آن‌ها در دهم ماه سرطان، با امید رسیدن به کشورهای اروپایی از مسیر ایران، خانه را ترک کردند، اما نه به مقصد رسیدند و نه زنده به خانه بازگشتند.

به گفته اعضای خانواده این جوانان، آن‌ها در منطقه مرزی میان افغانستان و ایران در اثر یک حادثه ترافیکی جان باختند و چند روز بعد، پیکرهایشان به ولایت لغمان منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد.

در این حادثه، دو جوان دیگر از همین روستا نیز زخمی شدند که به گفته باشندگان محل، اکنون در شفاخانه بستری هستند.

همین حالا حرکت می‌کنیم؛ یا زنده می‌رسیم یا زیر خاک می‌رویم.

"همین حالا حرکت می‌کنیم؛ یا زنده می‌رسیم یا زیر خاک می‌رویم. این منطقه هلمند است، در مسیر ایران."

این از آخرین سخنان توفیق ۱۸ ساله یکی از این قربانیان است که در ویدیویی در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده و هنگام حرکت از هلمند آن را ثبت کرده بود.

در این ویدیو، گروهی از پسران دیگر نیز همراه او دیده می‌شوند که بیک‌های سفری بر پشت دارند و سفر قاچاقی خود در مسیرهای پرخطر به سوی ایران را آغاز می‌کنند و می‌گویند: "یا زنده می‌رسیم یا زیر خاک می‌رویم."

همان‌گونه که تقریباً خودشان پیش‌بینی کرده بودند، به مقصد نرسیدند، بلکه مرگ به استقبال‌شان آمد.

صفت‌الله، کاکای توفیق به رادیو آزادی گفت که برادرزاده‌اش همراه با تعداد دیگر جوانان قریه، به دلیل فقر و تنگدستی، برای یافتن زندگی بهتر خانه خود را ترک کرده بودند.

"همه این جوانان اعضای خانواده‌های بسیار فقیر بودند که به دلیل فقر شدید تصمیم گرفتند وطن خود را ترک کنند، اما متأسفانه پیش از آنکه به هدف خود برسند، در جوانی جان باختند. امروز نه تنها خانواده ما، بلکه تمام روستای ما در سوگ نشسته است."

این در حالیست که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، گزارش‌های متعددی درباره افزایش فقر و بیکاری در این کشور منتشر شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در سال ۲۰۲۵ گزارش داده بود که شمار افراد بیکار در افغانستان افزایش یافته و برآورد کرده بود که میزان بیکاری در این کشور به ۳۰ درصد رسیده است؛ در حالی که بر اساس آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲ درصد بوده است.

اعضای خانواده این قربانیان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که برای جلوگیری از حوادث خونین ناشی از مهاجرت غیرقانونی، زمینه کار را در داخل افغانستان فراهم کنند.

صفت‌الله در گفت‌وگو با رادیو آزادی افزود:

"برای جلوگیری از چنین حوادثی، حکومت و نهادهای کمک‌رسان باید در داخل کشور زمینه‌های کاری فراهم کنند تا از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری شود."

او همچنین گفت که در این حادثه، تواب که خواهرزاده‌اش بود و سمیع‌الله، یکی دیگر از باشندگان منطقه، نیز جان باختند.

رفیع‌الله انتظار، برادر تواب، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت:

برادرم تواب، پسر عمه‌ام توفیق و یکی دیگر از هم‌ولایتی‌های ما، سمیع‌الله، در این حادثه جان باختند.

"آن‌ها هنوز به ایران نرسیده بودند که موترشان دچار حادثه ترافیکی شد. برادرم تواب، پسر عمه‌ام توفیق و یکی دیگر از هم‌ولایتی‌های ما، سمیع‌الله، در این حادثه جان باختند و دو هم‌ولایتی دیگرمان، محمدرضا و بشیر احمد، به شدت زخمی شدند و هنوز هم در شفاخانه بستری هستند."

این در حالیست که در اواخر ماه سرطان گذشته، گزارش‌هایی از دو حادثه مرگبار در میان مهاجران افغان در نزدیکی مرز ایران منتشر شد.

این رویدادها پس از آن رسانه‌ای شد که مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز از یافتن اجساد پنج جوان در یک دشت خبر دادند؛ جوانانی که هنگام تلاش برای رفتن غیرقانونی به ایران جان خود را از دست داده بودند.

پس از آن، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) گزارش داد که هنوز ۱۴ شهروند افغان در دشت‌های ولایت نیمروز ناپدید هستند.

این اداره ملل متحد این رویداد را یک فاجعه غم‌انگیز توصیف کرده و تأکید کرده که باید امنیت مردم و فرصت‌های امن برای آنان فراهم شود تا افراد برای یافتن فرصت‌های بهتر زندگی، ناگزیر به پیمودن مسیرهای مرگبار نشوند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ماه جولای سال گذشته نیز اعلام کرده بود که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به اروپا افزایش یافته است.

این اداره گفته بود که در سال ۲۰۲۴، از مجموع مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی از راه زمینی یا دریایی وارد اروپا شدند، ۴۲ درصد آنان افغان بودند.

همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در گزارشی که در یازدهم ماه حمل سال جاری منتشر کرد، گفت که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۴۹۲ شهروند افغانستان در جریان مهاجرت غیرقانونی بین‌المللی جان باخته یا ناپدید شده‌اند.

این سازمان افزوده بود که بیشتر افغان‌های جان‌باخته، پسران کم‌سن‌وسال بوده‌اند.