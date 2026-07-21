فریدون صمیم، سخنگوی والی حکومت طالبان در نورستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های پس از ظهر روز دوشنبه در پارون، مرکز این ولایت ۱۰۵ نفر ناپدید شدند و اجساد ۱۱ نفر دیگر پیدا شده است.

او می‌گوید که در کنار تلفات جانی، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی به مردم محل وارد کرده است.

مرکز ولایت نورستان پس از ظهر دوشنبه گواه سیلاب‌های ویرانگری بود.

بر اساس ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، سیلاب‌ها خسارات زیادی به این شهر وارد کرده است.

در این ویدیوها دیده می‌شود که سیلاب‌ها با شدت زیاد از میان ساختمان‌های مسکونی جاری است.

این درحالیست که اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده که روز سه‌شنبه ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی گواه ریزش‌ باران، طوفان و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

سیلاب‌ها در افغانستان در سال جاری در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده و در برخی موارد سبب تخریب اماکن عامه از جمله راه‌ها شده است.