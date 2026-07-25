یک هیأت بلندپایه مقام‌ها و تاجران ازبکستان به رهبری جمشید خواجه‌یوف، معاون صدراعظم این کشور، روز شنبه برای شرکت در فورم تجاری افغانستان و ازبکستان وارد کابل شد.

قرار است این نشست روز یکشنبه با حضور مقام‌های دو کشور و صدها بازرگان و سرمایه‌گذار برگزار شود.

احسان‌الله احسان، مسئول روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیأت ۱۸۰ نفری ازبکستان به رهبری معاون صدراعظم این کشور به کابل رسیده است و ۱۲۰ مقام و تاجر دیگر، از جمله والی فرغانه نیز به این نشست خواهند پیوست.

او گفت:

«هدف، تشویق سرمایه‌گذاران ازبکستانی و ارائه توضیحات بیشتر درباره فرصت‌هایی است که در بخش سرمایه‌گذاری در افغانستان ایجاد شده است.

«هدف، تشویق سرمایه‌گذاران ازبکستانی و ارائه توضیحات بیشتر درباره فرصت‌هایی است که در بخش سرمایه‌گذاری در افغانستان ایجاد شده است. همچنان در این نشست درباره تسهیل تجارت، از جمله احتمال کاهش تعرفه‌ها و افزایش همکاری‌های متقابل، بحث خواهد شد. این موارد از سوی بخش خصوصی افغانستان با هیأت ازبکستانی که به کابل آمده، مطرح و روی آن گفت‌وگو خواهد شد و ممکن است دو طرف به نتایجی نیز دست یابند.»

احسان‌الله احسان افزود که تاجران ازبکستانی در بخش‌هایی مانند استخراج معادن، انرژی، ذوب فلزات و مکانیزه‌سازی زراعت افغانستان علاقه‌مندی دارند

در همین حال، آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق‌های تجارت سازمان همکاری اقتصادی ایکو گفت که در شرایط کنونی، بازارهای افغانستان با کمبود مواجه نشده‌اند و بسیاری از اقلام تجارتی از کشورهای آسیای میانه وارد می‌شوند که نقش ازبکستان در این زمینه بسیار مهم است.

آقای حافظی می‌گوید که در هیأت ازبکستانی هم سرمایه‌گذاران شامل هستند و هم صنعت‌کاران و متخصصان بخش‌های دیگر که زمینه را برای گسترش روابط تجارتی فراهم می‌کند.

او افزود: «تولید دوا یکی از نیازهای اساسی افغانستان است. خوشبختانه در میان این تاجران، مالکان شرکت‌های داروسازی در فرغانه و تاشکند نیز حضور دارند. بر اساس گفت‌وگوهای ابتدایی، آنان آماده‌اند با سرمایه‌گذاری مشترک، افغانستان را در بخش تولید دوا به خودکفایی برسانند.»

اما او می‌گوید که کمبود برق در افغانستان وجود دارد و امیدوار است با عملی شدن وعده‌ها این مشکل برطرف شود و کشور به سمت صنعتی شدن حرکت کند.

از سوی دیگر، خانجان الکوزی، عضو هیأت رهبری اتاق‌های صنعت و تجارت افغانستان، می‌گوید که روابط تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در سال‌های اخیر گسترش یافته و حدود ۴ میلیارد دالر رسیده است.

آقای الکوزی می‌افزاید که بر اساس هدایت رئیس‌جمهور ازبکستان، هیأت‌های تجارتی از ولایت‌های مختلف این کشور به افغانستان رفت‌وآمد دارند و در هر نشست قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دالر امضا می‌شود.

او می‌گوید که ازبکستان در بخش ترانزیت و صادرات محصولات زراعتی افغانستان همکاری زیادی می‌کند.

ازبکستان در بخش بازار و ترانزیت محصولات زراعتی افغانستان همکاری زیادی می‌کند؛ نه تنها در بازار مشترک، بلکه زمینه انتقال این محصولات به روسیه و کشورهای دیگر نیز فراهم شده است.

او گفت:

«ازبکستان در بخش بازار و ترانزیت محصولات زراعتی افغانستان همکاری زیادی می‌کند؛ نه تنها در بازار مشترک، بلکه زمینه انتقال این محصولات به روسیه و کشورهای دیگر نیز فراهم شده است.»

الکوزی افزود که تاجران ازبکستانی به پروژه ترانس-افغان، سرمایه‌گذاری در معادن، زمین‌های اطراف کانال قوش‌تپه و بخش زراعت هلمند نیز علاقه‌مند هستند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که پس از بسته شدن مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان، تاجران افغان بیشتر به مسیرهای آسیای مرکزی و ایران برای ادامه تجارت خارجی روی آورده است.

پیش از این وزارت تجارت حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک فورم تجاری مشابه در ولایت سیر دریایی ازبکستان با حضور ۱۰۰ تجار افغان برگزار شده است.