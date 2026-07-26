سفر هیئت ازبیکستانی به رهبری معاون صدر اعظم این کشور به کابل

یک هیئت بلندپایه به رهبری جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان برای شرکت در فورم تجارتی افغانستان و ازبیکستان وارد کابل شده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که بازرگانان و سرمایه‌گذاران ازبیک به طور خاص به بخش‌های استخراج معادن، انرژی، فلزات و مکانیزه کردن کشاورزی افغانستان علاقه‌مند هستند.

جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان، روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرا و دیگر مقامات ارشد حکومت طالبان در ارگ دیدار کرد.

در بیانیه حکومت طالبان به نقل از آقای خواجه‌یوف آمده است که افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ازبیکستان دارد و هدف از این سفر، راه‌اندازی و ارزیابی اجرای پروژه‌های وعده داده شده در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت است.

افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر میوه خشک و تازه، پنبه، زغال سنگ و قالین به ازبیکستان صادر کرده است.

واردات افغانستان از این کشور هم بیشتر نفت، گندم، برق و دیگر غلات است.