کار ساخت این شهرک که در اواخر سال ۲۰۰۷ در نزدیک شاهراه تورخم - جلالآباد آغاز شده بود، تا اکنون تکمیل نشده است. شماری از افرادی که در این شهرک به ارزش صدها هزار افغانی زمین خریدهاند، میگویند اکنون کسی زمینهای آنان را حتی به نصف قیمت هم نمیخرد.
آنان میگویند انتظار داشتند این شهرک به شکل عصری ساخته شود و در آن با آرامش زندگی کنند، اما این آرزو برایشان ناتمام مانده است.
علیمحمد، باشنده ننگرهار که در سال ۲۰۰۹ چندین نمره زمین در این شهرک خریداری کرده بود، به رادیو آزادی گفت:
نه برق وجود دارد، نه آب دارد؛ تنها یک میدان کریکت در این شهرک ساخته شده است.
"نه برق وجود دارد، نه آب دارد؛ تنها یک میدان کریکت در این شهرک ساخته شده است، دیگر همهجا دشت است. ما در آن زمان هر نمره را تا ۲۵ هزار دالر خریدیم، اما حالا هیچ امکاناتی وجود ندارد و حکومت نیز به آن توجه نمیکند. باید این شهرک ساخته شود تا مردم به آن بیایند، خانههای خود را بسازند و شهرک به وجود بیاید."
یاسر، یکی دیگر از باشندگان این ولایت نیز سخنان مشابهی دارد:
"ما در دوره دوم حکومت حامد کرزی در اینجا نمرهها را خریدیم، اما حالا کسی آن را به نصف قیمت هم دوباره نمیخرد. مشکلات بیشتر در بخش برق و آب است. یک شهرک که آب و برق نداشته باشد، معنایش این است که هیچ چیزی ندارد. ما اکنون با زیان بزرگی روبهرو هستیم."
باشندگان ننگرهار میگویند اگر این شهرک ساخته شود، نه تنها مردم منطقه صاحب یک شهرک منظم و عصری خواهند شد، بلکه افزایش کرایه خانهها نیز کنترول خواهد شد و همچنان مشکل سرپناه مردم نیز حل خواهد شد.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که کار ساخت این شهرک را هرچه زودتر آغاز کند، اما وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید شهرکهای خصوصی مربوط حکومت نیست و آنان تنها نقشه و پلان آن را تطبیق میکنند.
کمال افغان، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"مسئولیت وزارت شهرسازی در اینجا تنها این است که نقشه آنان بررسی شود که معیاری است یا نه. اینکه کارهای آن اکنون ناتمام است یا اصلاً آغاز نشده، مربوط وزارت نیست. این کار بخش خصوصی است و هر کسی خودش بهتر میداند که کارها را چه زمانی و چگونه آغاز کند و در مورد سود و زیان خود تصمیم بگیرد."
این شهرک به نام غازی امانالله خان در فاصله نزدیک به ۱۵ کیلومتری شهر جلالآباد موقعیت دارد.
در مراسم آغاز کار ساخت آن وعده داده شده بود که این شهرک دارای جادههای وسیع و پخته، شفاخانههای مجهز، مکاتب، مساجد، برق، سیستم منظم کانالیزاسیون و مراکز تجارتی خواهد بود.
این شهرک در شش هزار و پنجصد جریب زمین و در پنج فاز ساخته میشود، اما برخی مردم میگویند هنوز کارهای فاز نخست آن نیز تکمیل نشده است.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کمیسیون جلوگیری از غصب و بازگرداندن زمینهای غصبشده حکومت طالبان تلاش کرد این شهرک را دولتی ثابت کند، اما پس از نزدیک به سه سال بررسی، حکومت طالبان بهتازگی اعلام کرد که این شهرک بر اساس اسناد رسمی، ملکیت شخصی تثبیت شده است.
اما هنوز مشخص نیست که ساخت این شهرک چه مدت دیگری زمان خواهد برد.