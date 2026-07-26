در پی تصادف دو بس در سوریه، دست‌کم ۳۵ نفر جان باخته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) به نقل از مقامات صحی این کشور گزارش داده است که این رویداد روز شنبه، ۳ اسد، در جاده‌ای میان دمشق، پایتخت سوریه و ولایت دیرالزور در شرق این کشور رخ داده است.

وزارت داخله سوریه گفته است که یکی از بس‌ها حامل نیروهای امنیتی و بس دیگر حامل افراد ملکی بوده است. تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد که یکی از بس‌ها پس از برخورد آتش گرفته است.

به گفته سانا، برای انتقال زخمی‌ها و کمک به عملیات نجات، هلیکوپترهای نظامی به محل رویداد اعزام شده‌اند.

مقام‌های سوریه تاکنون علت این حادثه را مشخص نکرده‌اند. این جاده به دلیل وقوع مکرر تصادفات، به «جاده مرگ» معروف است.

سوریه بیش از یک دهه است که با جنگ داخلی روبه‌رو بوده و این وضعیت به تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از جمله شبکه جاده‌های این کشور، انجامیده است.