دفتر سازمان جهانی صحت (دبلیو اف پی) در افغانستان، پس از سیلاب‌های اخیر در کشور، رهنمودهای را برای باشنده‌گان مناطق سیلاب‌زده منتشر کرده‌است.

این سازمان از مردم خواسته است که پس از وقوع سیلاب، در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط کنند، تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته اند خودداری کنند، مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست‌های خود را به‌طور منظم با آب و صابون بشویند.

سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده که آب آشامیدنی در محل مصون نگهداری شود و افرادی‌که بیمار هستند، برای جلوگیری از کم‌آبی بدن، به اندازه کافی آب بنوشند.

این رهنمودها در حالی منتشر شده که روز دوشنبه ۲۹ سرطان، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان سیلاب‌های ناگهانی رخ داد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را به شهر پارون، مرکز ولایت نورستان وارد کرد.

بر اساس تازه‌ترین آمار، در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست‌کم ۲۳ تن جان باخته، حدود ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند و تا زمان نشر این خبر، ده‌ها تن دیگر همچنان ناپدید هستند.