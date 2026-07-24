میزبانی افغانستان از تیم ملی هند در دهلی

قرار است که افغانستان در ماه سپتمبر میزبان مسابقات ۲۰ آوره در مقابل هند در دهلی باشد.

طبق گزارش "Cricket Info" انتظار می‌رود این مسابقات که شامل سه بازی است، به تاریخ‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۷ سپتمبر در ورزشگاه ارون جیتلی برگزار شود، اما برنامه آن هنوز رسماً اعلام نشده است.

اگرچه افغانستان چندین سال است که مسابقات داخلی خود را در هند برگزار می‌کند، اما این اولین باری است که یک کشور، میزبان تیم ملی‌اش در خاک خود است. افغانستان پیش از این مسابقات داخلی خود را در لکنو، دهرادون و گریتر نویدا برگزار کرده است، اما هرگز میزبان تیم هند در خود این کشور نبوده است.

افغانستان از زمان جام جهانی ۲۰ آوره در هند در اوایل امسال، در هیچ مسابقه بین‌المللی ۲۰ آوره شرکت نکرده است. در آن مسابقات، افغانستان از چهار مسابقه، دو مسابقه را برد، اما نتوانست به مرحله هشت بهترین راه یابد.