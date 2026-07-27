جمشید خواجه‌یف، معاون صدراعظم ازبکستان، که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر کرده است، از افزایش صادرات میان دو کشور در سال جاری خبر داده است.

بر اساس خبرنامه‌ای که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یک‌شنبه ۴ اسد، درباره دیدار او با ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان، منتشر کرده، خواجه‌یف گفته است که مجموع صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دالر بود، اما از آغاز سال جاری تاکنون، ارزش صادرات افغانستان به این کشور به ۱۱۱ میلیون دالر رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال این رقم افزایش بیشتری یابد.

افغانستان بیشتر میوه‌های تازه و خشک، پنبه، زغال‌سنگ و قالین را به ازبکستان صادر می‌کند.

خواجه‌یف همچنین گفته است که ازبکستان تاکنون ۵ هزار ویزه برای شهروندان افغان صادر کرده که به گفته او، نشان‌دهنده گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است.

معاون صدراعظم ازبکستان که در رأس هیئتی متشکل از مقام‌های ارشد، تاجران و سرمایه‌گذاران به کابل سفر کرده، علاوه بر دیدار با ملا محمد حسن آخند، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، و شماری دیگر از مقام‌های این حکومت نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در نزدیک به پنج سال گذشته، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روابط این گروه با ازبکستان در مقایسه با شماری از دیگر کشورهای آسیای میانه، در بخش‌های مختلف گسترش یافته است.