دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه گفت که یک فرصت دیگر به دیپلوماسی در برابر ایران داده‌است، اما اگر مذاکرات شکست بخورد، ایالات متحده دست به اقدامات نظامی بسیار گسترده علیه این کشور خواهد زد.

او در گفت‌وگو با وب‌سایت اکسیوس افزوده: "ما در حال انجام مذاکراتی بسیار جدی و عمیق با ایران هستیم. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، به اقدامات نظامی بسیار گسترده بازخواهیم گشت."

ترمپ در پاسخ به این پرسش که چه مدت حاضر است به دیپلوماسی فرصت بدهد، اعلام کرد: "زمان زیادی نه. یا خیلی سریع پیش می‌رود، یا اصلاً پیش نخواهد رفت."

رئیس جمهور امریکا بعد از ۱۳ روز حملات شبانه به ایران، جمعه هفته گذشته دستور توقف این اقدامات نظامی را صادر کرد.

ایران هم که در این دور از درگیری‌ها چند کشور خاورمیانه را هدف قرار داده بود، اعلام کرد حملات خود را متوقف می‌کند.

ترمپ درباره دلایل این تصمیم خود گفت، کشورهای که در نقش میانجی فعالیت می‌کنند از او خواستند یک فرصت دیگر به مذاکرات بدهد.