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یکشنبه ۴ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۰۱

جهان

در حمله به جشن همجنسگرایان در جرمنی یک نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند

افراد پولیس در محل رویداد
افراد پولیس در محل رویداد

یک مرد با استفاده از یک موتر به یک جشن همجنسگرایان در در برلین، پایتخت جرمنی حمله که در نتیجه یک نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

این رویداد ناوقت روز شنبه در منطقه تیرگارتن برلین در جریان جشن سالانه همجنسگرایان رخ داده است.

فردریش مرتس، صدراعظم جرمنی این حادثه را محکوم کرد و آن را حمله‌ به جامعه جرمنی خواند.

او گفت که این حمله "بسیار جدی" بررسی خواهد شد.

پولیس جرمنی اعلام کرد که فرد مظنون یک مرد ۲۱ ساله اسلام‌گرا است و تلاش‌ها برای بازداشت او ادامه دارد.

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وزیر معارف هند در پی اعتراضات گسترده جوانان استعفا کرد

هواداران جنبش مادر کیک ها (CJP) پس از استعفای دارمندرا پرادان، وزیرمعارف هند، در دهلی نو
هواداران جنبش مادر کیک ها (CJP) پس از استعفای دارمندرا پرادان، وزیرمعارف هند، در دهلی نو

دارمندرا پرادان، وزیر معارف هند، روز شنبه در پی اعتراضات گسترده دانشجویان و جوانان به دلیل بی‌نظمی در برگزاری امتحان کانکور از سمت خود استعفا کرد.

هزاران معترض در دهلی نو و شهرهای دیگر هند در روزهای اخیر خواستار اصلاح نظام آموزشی و برکناری وزیر معارف شده بودند. پرادان در پیامی در صفجه ایکس خود روز شنبه اعلام کرد که استعفای خود را به صدراعظم هند نرندرا مودی سپرده است.

جنبش اعتراضی «مادر کیک ها» (CJP) پس از اعلام استعفای وزیر، پایان اعتراضات را اعلام و گفت که خواسته‌های اصلی معترضان برآورده شده است.

این اعتراضات که در ابتدا به دلیل افشای پرسش‌نامه‌های امتحانی آغاز شده بود، به تدریج به موضوعاتی مانند بیکاری جوانان و اصلاح نظام آموزشی نیز گسترش یافت و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت نرندرا مودی در سال‌های اخیر تبدیل شد.

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برخورد دو بس در سوریه ۳۵ کشته و ۳۰ زخمی برجا گذاشت

تصادف دو بس در سوریه
تصادف دو بس در سوریه

در پی تصادف دو بس در سوریه، دست‌کم ۳۵ نفر جان باخته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) به نقل از مقامات صحی این کشور گزارش داده است که این رویداد روز شنبه، ۳ اسد، در جاده‌ای میان دمشق، پایتخت سوریه و ولایت دیرالزور در شرق این کشور رخ داده است.

وزارت داخله سوریه گفته است که یکی از بس‌ها حامل نیروهای امنیتی و بس دیگر حامل افراد ملکی بوده است. تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد که یکی از بس‌ها پس از برخورد آتش گرفته است.

به گفته سانا، برای انتقال زخمی‌ها و کمک به عملیات نجات، هلیکوپترهای نظامی به محل رویداد اعزام شده‌اند.

مقام‌های سوریه تاکنون علت این حادثه را مشخص نکرده‌اند. این جاده به دلیل وقوع مکرر تصادفات، به «جاده مرگ» معروف است.

سوریه بیش از یک دهه است که با جنگ داخلی روبه‌رو بوده و این وضعیت به تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از جمله شبکه جاده‌های این کشور، انجامیده است.

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آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه و اسپانیا، صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد

مادرید، اسپانیا
مادرید، اسپانیا

ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده تا روز شنبه در جنوب‌غرب فرانسه و مناطق نزدیک شهر مادرید در اسپانیا، بیش از ۲۶۷ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد.

در فرانسه حدود ۱۹۷ هزار نفر از مناطق اطراف بوردو، از جمله مناطق گردشگری، تخلیه شدند و دولت برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌ها نیروهای نظامی را نیز به منطقه اعزام کرد.

در اسپانیا نیز حدود ۷۰ هزار نفر از قریه‌های غرب مادرید تخلیه شده‌اند.

مقام‌های دو کشور گفته‌اند صدها آتش‌نشان برای مهار آتش‌ها تلاش می‌کنند و شدت برخی از آتش‌سوزی‌ها کاهش یافته است، اما خطر همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام مقام‌های فرانسوی، آتش‌سوزی‌ها تاکنون نزدیک به ۹۸ هزار هکتار زمین را در این کشور نابود کرده است. در اسپانیا نیز حدود ۲۵ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.

کارشناسان می‌گویند موج‌های گرما و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، شدت این آتش‌سوزی‌ها را افزایش داده است.

اتحادیه اروپا نیز با اعزام طیاره‌های اطفاییه، برای مهار این آتش سوزی کمک کرده است.

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کریم خان، لوی سارنوال محکمه بین‌المللی جزایی از سمتش برکنار شد

کریم خان، لوی سارنوال پیشین محکمه بین‌المللی جزایی
کریم خان، لوی سارنوال پیشین محکمه بین‌المللی جزایی

محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) روز جمعه اعلام کرد که کریم خان، لوی سارنوال این محکمه از سمت خود برکنار شده است.

در یک رأی‌گیری سری از میان ۱۲۵ کشور عضو این محکمه، ۸۲ کشور به برکناری او از سمتش به اتهام "سوء رفتار جدی و نقض جدی وظیفه" رأی دادند.

در بیانیه محکمه بین‌الملل جزایی آمده است: "رهبری شورای کشورها بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهد که به حریم خصوصی و حقوق افراد مربوطه احترام کامل بگذارند."

در سال ۲۰۲۴، یکی از همکاران نزدیک کریم خان او را به سوء رفتار جنسی متهم کرد، اتهامی که این حقوقدان بریتانیایی آن را به شدت رد کرده است. وظیفه او در جولای ۲۰۲۵ تعلیق شد.

کریم خان از سال ۲۰۲۱ لوی سارنوال ICC بود. او همچنین در جریان درگیری‌های غزه در پیوند به ادعاهای جنایات جنگی، درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل را کرده بود.

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ترمپ: هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته‌ام

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران، تصمیم نگرفته است.

ترمپ گفت: "با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفت‌وگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حملات ویران‌کننده به ایران را صادر نکرده است."

رئیس‌جمهور امریکا که در دفتر بیضی‌شکل قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: "ببینید، ما همین الان هم در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که می‌گذرد، در گفت‌وگوها جدی و جدی‌تر می‌شوند، که به گمانم دلیلش هم واضح است."

دونالد ترمپ گفت که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با "حملاتی به مراتب سنگین‌تر" یکی را انتخاب کند.

او تأکید کرد: "ما برای حملات سنگین کاملاً آماده‌ایم. اما در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. بنابراین فکر می‌کنم وقتی در حال گفت‌وگو هستیم، بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند. باید هم باشند."

رئیس‌جمهور امریکا در عین حال تأکید کرد که "تهران هنوز آماده توافق نیست."

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درخواست ملل متحد برای کمک به تخلیه شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد

ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ شرق‌میانه خواست به تخلیه امن و بازگرداندن حدود شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز کمک کنند.

شابیا مانتو، سخنگوی ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد که او خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانوردی شده است که در پی جنگ شرق‌میانه گرفتار شده‌اند.

ترک وضعیت این دریانوردان را از نظر انسانی و حقوق بشری بحرانی و وخیم توصیف کرده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده است که دست‌کم شش هزار دریانورد، سوار بر صدها کشتی، در تنگه هرمز سرگردان مانده‌اند و حتی در دوره آتش‌بس ایران با امریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، از سرنوشت بسیاری دیگر نیز اطلاعی در دست نیست.

سخنگوی ترک در عین حال گفته که حملات ایران به کشتی‌های غیرنظامی غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.

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ارتش پاکستان تایید کرد که ۱۵ نظامی و پولیس در حمله‌ افراد مسلح در خیبرپختونخوا کشته شده‌اند

حمله در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)
حمله در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد مسلح یک موتر پر از مواد منفجره را شب گذشته در نزدیکی یک ایست بازرسی منفجر کردند و ۱۲ سرباز، دو پولیس و یک مقام دولتی را کشتند.

این حمله در ولسوالی تانک ایالت خیبرپختونخوا صورت گرفته است. بر اساس بیانه ارتش پاکستان، ۱۲ شبه‌نظامی نیز در آتش تلافی‌جویانه کشته شدند.

تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله توسط چهار بمب‌گذار انتحاری انجام شده است.

تحریک طالبان پاکستان از سال ۲۰۰۷ به این سو علیه حکومت این کشور جنگیده و هدفش را سرنگونی حکومت و تطبیق شریعت اسلام مطابق به تفسیرخودش در این کشور عنوان کرده است.

اسلام‌آباد مدعی است افراد مسلح این گروه از پناهگاه‌های امن در افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده می‌کنند، اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده و گفته است که ناامنی‌های پاکستان مشکل داخلی این کشور است.

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نیویورک تایمز: ایران پیشنهاد آتش‌بس از سوی ترمپ را رد کرده است

روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داد که ایران پیشنهاد آتش‌بس از سوی دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد یادشده در جریان سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران به مقام‌های ایرانی داده شده بود.

زیدی در جریان سفرش به ایران از جمله با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بود.

جزئیات این پیشنهاد آتش‌بس مشخص نیست اما مقامات ایرانی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند که این تنها پیشنهاد روی میز است و آن‌ها علاقه‌ای به توافق موقتی که مسئله کنترل تنگهٔ هرمز را حل‌نشده باقی بگذارد، ندارند.

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اردوی امریکا از پایان دور تازه حملات شبانه به ایران خبر داد

نیروهای دریایی امریکا در حال انجام عملیات در خلیج فارس، آرشیف
نیروهای دریایی امریکا در حال انجام عملیات در خلیج فارس، آرشیف

اردوی امریکا اعلام کرد که مرحله دیگری از عملیات شبانه خود علیه ایران را به پایان رسانده است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) در شرق میانه در اعلامیه‌ای گفت که این عملیات ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت.

در این اعلامیه آمده است که عملیات دو ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات و انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز رادار و نظارت ساحلی و همچنین تأسیسات دریایی ایران هدف قرار گرفتند.

سنتکام شب گذشته گفته بود که این حملات با هدف کاهش تهدیدهای ایران علیه کشتی‌های تجاری و ملوانان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

در ادامه این اعلامیه تأکید شده است که تنگه هرمز، با وجود حملات نیروهای ایران همچنان باز است و کشتی‌ها با همراهی نیروهای اردوی امریکا از این مسیر عبور می‌کنند.

در همین حال، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که در نتیجه حملات صبح جمعه امریکا، چهار نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی ولایت خوزستان گفته است که در حمله موشکی امریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

همچنین گزارش شده است که دو نفر دیگر نیز در حمله شامگاه پنجشنبه نیروهای امریکایی به بندرعباس زخمی شده‌اند.

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