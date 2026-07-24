ایرانی ها از افغانستان عاری از تروریزم یاد می کنند، تا پاکستان هم خوش شود

این اظهارات وزیر خارجۀ ایران در نشست شورای وزرای امور خارجۀ سازمان همکاری شانگهای که در چولپون‌آتا در جمهوری قرغیزستان دایر شده، صورت گرفت.

عراقچی در حالی در مورد حمایت از ایجاد یک حکومت فرا گیر در افغانستان صحبت می کند که تهران روابط نزدیک با حکومت طالبان دارد و با آغاز درگیری های نظامی ایران با ایالات متحدۀ امریکا، این روابط نزدیک تر شده است.

از جانب دیگر طالبان بارها تاکید کرده اند که حکومت آنها فرا گیر است، در حالیکه بطور مثال نه تنها در کابینه، بلکه در پست های ارشد حکومت آنها، هیچ زنی دیده نمی شود.

در همچو شرایط، اظهارات اخیر سید عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران را چقدر می توان جدی گرفت؟

از داکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس، می شنویم:

"وزیر خارجۀ ایران در حقیقت می خواهد هم طالبان را خوش نگهدارد، زیرا برای آنها مهم است که در این شرایط جنگی، از شرق ایران، کدام حملاتی بر این کشور نشود؛ مثلاً پایگاه هوایی بگرام در اختیار امریکایی قرار داده نشود. برای ایران بسیار مهم است که طالبان را نزدیک به خود نگهدارند. در عین حال، چون روابط طالبان با پاکستان خراب شده، ایرانی ها در اظهارات خود در مجامع بین المللی، جانب پاکستان را نیز می گیرند و از افغانستان عاری از تروریزم یاد می کنند، تا پاکستان هم خوش شود."

به گفتۀ آقای فرهادی این در حقیقت یک دیپلوماسی ایرانی هردو طالبان و پاکستان را خوش نگهداشتن است که در جنگ استند و تا هنوز از سرحدات شرقی، کدام خطری متوجه ایران نشده است.

نشست دو روزۀ شورای وزرای امور خارجۀ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در ۲۳ جولای(1 اسد) در شهر چولپون‌آتا در جمهوری قرغیزستان آغاز شد.

براساس آستانۀ تایمز، شماری از وزرای خارجه، از جمله وزیر امور خارجه چین، تا ۲۵ جولای در قرغیزستان حضور خواهند داشت و علاوه بر شرکت در نشست شانگهای، دیدارهای دوجانبه و برنامه‌های رسمی دیگری نیز در این کشور انجام می‌دهند.

افغانستان از سال ۲۰۱۲ میلادی به حیث ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد، اما پس از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی مشارکت افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای عملاً محدود شده است.

با این حال، سازمان همکاری شانگهای در اسناد رسمی خود، افغانستان را به حیث کشور ناظر معرفی می‌کند و «گروه تماس سازمان همکاری شانگهای–افغانستان» نیز به حیث میکانیزم هماهنگی و حمایت از ثبات و بازسازی افغانستان، در این سازمان حفظ شده است.