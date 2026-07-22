در مجموع ۱۰۵ تن ناپدید هستند. تا اکنون اجساد ۲۳ نفر بیرون کشیده شده، حدود ۸۰ زخمی داریم

مقام‌ها می‌گویند که بیش از یک‌صد تن در سیلاب‌های شام دوشنبه، ناپدید شده‌اند.

سمیع‌الحق حقبیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، روز چهارشنبه(31 سرطان) تازه‌ترین ارقام تلفات را با رسانه‌ها شریک ساخت:

«در مجموع ۱۰۵ تن ناپدید هستند. تا اکنون اجساد ۲۳ نفر بیرون کشیده شده، حدود ۸۰ زخمی داریم که در همین‌جا تداوی شده‌اند. عملیات جست‌وجو و نجات ادامه دارد. تا افرادی که گیر مانده‌اند، نجات داده شوند. ارقام ارائه شده، هنوز دقیق نیست، بر اساس محاسباتی است که خود ما تا حال انجام داده‌ایم.»

علاوه بر این ارقام تلفات که ممکن تغییر کند، در شهر پارون تقریباً همۀ دکان‌ها، مارکیت‌ها و هوتل‌ها ویران شده و یا شدید آسیب دیده‌اند.

مقامات میزان خسارات وارده را حدود ۳۵ میلیون دالر تخمین کرده‌اند.

سید احمد ارهابی، شاروال شهر پارون، نیز در زمرۀ قربانیان سیلاب بود که مراسم تشییع جنازه‌اش شام سه‌شنبه برگزار شد.

داکتر فرید که در شهر پارون دواخانه دارد، صحنه‌های سیلاب را به خاطر می‌آورد که چگونه در چند لحظه همه‌چیز با خود برد.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، شام سه‌شنبه در یک نشست خبری تأیید کرد که سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان، حداقل ۴۰ تن را کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرده است.

آمار ابتدایی نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ تن جان باخته‌اند، ده‌ها تن زخمی شده‌اند

دوجاریک با اشاره به کمک‌رسانی به نیازمندان گفت که سیلاب‌ها در ولایات شرقی افغانستان، نورستان، ننگرهار و لغمان، تلفات و خسارات زیادی به مردم وارد کرده و تیم‌های امدادرسان این سازمان در حال ارائه کمک‌های ضروری به مردم هستند.

دوجاریک گفت:

«آمار ابتدایی نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ تن جان باخته‌اند، ده‌ها تن زخمی شده‌اند و تعدادی زیادی هم ناپدید هستند. سیلاب‌ها به خانه‌ها، ساختمان‌ها و کسب‌وکارها (مارکیت‌ها) خسارات سنگینی وارد کرده، عملیات جست‌وجو و نجات در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد. اوچا با نهادهای همکار و مقام‌های محلی هماهنگی می‌کند، اما سرک‌ها تخریب‌شده و در مناطق صعب‌العبور، روند کمک‌رسانی را بسیار کند ساخته است.»

سخنگوی سازمان ملل متحد، افزوده، هرچند تیم‌های سیار اضطراری به منطقه اعزام شده‌اند، اما در حال حاضر کار روی فراهم‌سازی سرپناه‌های اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، سایر اقلام ضروری و حمایت‌های روانی ادامه دارد.

برای کمک با آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در نورستان، شماری از فعالان و ورزشکاران شناخته‌شدۀ افغانستان، از جمله راشد خان، هم کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها را آغاز کرده‌اند.

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