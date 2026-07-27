جهان
احمد الشرع: دمشق برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل، تلاش میکند
احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، می گوید که دمشق به همکاری چند کشور دیگر برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل، تلاش میکند.
الشرع در گفتوگو با شبکه الجزیره ابراز امیدواری کرده که موفقیت همچو توافق بتواند راه را برای صلح فراگیر هموار کند، بیآنکه حق سوریه بر ارتفاعات جولان نادیده گرفته شود.
او همچنین هشدار داده که هرگونه فرو رفتن لبنان در هرجومرج، پیامدهایی مستقیم و فوری برای سوریه خواهد داشت و گسترش جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران نیز میتواند عواقب سنگینی برای همۀ منطقه داشته باشد.
رئیسجمهور سوریه، تأکید کرده که دمشق قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد و از انحصار سلاح و از تصمیمگیری درمورد جنگ و صلح توسط حکومت لبنان حمایت کرده است.
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قیمت نفت خام روز دوشنبه حدود هفت درصد کاهش یافت
پس از توقف حملات راکتی ایران و امریکا، قیمت نفت خام روز دوشنبه(4 اسد) حدود هفت درصد کاهش یافت.
توقف حملات این امیدواریها را افزایش داده که ممکن است این دو کشور به آتشبس برگردند و گفتوگوها را برای بازگشایی تنگه هرمز آغاز کنند.
قیمت نفت خام برنت و تگزاس روز دوشنبه(4 اسد) به حدود ۹۰ دالر فی بشکه رسید.
رئیسجمهور اوکراین، با صدراعظم جدید بریتانیا، دیدار می کند
قرار است امروز ۲۷ جولای، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با اندی برنهام، صدراعظم جدید بریتانیا، در شهر لندن دیدار کند.
زلنسکی نخستین رهبر خارجی خواهد بود که از آغاز کار برنهام، به حیث مهمان رسمی او پذیرفته میشود. برنهام یک هفته پیش، پس از استعفای کییر استارمر، همحزبی اش از حزب کارگر، به مقام صدارت بریتانیا رسید.
برنهام پیش از این دیدار گفته که بریتانیا شانهبهشانه در کنار اوکراین ایستاده است و حمایت بریتانیا همچنان استوار و تزلزلناپذیر خواهد بود.
دفتر صدراعظم بریتانیا اعلام کرده که این دیدار رهبران دو کشور، «نشاندهندۀ استحکام روابط میان دو کشور است.
همچنین قرار است برنهام و زلنسکی با حدود ۲۰۰ نظامی اوکراینی دیدار کنند که طی سه هفته گذشته در در تمرینات مشترک امنیت بحری و پاکسازی ماینهای بحری در بریتانیا شرکت کردهاند. این تمرینات به هدف آمادگی برای مأموریتهای احتمالی آینده در بحیرۀ سیاه برگزار شده است.
بقائی: امریکاییها با جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام هستند
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در مصاحبهای با شبکه او آر اف(ORF) اتریش گفته که امریکاییها با جمهوری اسلامی «در حال تبادل پیام هستند و در شرایط کنونی، میانجیها، از جمله پاکستان و قطر، فعال اند و پیامها را میان طرفها رد و بدل میکنند».
بقائی، افزود، اما «برای آنکه هرگونه گفتوگویی شکل بگیرد، باید بستر مناسبی وجود داشته باشد، ولی امریکا همچو بستری را از بین برده است.»
این اظهارات درحالی مطرح میشود که سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات از «پیشرفتهایی» در مذاکرات و تبادل نظر بین تهران و مسقط خبر داده بود. این مقام ایرانی پس از آن در مورد ابراز نظر کرد که یک هیئت عمانی که برای گفتوگو در مورد مدیریت تنگۀ هرمز به تهران آمده بود، ایران را ترک کرد.
رئیسجمهور ترمپ، گزارشها درمورد کاهش ذخایر مهمات امریکا را رد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، گزارشها درمورد کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرده، گفته که امریکا «بهمراتب بیشتر از هر کشور دیگری» مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز «بسیار فراتر» از نیازهایش است.
ترمپ این اظهارات را روز یکشنبه(4 اسد) در بیانیهای ارسالی به روزنامه والاستریت ژورنال در حالی مطرح کرده که تلاشهای دیپلوماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد و تصمیم برای تشدید گسترده عملیات نظامی امریکا علیه ایران به تعویق افتاده است.
پیش از این، برخی رسانهها به نقل از مقامهای امریکایی آگاه گزارش داده بودند که نگرانی درمورد کاهش ذخایر مهمات، در تصمیم به تأخیر انداختن این عملیات نقش داشته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، این مقامها گفتهاند که اردوی امریکا آماده بود که روز جمعه دور تازهای از حملات گسترده به ایران را آغاز کند؛ حملاتی که ممکن بود تا دو هفته ادامه یابد.
با این حال، این عملیات به تعویق افتاد تا مذاکرات دیپلوماتیک ادامه یابد و مقامهای امریکایی درمورد تأثیر احتمالی یک حملۀ گسترده، بر ذخایر رو به کاهش راکتهای رهگیر پاتریوت و دیگر سیستم های دفاع هوایی این کشور گفتوگو کنند.
همزمان کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید و شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون نیز با رد گزارشها در مورد کاهش ذخایر مهمات امریکا، تأکید کردهاند که اردوی این کشور برای اجرای هر مأموریتی که رئیس جمهور ترمپ انتخاب کند، همۀ امکانات لازم را در اختیار دارد.
سرمنشی سازمان ملل: تمامی تحریمهای سوریه باید لغو شود
انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز یکشنبه، ۴ اسد، خواستار لغو تمامی تحریمهایی شد که در دوران رژیم بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، بر این کشور وضع شده بود.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، گوتیرش این اظهارات را در پایان سفر دو روزهاش به سوریه بیان کرد.
کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، پیش از این از کاهش بخشی از تحریمها علیه سوریه خبر دادهاند، اما به گفتۀ فرانسپرس، سرمایهگذاران همچنان با احتیاط عمل میکنند. بانک جهانی نیز برآورد کرده است که بازسازی سوریه پس از جنگ به حدود ۲۱۶ میلیارد دالر هزینه نیاز دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در دمشق گفت:"از اقداماتی که به کاهش تحریمها و ایجاد فرصتهای تازه برای بهبود اقتصادی انجامیده است، استقبال میکنم، اما تمامی این تحریمها باید هرچه زودتر لغو شوند."
گوتیرش روز شنبه وارد سوریه شد. این نخستین سفر یک سرمنشی سازمان ملل متحد به دمشق از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور به شمار میرود.
اردوی ایران میگوید حملات خود به کشورهای شرق میانه را متوقف کرده است
ایران میگوید که از دو شب به اینسو، همزمان با توقف حملات ایالات متحده، حملات تلافیجویانه خود بر متحدان امریکا در شرق میانه را نیز متوقف کرده است.
خبرگزاری فرانسپرس گزارش داد که محمد اکرمی نیا، سخنگوی اردوی ایران، روز یکشنبه ۴ اسد، گفته است که حملات امریکا تا دو شب پیش ادامه داشت، اما به گفته او "اما طی دو شب گذشته امریکاییها حملات خود را متوقف کردهاند."
او افزوده که "راهبرد ما بر پاسخ متقابل استوار بوده، ما نیز عملیات تلافیجویانه خود را متوقف کردهایم."
بر اساس این گزارش، توقف حملات امریکا پس از نزدیک به دو هفته در حالی صورت گرفته که گزارشهایی از نگرانی واشنگتن نسبت به کاهش ذخایر مهمات و محدود شدن برنامههای گسترش جنگ منتشر شده است.
روزنامۀ نیویارک تایمز نیز به نقل از دو مقام آگاه نوشته است که برنامههای گسترش عملیات نظامی، تا حدی به دلیل کاهش ذخایر مهمات به تعویق افتاده است.
این روزنامه افزوده است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، همچنین با این نگرانی روبهرو است که گسترش جنگ در شرق میانه میتواند روابط امریکا با متحدانش در کشورهای خلیج را تیره سازد و اقتصاد جهانی را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
آتشسوزیهای گسترده در فرانسه و اسپانیا بیش از ۳۰۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرد
بیشترین تخلیه در فرانسه صورت گرفته که شمارشان به بیش از ۲۲۰ هزار نفر میرسد و گزارش شده که شعلههای آتش امروز در حال گسترش بوده است.
شهر بوردو در جنوب غربی فرانسه که محل تاکستانهای زیادی است، در معرض خطر است و جادهها و راهآهنها بسته شدهاند.
در اسپانیا، چندین روستا در غرب مادرید که با شعلههای آتش روبرو هستند، تخلیه شدهاند و دستور تخلیه برای هشت روستای دیگر صادر شده است.
لوران نونز، وزیر داخله فرانسه گفته که آتشسوزی عظیم جنگلی در منطقه جنوب غربی ژیروند، در نزدیکی بوردو، دوباره شدت گرفته و تشدید آن غیرقابل پیشبینی است.
مقامات منطقهای روز یکشنبه اعلام کردند که این آتشسوزی در جنوب غربی فرانسه اکنون ۴۲۰۰۰ هکتار زمین را سوزانده است و این یکی از بزرگترین ویرانیهای زمین در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم است.
در حمله به جشن همجنسگرایان در جرمنی یک نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند
یک مرد با استفاده از یک موتر به یک جشن همجنسگرایان در در برلین، پایتخت جرمنی حمله که در نتیجه یک نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.
این رویداد ناوقت روز شنبه در منطقه تیرگارتن برلین در جریان جشن سالانه همجنسگرایان رخ داده است.
فردریش مرتس، صدراعظم جرمنی این حادثه را محکوم کرد و آن را حمله به جامعه جرمنی خواند.
او گفت که این حمله "بسیار جدی" بررسی خواهد شد.
پولیس جرمنی اعلام کرد که فرد مظنون یک مرد ۲۱ ساله اسلامگرا است و تلاشها برای بازداشت او ادامه دارد.
وزیر معارف هند در پی اعتراضات گسترده جوانان استعفا کرد
دارمندرا پرادان، وزیر معارف هند، روز شنبه در پی اعتراضات گسترده دانشجویان و جوانان به دلیل بینظمی در برگزاری امتحان کانکور از سمت خود استعفا کرد.
هزاران معترض در دهلی نو و شهرهای دیگر هند در روزهای اخیر خواستار اصلاح نظام آموزشی و برکناری وزیر معارف شده بودند. پرادان در پیامی در صفجه ایکس خود روز شنبه اعلام کرد که استعفای خود را به صدراعظم هند نرندرا مودی سپرده است.
جنبش اعتراضی «مادر کیک ها» (CJP) پس از اعلام استعفای وزیر، پایان اعتراضات را اعلام و گفت که خواستههای اصلی معترضان برآورده شده است.
این اعتراضات که در ابتدا به دلیل افشای پرسشنامههای امتحانی آغاز شده بود، به تدریج به موضوعاتی مانند بیکاری جوانان و اصلاح نظام آموزشی نیز گسترش یافت و به یکی از بزرگترین چالشهای دولت نرندرا مودی در سالهای اخیر تبدیل شد.