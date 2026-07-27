قرار است امروز ۲۷ جولای، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با اندی برنهام، صدراعظم جدید بریتانیا، در شهر لندن دیدار کند.

زلنسکی نخستین رهبر خارجی خواهد بود که از آغاز کار برنهام، به حیث مهمان رسمی او پذیرفته می‌شود. برنهام یک هفته پیش، پس از استعفای کی‌یر استارمر، هم‌حزبی اش از حزب کارگر، به مقام صدارت بریتانیا رسید.

برنهام پیش از این دیدار گفته که بریتانیا شانه‌به‌شانه در کنار اوکراین ایستاده است و حمایت بریتانیا همچنان استوار و تزلزل‌ناپذیر خواهد بود.

دفتر صدراعظم بریتانیا اعلام کرده که این دیدار رهبران دو کشور، «نشان‌دهندۀ استحکام روابط میان دو کشور است.

همچنین قرار است برنهام و زلنسکی با حدود ۲۰۰ نظامی اوکراینی دیدار کنند که طی سه هفته گذشته در در تمرینات مشترک امنیت بحری و پاکسازی ماین‌های بحری در بریتانیا شرکت کرده‌اند. این تمرینات به هدف آمادگی برای مأموریت‌های احتمالی آینده در بحیرۀ سیاه برگزار شده است.



