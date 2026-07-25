هشدار وزارت انرژی و آب طالبان درباره احتمال جاری شدن سیلاب در شماری از مناطق افغانستان

وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نسبت به احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب در حوزه‌های شرقی از جمله نورستان هشدار داده است.

این وزارت روز شنبه، سوم اسد، در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی و با توجه به تغییرات اقلیمی، از چهارم تا پنجم اسد احتمال سرازیر شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب دریاها در شماری از حوزه‌های دریایی کشور وجود دارد.

وزارت انرژی و آب طالبان از مردم خواسته که از نزدیک شدن به دریاها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که در روزهای اخیر بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های شرقی افغانستان، به‌ویژه نورستان، تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. مقام‌های طالبان گفته‌اند که در سیلاب‌های هفته گذشته در نورستان، دست‌کم ۲۳ نفر جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی یا ناپدید شده‌اند.

از سوی دیگر، اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده است که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ۱۵ ولایت طی دو روز گذشته ۱۰ نفر جان باخته و شش نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته این اداره، این سیلاب‌ها علاوه بر تلفات انسانی، به خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و دارایی‌های مردم نیز خسارات وارد کرده است.