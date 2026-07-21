شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیده‌گان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گفته است، درحالی‌که عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محل حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شود.

دفتر این سازمان در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده‌است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده که بارنده‌گی‌های شدید و سیلاب‌ها در شماری از مناطق شرق افغانستان، خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده‌است.

به‌گفته این اداره، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان، خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و تأسیسات زیربنایی تخریب شده‌اند و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی نیازها برای ارائه کمک هستند.

بر اثر این سیلاب، تا پایان روز سه‌شنبه گزارش شده که ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.