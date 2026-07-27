افغانستان
طالبان با نام تازه «برنامه پاسخگویی حکومت» را آغاز کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برنامه پاسخگویی حکومتشان به رسانهها آغاز شدهاست.
او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته است، این برنامه که زیر نام "حکومت در آئینه مطبوعات" آغاز شده، برای چند هفته ادامه خواهد یافت.
مجاهد هدف این برنامه را رسانهای کردن دستآوردهای حکومتشان عنوان کردهاست.
این برنامه در نظام جمهوری پیشین افغانستان زیر نام "حسابدهی دولت به ملت" برگزار میشد.
حکومت طالبان در سالهای گذشته نیز این برنامه را زیر نام "حسابدهی دولت به ملت" برگزار میکرد، اما امسال نام آن را تغییر دادهاست.
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۵۰ حمله پاکستان به افغانستان: “۴۷۲ غیر نظامی کشته و ۷۱۵ زخمی شدهاند”
سازمان حقوق بشری «رواداری» میگوید که در حملات پاکستان در افغانستان دست کم ۴۷۲ غیر نظامی کشته و ۷۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.
این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت میکند، روز دوشنبه با نشر گزارشی در باره حملات پاکستان در افغانستان گفته که ۵۰ حمله مربوط به پاکستان را که در فاصله زمانی دسمبر ۲۰۲۴ تا جون ۲۰۲۶ انجام شده، بررسی کردهاست.
بهگفته این سازمان، از میان ۴۷۲ غیر نظامی که در حملات پاکستان کشته شدند، ۳۴۲ مرد، ۸۶ کودک و ۴۴ زن شامل بودند.
رواداری مدعی شده که در حملات هوایی و زمینی پاکستان خانههای مسکونی، مکتبها، مساجد، مرکزهای صحی و دیگر تأسیسات عامالنفعه هدف قرار گرفتند و به شدت آسیب دیدند.
اما حکومت پاکستان پیش از این بارها مدعی شده که در حملاتش تأسیسات نظامی و پناهگاههای "تحریک طالبان پاکستان" را هدف قرار دادهاست.
اما بر اساس آمار دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در آخرین حملات هوایی پاکستان در ۲۹ جون امسال در ولایتهای کنر، پکتیا و پکتیکا، ۲۸ غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
در کنار دیگر موارد، سازمانهای بینالمللی کشته شدن دست کم ۲۶۹ غیر نظامی در حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز درمان معتادین به نام "امید" در کابل را تأیید کردند.
رهبر طالبان: امر به معروف از اهداف اصلی دو دهه جنگ ما بود
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان میگوید که یکی از اهداف اصلی مبارزات این گروه در ۲۰ سال پیش از حاکمیت آنان امر به معروف و نهی از منکر بود.
به گزارش رسانههای داخلی، او این موضوع را در نشستی با مسئولان محلی، عالمان و بزرگان قومی در کندهار مطرح کردهاست.
با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، رهبر این گروه وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرد.
ادارهی که در پنج سال گذشته از سوی مردم و سازمانهای بینالمللی متهم به نقض گسترده حقوق بشری است.
مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که خود را ملزم به تطبیق شریعت اسلامی میدانند، در کنار ایجا دیگر محدودیتها بر مردم، پوشش حجاب را بر زنان و دختران اجباری کرده و محدودیتهای زیادی بر آنان وضع کردهاند.
احدی: داراییهای افغانستان در سوئیس، ۷۰۰ میلیون دالر سود به دست آورده است
انوارالحق احدی، عضو "صندوق امانت افغانستان" و وزیر سابق مالیۀ در جمهوری مخلوع افغانستان می گوید که داراییهای افغانستان که در سوئیس نگهداری میشود، تاکنون ۷۰۰ میلیون دالر امریکایی سود به دست آورده و ارزش مجموعی آنها به چهار اعشاریه دو میلیارد دالر امریکایی رسیده است.
آقای احدی این اظهارات را روز یکشنبه(4 اسد) در نشست آنلاین «انجمن دانشمندان و کارشناسان افغان» که تحت عنوان «وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان؛ واقعیتها و چشماندازهای آینده» بیان کرده است.
او در ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی در مورد سه اعشاریه پنج میلیارد دالر باقیماندۀ داراییهای افغانستان که از سوی ایالات متحدۀ امریکا منجمد شده، گفته که تاکنون دو محکمه به نفع افغانستان حکم صادر کردهاند و به احتمال بسیار زیاد، محکمه سوم و نهایی نیز در مورد آزادسازی این داراییها، رای خواهد داد، تا داراییهای مردم افغانستان محفوظ بماند.
داکتر انوارالحق احدی، همچنین گفته که تاکنون هیچگونه برداشت یا مصرفی از این داراییها صورت نگرفته و پس از عادی شدن اوضاع، این داراییها به د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) منتقل خواهد شد.
ازبکستان از افزایش صادرات افغانستان و گسترش روابط اقتصادی خبر داد
جمشید خواجهیف، معاون صدراعظم ازبکستان، که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر کرده است، از افزایش صادرات میان دو کشور در سال جاری خبر داده است.
بر اساس خبرنامهای که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه ۴ اسد، درباره دیدار او با ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، منتشر کرده، خواجهیف گفته است که مجموع صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دالر بود، اما از آغاز سال جاری تاکنون، ارزش صادرات افغانستان به این کشور به ۱۱۱ میلیون دالر رسیده و انتظار میرود تا پایان سال این رقم افزایش بیشتری یابد.
افغانستان بیشتر میوههای تازه و خشک، پنبه، زغالسنگ و قالین را به ازبکستان صادر میکند.
خواجهیف همچنین گفته است که ازبکستان تاکنون ۵ هزار ویزه برای شهروندان افغان صادر کرده که به گفته او، نشاندهنده گسترش روابط دوستانه و همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است.
معاون صدراعظم ازبکستان که در رأس هیئتی متشکل از مقامهای ارشد، تاجران و سرمایهگذاران به کابل سفر کرده، علاوه بر دیدار با ملا محمد حسن آخند، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، و شماری دیگر از مقامهای این حکومت نیز دیدار و گفتوگو کرده است.
در نزدیک به پنج سال گذشته، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روابط این گروه با ازبکستان در مقایسه با شماری از دیگر کشورهای آسیای میانه، در بخشهای مختلف گسترش یافته است.
اوچا: کمبود بودجه، خدمات نجاتبخش را برای میلیونها کودک افغان با خطر روبهرو کرده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که اگر بودجۀ مورد نیاز در سال جاری تأمین نشود، میلیونها کودک در افغانستان از خدمات نجاتبخش صحی و تغذیهای محروم خواهند شد.
اوچا روز یکشنبه ۴ اسد، در صفحۀ ایکس خود نوشته است که هر کودک حق دارد سالم و با توانایی کامل رشد کند، اما کمبود بودجه، برنامههای تغذیهای برای ۵.۷ میلیون کودک و مادر را در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ با خطر جدی روبهرو ساخته است.
در هفتههای اخیر، شماری از نهادهای دیگر مربوط به سازمان ملل متحد نیز نسبت به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. برنامه جهانی غذا (WFP) گفته است که سوءتغذیه در افغانستان گسترش یافته و ۵ میلیون کودک و مادر مبتلا به سوءتغذیه به درمان نیاز دارند.
همچنین، سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که به دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان یا به حالت تعلیق درآمده و یا بهگونه کامل متوقف شده است.
سفر هیئت ازبیکستانی به رهبری معاون صدر اعظم این کشور به کابل
یک هیئت بلندپایه به رهبری جمشید خواجهیوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان برای شرکت در فورم تجارتی افغانستان و ازبیکستان وارد کابل شده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که بازرگانان و سرمایهگذاران ازبیک به طور خاص به بخشهای استخراج معادن، انرژی، فلزات و مکانیزه کردن کشاورزی افغانستان علاقهمند هستند.
جمشید خواجهیوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان، روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرا و دیگر مقامات ارشد حکومت طالبان در ارگ دیدار کرد.
در بیانیه حکومت طالبان به نقل از آقای خواجهیوف آمده است که افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ازبیکستان دارد و هدف از این سفر، راهاندازی و ارزیابی اجرای پروژههای وعده داده شده در زمینههای سرمایهگذاری و تجارت است.
افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر میوه خشک و تازه، پنبه، زغال سنگ و قالین به ازبیکستان صادر کرده است.
واردات افغانستان از این کشور هم بیشتر نفت، گندم، برق و دیگر غلات است.
هشدار وزارت انرژی و آب طالبان درباره احتمال جاری شدن سیلاب در شماری از مناطق افغانستان
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نسبت به احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب در حوزههای شرقی از جمله نورستان هشدار داده است.
این وزارت روز شنبه، سوم اسد، در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی و با توجه به تغییرات اقلیمی، از چهارم تا پنجم اسد احتمال سرازیر شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب دریاها در شماری از حوزههای دریایی کشور وجود دارد.
وزارت انرژی و آب طالبان از مردم خواسته که از نزدیک شدن به دریاها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند.
این هشدار در حالی منتشر میشود که در روزهای اخیر بارندگیهای شدید و سیلابها در شماری از ولایتهای شرقی افغانستان، بهویژه نورستان، تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. مقامهای طالبان گفتهاند که در سیلابهای هفته گذشته در نورستان، دستکم ۲۳ نفر جان باخته و دهها تن دیگر زخمی یا ناپدید شدهاند.
از سوی دیگر، اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده است که در نتیجه جاری شدن سیلابها در ۱۵ ولایت طی دو روز گذشته ۱۰ نفر جان باخته و شش نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گفته این اداره، این سیلابها علاوه بر تلفات انسانی، به خانهها، زمینهای زراعتی و داراییهای مردم نیز خسارات وارد کرده است.
ریچارد بنیت با اشاره به جنگ ایران میگوید که مهاجرین افغان در این کشور از جمله آسیبپذیرترینها هستند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره درگیریها میان امریکا و ایران گفته که مهاجرین افغان در ایران از جمله آسیبپذیرترین گروهها هستند.
او روز شنبه سوم اسد در صفحه ایکس خود نوشته است که اغلب مهاجرین افغان در این درگیریها نادیده گرفته میشوند.
بنیت همچنان ادامه اعدام افغانها در ایران را تاسفبار خوانده است.
این درحالیست که اخیراً قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان به نام گلمحمد محمدی به اتهام پرونده اعتراضات سال گذشته در این کشور خبر داد.
بر اساس گزارش رسانههای ایرانی، حکم اعدام محمدی در ۲۸ سرطان در یکی از زندانهای اصفهان اجرا شده است.
پیشبینیها از ریزش باران و جاری شدن سیلابها در ۲۱ ولایت افغانستان
بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، ۲۱ ولایت افغانستان امروز (شنبه) گواه ریزش باران و جاری شدن سیلابها خواهند بود.
بدخشان، تخار، نورستان، بغلان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور از جمله ولایتهایی اند که احتمال ریزش باران و جاری شدن سیلابها در آنها پیشبینی شده است.
میزان بارندگی در این ولایتها از ۱۰ تا ۳۵ ملی متر پیشبینی شده است.
این درحالیست که اخیراً شرق افغانستان به ویژه نورستان گواه بارانها و سیلابهای مرگبار و ویرانگری بود.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در نتیجه این بارانها و سیلابها دست کم ۲۳ نفر کشته، ۵ نفر ناپدید و ۱۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.
این سیلابها همچنان خسارات هنگفت مالی در نورستان، پکتیا، پکتیکا، غزنی و میدان وردک بجا گذاشته است.