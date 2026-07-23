خبرگزاری رویترز پنجشنبه اول اسد، به نقل از مقام‌های مسئول گزارش داده است که در جریان هفته جاری، بر اثر بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در افغانستان، پاکستان و شمال هند، دست‌کم ۸۲ تن جان باخته‌اند و زمین‌های زراعتی، زیربناها و تأسیسات عامه نیز خسارات سنگینی دیده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ۷۲ ساعت گذشته، سیلاب‌ها در ولایت نورستان افغانستان و مناطق مختلف ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، دست‌کم ۴۶ کشته و حدود ۱۰۰ زخمی برجا گذاشته است.

همچنین، مقام‌های ایالت آسام هند گفته‌اند که در ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم ۱۰ تن در اثر سیلاب‌ها جان باخته‌اند و با این رقم، شمار قربانیان این هفته در آن ایالت به ۳۶ تن رسیده است.

ادارۀ مدیریت حوادث طبیعی ایالت آسام در گزارش روز چهارشنبه خود گفته است که بیش از ۶۵۰ هزار تن در ۱۱ ولسوالی این ایالت، در نتیجه بارندگی‌های شدید، آسیب دیده‌اند.

در همین حال، کارشناسان تغییرات اقلیمی می‌گویند که با وجود سهم اندک افغانستان و پاکستان در تولید گازهای گلخانه‌ای، این دو کشور از جمله آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی به شمار می‌روند.

به گفته آنان، افزایش سیلاب‌ها، خشک‌سالی، ذوب یخچال‌های طبیعی و کمبود آب، زندگی میلیون‌ها تن را در این کشورها با خطر روبه‌رو کرده است.