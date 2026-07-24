پس از فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی، دولت این کشور باید صدور ویزه به افغان‌ها را به گونه موردی ارزیابی کند.

این تصمیم روز جمعه و پس از آن گرفته شد که دولت جرمنی برنامه ویژه مهاجرتی افغان‌ها زیر نام "فهرست حقوق بشر" را متوقف کرد.

یکی از شاکیان این پرونده، زنی افغان بود که برای خود و دو پسر خردسالش درخواست ویزه به جرمنی داده بود و اکنون در شهر پشاور پاکستان زندگی می‌کند.

آنها در سال ۲۰۲۱ از جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده بودند، اما این وعده در دسمبر ۲۰۲۵ لغو شد. محکمه عالی اداری برلین-براندنبورگ حکم داد که آنها هیچ حق قانونی برای دریافت ویزه ندارند.

اما محکمه قانون اساسی دولت فدرال جرمنی این تصمیم را لغو کرد و گفت که محکمه در باره پرونده این زن به اشتباه قضاوت کرده است.

به گفته قضات محکمه قانون اساسی، محکمه عالی اداری باید در نظر بگیرد که جرمنی از نظر قانون اساسی موظف است تا زمان صدور ویزه، به کمک‌های خود به این زن و فرزندانش در پاکستان ادامه دهد.

این محکمه همچنین گفت که دولت جرمنی باید به همکاری خود با دولت پاکستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان ویزه که در این برنامه گنجانده شده‌اند، در آن کشور دستگیر و به افغانستان فرستاده نمی‌شوند.

در دسمبر ۲۰۲۵، وزارت داخله جرمنی تعهد خود را برای پذیرش حدود ۶۴۰ افغان از برنامه "فهرست حقوق بشر" بدون بررسی جداگانه هر پرونده لغو کرد.