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دوشنبه ۵ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۱۵

افغانستان

احدی: دارایی‌های افغانستان در سوئیس، ۷۰۰ میلیون دالر سود به دست آورده‌ است

انورالحق احدی، عضو "صندوق امانت افغانستان"(آرشیف)
انورالحق احدی، عضو "صندوق امانت افغانستان"(آرشیف)

انورالحق احدی، عضو "صندوق امانت افغانستان" و وزیر سابق مالیۀ در جمهوری مخلوع افغانستان می گوید که دارایی‌های افغانستان که در سوئیس نگهداری می‌شود، تاکنون ۷۰۰ میلیون دالر امریکایی سود به دست آورده‌ و ارزش مجموعی آن‌ها به چهار اعشاریه دو میلیارد دالر امریکایی رسیده است. 

آقای احدی این اظهارات را روز یک‌شنبه(4 اسد) در نشست آنلاین «انجمن دانشمندان و کارشناسان افغان» که تحت عنوان «وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان؛ واقعیت‌ها و چشم‌اندازهای آینده» بیان کرده است.

او در ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی در مورد سه اعشاریه پنج میلیارد دالر باقی‌ماندۀ دارایی‌های افغانستان که از سوی ایالات متحدۀ امریکا منجمد شده، گفته که تاکنون دو محکمه به نفع افغانستان حکم صادر کرده‌اند و به احتمال بسیار زیاد، محکمه سوم و نهایی نیز در مورد آزادسازی این دارایی‌ها، رای خواهد داد، تا دارایی‌های مردم افغانستان محفوظ بماند.

داکتر انورالحق احدی، همچنین گفته که تاکنون هیچ‌گونه برداشت یا مصرفی از این دارایی‌ها صورت نگرفته و پس از عادی شدن اوضاع، این دارایی‌ها به د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) منتقل خواهد شد.

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ازبکستان از افزایش صادرات افغانستان و گسترش روابط اقتصادی خبر داد

آرشیف: دیدار صدراعظم ازبیکستان با ملاغنی برادر در سال ۲۰۲۵
آرشیف: دیدار صدراعظم ازبیکستان با ملاغنی برادر در سال ۲۰۲۵

جمشید خواجه‌یف، معاون صدراعظم ازبکستان، که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر کرده است، از افزایش صادرات میان دو کشور در سال جاری خبر داده است.

بر اساس خبرنامه‌ای که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یک‌شنبه ۴ اسد، درباره دیدار او با ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان، منتشر کرده، خواجه‌یف گفته است که مجموع صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دالر بود، اما از آغاز سال جاری تاکنون، ارزش صادرات افغانستان به این کشور به ۱۱۱ میلیون دالر رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال این رقم افزایش بیشتری یابد.

افغانستان بیشتر میوه‌های تازه و خشک، پنبه، زغال‌سنگ و قالین را به ازبکستان صادر می‌کند.

خواجه‌یف همچنین گفته است که ازبکستان تاکنون ۵ هزار ویزه برای شهروندان افغان صادر کرده که به گفته او، نشان‌دهنده گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است.

معاون صدراعظم ازبکستان که در رأس هیئتی متشکل از مقام‌های ارشد، تاجران و سرمایه‌گذاران به کابل سفر کرده، علاوه بر دیدار با ملا محمد حسن آخند، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، و شماری دیگر از مقام‌های این حکومت نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در نزدیک به پنج سال گذشته، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روابط این گروه با ازبکستان در مقایسه با شماری از دیگر کشورهای آسیای میانه، در بخش‌های مختلف گسترش یافته است.

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اوچا: کمبود بودجه، خدمات نجات‌بخش را برای میلیون‌ها کودک افغان با خطر روبه‌رو کرده است

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دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که اگر بودجۀ مورد نیاز در سال جاری تأمین نشود، میلیون‌ها کودک در افغانستان از خدمات نجات‌بخش صحی و تغذیه‌ای محروم خواهند شد.

اوچا روز یک‌شنبه ۴ اسد، در صفحۀ ایکس خود نوشته است که هر کودک حق دارد سالم و با توانایی کامل رشد کند، اما کمبود بودجه، برنامه‌های تغذیه‌ای برای ۵.۷ میلیون کودک و مادر را در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ با خطر جدی روبه‌رو ساخته است.

در هفته‌های اخیر، شماری از نهادهای دیگر مربوط به سازمان ملل متحد نیز نسبت به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. برنامه جهانی غذا (WFP) گفته است که سوءتغذیه در افغانستان گسترش یافته و ۵ میلیون کودک و مادر مبتلا به سوءتغذیه به درمان نیاز دارند.

همچنین، سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که به دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان یا به حالت تعلیق درآمده و یا به‌گونه کامل متوقف شده است.

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سفر هیئت ازبیکستانی به رهبری معاون صدر اعظم این کشور به کابل

دیدار جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان با ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای حکومت طالبان
دیدار جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان با ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای حکومت طالبان

یک هیئت بلندپایه به رهبری جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان برای شرکت در فورم تجارتی افغانستان و ازبیکستان وارد کابل شده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که بازرگانان و سرمایه‌گذاران ازبیک به طور خاص به بخش‌های استخراج معادن، انرژی، فلزات و مکانیزه کردن کشاورزی افغانستان علاقه‌مند هستند.

جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان، روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرا و دیگر مقامات ارشد حکومت طالبان در ارگ دیدار کرد.

در بیانیه حکومت طالبان به نقل از آقای خواجه‌یوف آمده است که افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ازبیکستان دارد و هدف از این سفر، راه‌اندازی و ارزیابی اجرای پروژه‌های وعده داده شده در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت است.

افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر میوه خشک و تازه، پنبه، زغال سنگ و قالین به ازبیکستان صادر کرده است.

واردات افغانستان از این کشور هم بیشتر نفت، گندم، برق و دیگر غلات است.

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هشدار وزارت انرژی و آب طالبان درباره احتمال جاری شدن سیلاب در شماری از مناطق افغانستان

وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نسبت به احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب در حوزه‌های شرقی از جمله نورستان هشدار داده است.

این وزارت روز شنبه، سوم اسد، در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی و با توجه به تغییرات اقلیمی، از چهارم تا پنجم اسد احتمال سرازیر شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب دریاها در شماری از حوزه‌های دریایی کشور وجود دارد.

وزارت انرژی و آب طالبان از مردم خواسته که از نزدیک شدن به دریاها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که در روزهای اخیر بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های شرقی افغانستان، به‌ویژه نورستان، تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. مقام‌های طالبان گفته‌اند که در سیلاب‌های هفته گذشته در نورستان، دست‌کم ۲۳ نفر جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی یا ناپدید شده‌اند.

از سوی دیگر، اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده است که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ۱۵ ولایت طی دو روز گذشته ۱۰ نفر جان باخته و شش نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته این اداره، این سیلاب‌ها علاوه بر تلفات انسانی، به خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و دارایی‌های مردم نیز خسارات وارد کرده است.

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ریچارد بنیت با اشاره به جنگ ایران می‌گوید که مهاجرین افغان در این کشور از جمله آسیب‌پذیرترین‌ها هستند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره درگیری‌ها میان امریکا و ایران گفته که مهاجرین افغان در ایران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

او روز شنبه سوم اسد در صفحه ایکس خود نوشته است که اغلب مهاجرین افغان در این درگیری‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

بنیت همچنان ادامه اعدام افغان‌ها در ایران را تاسف‌بار خوانده است.

این درحالیست که اخیراً قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان به نام گل‌محمد محمدی به اتهام پرونده اعتراضات سال گذشته در این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، حکم اعدام محمدی در ۲۸ سرطان در یکی از زندان‌های اصفهان اجرا شده است.

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پیش‌بینی‌ها از ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در ۲۱ ولایت افغانستان

خرابی‌های سیلاب‌ها در نورستان
خرابی‌های سیلاب‌ها در نورستان

بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، ۲۱ ولایت افغانستان امروز (شنبه) گواه ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

بدخشان، تخار، نورستان، بغلان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور از جمله ولایت‌هایی اند که احتمال ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در آنها پیش‌بینی شده است.

میزان بارندگی در این ولایت‌ها از ۱۰ تا ۳۵ ملی متر پیش‌بینی شده است.

این درحالیست که اخیراً شرق افغانستان به ویژه نورستان گواه باران‌ها و سیلاب‌های مرگبار و ویرانگری بود.

بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در نتیجه این باران‌ها و سیلاب‌ها دست کم ۲۳ نفر کشته، ۵ نفر ناپدید و ۱۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این سیلاب‌ها همچنان خسارات هنگفت مالی در نورستان، پکتیا، پکتیکا، غزنی و میدان وردک بجا گذاشته است.

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میزبانی افغانستان از تیم ملی هند در دهلی

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

قرار است که افغانستان در ماه سپتمبر میزبان مسابقات ۲۰ آوره در مقابل هند در دهلی باشد.

طبق گزارش "Cricket Info" انتظار می‌رود این مسابقات که شامل سه بازی است، به تاریخ‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۷ سپتمبر در ورزشگاه ارون جیتلی برگزار شود، اما برنامه آن هنوز رسماً اعلام نشده است.

اگرچه افغانستان چندین سال است که مسابقات داخلی خود را در هند برگزار می‌کند، اما این اولین باری است که یک کشور، میزبان تیم ملی‌اش در خاک خود است. افغانستان پیش از این مسابقات داخلی خود را در لکنو، دهرادون و گریتر نویدا برگزار کرده است، اما هرگز میزبان تیم هند در خود این کشور نبوده است.

افغانستان از زمان جام جهانی ۲۰ آوره در هند در اوایل امسال، در هیچ مسابقه بین‌المللی ۲۰ آوره شرکت نکرده است. در آن مسابقات، افغانستان از چهار مسابقه، دو مسابقه را برد، اما نتوانست به مرحله هشت بهترین راه یابد.

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فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی: صدور ویزه به افغان‌ها باید به گونه موردی ارزیابی شود

افغان‌هایی که از پاکستان به جرمنی رفته اند. (تصویر آرشیف)
افغان‌هایی که از پاکستان به جرمنی رفته اند. (تصویر آرشیف)

پس از فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی، دولت این کشور باید صدور ویزه به افغان‌ها را به گونه موردی ارزیابی کند.

این تصمیم روز جمعه و پس از آن گرفته شد که دولت جرمنی برنامه ویژه مهاجرتی افغان‌ها زیر نام "فهرست حقوق بشر" را متوقف کرد.

یکی از شاکیان این پرونده، زنی افغان بود که برای خود و دو پسر خردسالش درخواست ویزه به جرمنی داده بود و اکنون در شهر پشاور پاکستان زندگی می‌کند.

آنها در سال ۲۰۲۱ از جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده بودند، اما این وعده در دسمبر ۲۰۲۵ لغو شد. محکمه عالی اداری برلین-براندنبورگ حکم داد که آنها هیچ حق قانونی برای دریافت ویزه ندارند.

اما محکمه قانون اساسی دولت فدرال جرمنی این تصمیم را لغو کرد و گفت که محکمه در باره پرونده این زن به اشتباه قضاوت کرده است.

به گفته قضات محکمه قانون اساسی، محکمه عالی اداری باید در نظر بگیرد که جرمنی از نظر قانون اساسی موظف است تا زمان صدور ویزه، به کمک‌های خود به این زن و فرزندانش در پاکستان ادامه دهد.

این محکمه همچنین گفت که دولت جرمنی باید به همکاری خود با دولت پاکستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان ویزه که در این برنامه گنجانده شده‌اند، در آن کشور دستگیر و به افغانستان فرستاده نمی‌شوند.

در دسمبر ۲۰۲۵، وزارت داخله جرمنی تعهد خود را برای پذیرش حدود ۶۴۰ افغان از برنامه "فهرست حقوق بشر" بدون بررسی جداگانه هر پرونده لغو کرد.

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کمک‌های بشردوستانه بنیاد آقاخان به مناطق سیلاب‌زده در نورستان رسید

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، روزپنجشنبه(۱ اسد) در شبکۀ اکس نوشته که این کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان بزودی برای سیلاب‌زدگان توزیع خواهد شد. اما نگفته، چی وقت، به چه مقدار و پروسۀ توزیع این کمک های چگونه خواهد بود.

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث، قبلاً از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود.

روز دوشنبه(29 سرطان)، پس از بارندگی‌های شدید، ولایت نورستان شاهد سیلاب‌های ویرانگر بود. سازمان ملل متحد گفته که در نتیجۀ این سیلاب‌ها حداقل ۴۰ تن در شرق افغانستان کشته شده اند.

حکومت طالبان، گفته که در نتیجه سیلاب‌ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن، ۸۰ تن نیز زخمی شده‌اند و ده ها تن تا هنوز هم ناپدید هستند.

براساس خبرگزاری رویترز، در پی بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، پاکستان و شمال هند، حداقل ۸۲ تن کشته شده‌اند.

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