات تلویزیون جریان این بازی را تماشا خواهند کرد.