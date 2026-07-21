لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۴۳

افغانستان

تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در نورستان به ۲۳ تن افزایش یافت

آرشیف
آرشیف

تاج‌محمد همت، معاون سخنگوی ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان، امروز(سه‌شنبه  ۳۰ سرطان) در یک پیام ویدیویی گفت که «در نتیجه سیلاب‌ها در شهر پارون مرکز ولایت نورستان و مناطق اطراف آن، ۲۳ تن کشته و۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند».

به گفته همت، بیش از یک‌صد تن هنوز هم ناپدید هستند و سیلاب‌ها خسارات مالی گسترده‌ای را به مردم محل وارد کرده است.

روز دوشنبه(29 سرطان) ولایت نورستان، پس از بارندگی‌های شدید، شاهد سیلاب‌های ویرانگر بود.

در ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دیده می‌شود که سیلاب‌ها در شهر پارون و سایر مناطق نورستان ساختمان‌ها را تخریب کرده و خسارات سنگینی به بار آورده‌است.

از سوی دیگر، ادارۀ هواشناسی افغانستان، امروز (سه‌شنبه ۳۰ سرطان) پیش‌بینی کرده که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی بارندگی شدید رخ خواهد داد و در پی آن احتمال جاری شدن سیلاب‌های آنی وجود دارد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلاب‌ها در خیبرپختونخوا غرق شده‌است

آرشیف، سیلاب‌های جاری در پاکستان
آرشیف، سیلاب‌های جاری در پاکستان

رسانه‌های پاکستانی به نقل از مسئولان امدادی این کشور گزارش داده که روز دوشنبه یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلاب‌ها غرق شده که تا پایان روز اجساد تنها سه تن آنان پیدا شده‌است.

این رویداد در منطقۀ لندی کوتل خیبرپختونخوا رخ داده و مسئولان امدادی پاکستان گفته اند که تلاش‌ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان این موتر ادامه دارد.

تا هنوز شمار دقیق سرنشینان این موتر مشخص نشده، اما به گزارش رسانه‌های پاکستانی این مهاجرین افغان در مسیر برگشت به افغانستان بودند.

حکومت پاکستان پس از دهم جولای دور جدیدی از بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده که در پی آن تا به حال هزاران نفر آنان به افغانستان اخراج شدند.

ادامه خبر ...

بحران مهاجرت افغان‌ها؛ هنوز هم ۱۴ تن دیگر در دشت‌های نیمروز ناپدید اند

آرشیف، جوانان اخراج شدۀ افغان از ایران در نیمروز
آرشیف، جوانان اخراج شدۀ افغان از ایران در نیمروز

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌گوید که هنوز هم ۱۴ افغان دیگر در دشت‌های نیمروز ناپدید است.

این کمیشنری می‌افزاید که روند جست‌وجو برای یافتن این افراد هنوز هم ادامه دارد.

این اداره ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحۀ اکس خود با خانواده‌های پنج جوان دیگر که اجسادشان در این دشت‌ها پیدا شده، ابراز همدردی کرده‌است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفته که با شرکای‌شان در محل برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حضور دارد.

مقام‌های طالبان در نیمروز پیش از این گفته بودند که اجساد پنج نفر از جوانانی را که در دشت‌های نیمروز در مسیر رفتن به ایران از راه غیر قانونی جان باخته اند، پیدا کرده و تلاش‌ها برای یافتن دیگر افراد ناپدید شده ادامه دارد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان این رویداد را فاجعه خوانده و افزوده که نیاز به حفاظت و فرصت‌های بیشتر است تا مردم مجبور به خطر انداختن جان خود نشوند.

ادامه خبر ...

سیلاب‌های مرگبار در نورستان؛ طالبان: اجساد ۱۱ نفر پیدا شده و ۱۰۵ نفر دیگر ناپدید هستند

Flood in Nuristan of Afghanistan
Flood in Nuristan of Afghanistan

فریدون صمیم، سخنگوی والی حکومت طالبان در نورستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های پس از ظهر روز دوشنبه در پارون، مرکز این ولایت ۱۰۵ نفر ناپدید شدند و اجساد ۱۱ نفر دیگر پیدا شده است.

او می‌گوید که در کنار تلفات جانی، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی به مردم محل وارد کرده است.

مرکز ولایت نورستان پس از ظهر دوشنبه گواه سیلاب‌های ویرانگری بود.

بر اساس ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، سیلاب‌ها خسارات زیادی به این شهر وارد کرده است.

در این ویدیوها دیده می‌شود که سیلاب‌ها با شدت زیاد از میان ساختمان‌های مسکونی جاری است.

این درحالیست که اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده که روز سه‌شنبه ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی گواه ریزش‌ باران، طوفان و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

سیلاب‌ها در افغانستان در سال جاری در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده و در برخی موارد سبب تخریب اماکن عامه از جمله راه‌ها شده است.

ادامه خبر ...

یک نهاد ملل متحد از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس به افغانستان خبرداده است

آرشیف
آرشیف

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس برای افغانستان استقبال کرده و گفته که این کمک‌ها به این نهاد امکان می‌دهد تا به رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان ادامه دهد.

این نهاد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک مالی همچنین از روند ادغام دوباره افراد بازگشته در جوامع محلی و حمایت پایدار از جوامع آسیب‌پذیر پشتیبانی خواهد کرد.

این نهاد ملل متحد تأکید کرده که برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبه‌رو است.

به گفته این نهاد، تاکنون تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ای که برای فعالیت‌های خود در افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، تأمین شده است.

ادامه خبر ...

زلزله‌ای شمال افغانستان را لرزاند

زلزله در افغانستان (تصویر آرشیف)
زلزله در افغانستان (تصویر آرشیف)

اداره جیولوژی ایالات متحده اعلام کرد که صبح روز دوشنبه ۲۹ سرطان، زلزله‌ای به بزرگی ۴٫۵ ریشتر شمال افغانستان را لرزانده است.

بر اساس اعلام این اداره، مرکز این زلزله در ۹۷ کیلومتری ولسوالی جرم ولایت بدخشان و در عمق ۱۰۵ کیلومتری زمین قرار داشته است.

به گفته این نهاد، احتمال می‌رود لرزش‌های این زلزله در ولسوالی جرم و مناطق اطراف آن احساس شده باشد.

حدود سه ماه پیش نیز دو زلزله پیاپی در همین منطقه رخ داده بود که بزرگی یکی از ان زلزله ها ۵٫۳ ریشتر و دیگری ۴٫۵ ریشتر ثبت شده بود.

مرکز آن زلزله ها در ۲۷ کیلومتری جنوب ولسوالی جرم ولایت بدخشان قرار داشت.

سلسله‌کوه های هندوکش در افغانستان، از مناطق زلزله‌خیز به شمار می‌رود و هر سال زلزله‌های متعددی در این منطقه رخ می‌دهد.

ادامه خبر ...

طالبان: جستجو برای ۱۴ شهروند ناپدیدشده در نیمروز ادامه دارد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

مقام‌های طالبان در ولایت نیمروز می‌گویند که عملیات جستجو برای یافتن ۱۴ شهروند ناپدیدشده افغان همچنان ادامه دارد.

پیش از این، گزارش شده بود که ۱۹ نفر در این منطقه ناپدید شده‌اند.

به گفته گل‌محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز، اجساد پنج تن از آنان پیدا شده است.

قدرت گفته است که این جوانان در دشت‌ها راه خود را گم کرده بودند و بر اثر تشنگی و گرسنگی جان باخته‌اند.

به نظر می‌رسد این افراد با هدف رفتن به ایران از راه غیر قانونی در دشت‌های نیمروز ناپدید شده‌اند.

در ویدیوهایی که از عملیات جستجوی افراد ناپدیدشده منتشر شده، دیده می‌شود که یک طیاره نظامی و چندین موتر در دشت‌های نیمروز در حال جستجو هستند.

ادامه خبر ...

قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان خبرداده است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان و یک شهروند ایرانی در پیوند به پرونده میدان علیخانی اصفهان خبر داده است.

براساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستان، صبح روز یکشنبه ۲۸ سرطان در زندان دستگرد اصفهان اجرا شده است.

هفته گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران هشدار داده بود که حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان از سوی محکمه عالی ایران تأیید شده است.

بر اساس گزارش‌ها، در میان این ۱۲ نفر، شماری از شهروندان افغانستان نیز حضور دارند.

پرونده میدان علیخانی اصفهان به رویداد ۱۸ جدی سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که چهار عضو نیروهای بسیج ایران در یک حمله کشته شدند.

در پی این رویداد، دست‌کم ۵۹ نفر بازداشت شدند.

ایران در ماه‌های اخیر، در کنار شماری از شهروندان ایرانی، تعدادی از شهروندان افغانستان را نیز اعدام کرده است.

سازمان حقوق بشری ‌هنگاو نیز اعدام گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستان، در اصفهان را تأیید کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان، ایران در ماه جون گذشته دست‌کم ۱۰۹ نفر را اعدام کرده است که پنج شهروند افغانستان نیز در میان آنان بوده‌اند.

ادامه خبر ...

تنها در یک روز بیش از چهار هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند

برخی خانواده‌های مهاجر افغان در تورخم که اخیراً از پاکستان برگشتند
برخی خانواده‌های مهاجر افغان در تورخم که اخیراً از پاکستان برگشتند

همزمان با تشدید فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که تنها به روز جمعه گذشته نزدیک به ۸۰۰ خانواده که شامل ۴۲۳۵ نفر می‌شود، از این کشور به افغانستان برگشتند.

او روز یک‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که بیشتر این افراد از راه گذرگاه تورخم برگشتند که شامل ۳۸۳۱ نفر می‌شود.

به گفته فطرت، به روز جمعه نزدیک به ۲۰۰ مهاجر دیگر افغان از ایران به افغانستان بازگشته اند.

این درحالیست که حکومت پاکستان پس از دهم جولای دور جدیدی از بازداشت و اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اخیراً با نگرانی از افزایش اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفته که برای رسیدگی به برگشت‌کنندگان، با کمبود بودجه مواجه است و در سال جاری تنها ۲۵ درصد بودجه درخواستی‌اش برای افغانستان را دریافت کرده است.

ادامه خبر ...

اجساد پنج جوان که می‌خواستند به گونه قاچاقی به ایران بروند در دشت‌های نیمروز پیدا شدند

گروهی از جوانان که می‌خواهند از راه‌های قاچاقی به ایران بروند (آرشیف)
گروهی از جوانان که می‌خواهند از راه‌های قاچاقی به ایران بروند (آرشیف)

گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز امروز (یک‌شنبه) به رسانه‌های محلی گفته که اجساد پنج جوان را که می‌خواستند به گونه غیرقانونی به ایران بروند، در دشت‌های این ولایت پیدا کردند و چهار تن دیگر هنوز ناپدید هستند.

او می‌گوید که این جوانان در میانه دشت‌ها راه خود را گم کردند و برخی از آنان به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان خود را از دست دادند و برخی دیگر هنوز هم ناپدید هستند.

برخی رسانه‌های محلی شمار این جوانان را ۱۹ نفر اعلام کردند.

اما مشخص نیست که این جوانان چه زمانی سفرشان را آغاز کردند، اما ویدیوهای اجساد برخی از این جوانان و یک هلیکوپتر که ظاهراً در جستجوی آنان است، از روز شنبه به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

مهاجرت افغانان از راه‌های قاچاقی به ویژه جوانان موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که آنان به دلایل مختلف از جمله بیکاری می‌خواهند با به خطر انداختن جان‌شان به کشورهای مختلف از جمله ایران برسند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG