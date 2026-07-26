ایران می‌گوید که از دو شب به این‌سو، هم‌زمان با توقف حملات ایالات متحده، حملات تلافی‌جویانه خود بر متحدان امریکا در شرق میانه را نیز متوقف کرده است.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داد که محمد اکرمی نیا، سخنگوی اردوی ایران، روز یک‌شنبه ۴ اسد، گفته است که حملات امریکا تا دو شب پیش ادامه داشت، اما به گفته او "اما طی دو شب گذشته امریکایی‌ها حملات خود را متوقف کرده‌اند."

او افزوده که "راهبرد ما بر پاسخ متقابل استوار بوده، ما نیز عملیات تلافی‌جویانه خود را متوقف کرده‌ایم."

بر اساس این گزارش، توقف حملات امریکا پس از نزدیک به دو هفته در حالی صورت گرفته که گزارش‌هایی از نگرانی واشنگتن نسبت به کاهش ذخایر مهمات و محدود شدن برنامه‌های گسترش جنگ منتشر شده است.

روزنامۀ نیویارک تایمز نیز به نقل از دو مقام آگاه نوشته است که برنامه‌های گسترش عملیات نظامی، تا حدی به دلیل کاهش ذخایر مهمات به تعویق افتاده است.

این روزنامه افزوده است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، همچنین با این نگرانی روبه‌رو است که گسترش جنگ در شرق میانه می‌تواند روابط امریکا با متحدانش در کشورهای خلیج را تیره سازد و اقتصاد جهانی را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.