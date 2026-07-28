در بازار مندوی میوه تازه شهر جلالآباد، یک سیر تربوز به قیمت ۵۸ افغانی فروخته میشود، اما شماری از دهقانان و مالکان کشتزارهای تربوز در ولسوالیهای مختلف این ولایت میگویند، با آنکه امسال حاصلشان نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده، اما بازار برخلاف انتظارشان رونق نداشته است.
به گفته آنان، افزایش بیکاری و فقر در کشور سبب شده که امسال حتی هزینههای کشت و برداشت تربوز نیز از درآمد فروش آن جبران نشود.
ولسوالیهای کامه، بهسود، کوزکنر، گوشته، بتیکوت، مومنددره و لعلپور از ولسوالیهایی هستند که در آنها تربوز در سطح گسترده کشت میشود.
امسال حاصلات بسیار خوب بود، اما بازار تربوز اصلاً خوب نیست
علیخان، یکی از دهقانان ولسوالی کامه، به رادیو آزادی گفت: «امسال حاصلات بسیار خوب بود، اما بازار تربوز اصلاً خوب نیست. ما مصارف زیادی کردیم و زحمت فراوان کشیدیم، اما وقتی حاصل رسید، قیمتها برخلاف انتظار بسیار پایین است.»
محمدعلی، یکی از دهقانان ولسوالی بتیکوت نیز گفت: «دهقانان زحمت میکشند، کود کیمیاوی و تخم را حتی به قرض تهیه میکنند، اما وقتی فصل برداشت میرسد، قیمتها بسیار پایین میآید. اکنون قیمت یک بوجی کود سیاه به هفت هزار افغانی رسیده و کود سفید نیز تقریباً همین قیمت را دارد، اما هنگام فروش حاصل، نرخها آنقدر پایین است که به جای سود، دهقانان زیان میکنند.»
شماری دیگر از دهقانان از حکومت میخواهند که در بخش بازاریابی محصولات زراعتی با آنان همکاری کند.
همچنین خواستار توزیع تخمهای اصلاحشده و کودهای کیمیاوی هستند تا از این طریق از آنان حمایت شود.
هنگام کشت، قیمت کود و تخم بسیار بلند است، اما زمان برداشت، حتی مصارفی که کرده ایم هم جبران نمیشود
محمدالله، یکی از دهقانان ولسوالی شیوه، به رادیو آزادی گفت: «نه حکومت و نه نهادهای کمکرسان هیچگونه همکاری با ما نمیکنند. هنگام کشت، قیمت کود و تخم بسیار بلند است، اما زمان برداشت، حتی مصارفی که کرده ایم هم جبران نمیشود. از حکومت میخواهیم در زمینه فراهمسازی کود و تخمهای اصلاحشده با ما همکاری کند.»
این دهقانان همچنان از مردم افغانستان میخواهند به جای خرید میوههای تازه وارداتی، از محصولات داخلی استفاده کنند؛ زیرا این کار هم به سود دهقانان افغان است و هم به بازاریابی محصولات زراعتی کشور کمک میکند.
این در حالی است که ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در ننگرهار اعلام کرده که امسال در بیش از دو هزار هکتار زمین در این ولایت تربوز کشت شده و برآورد میشود حدود ۸۰ هزار تُن متریک محصول به دست آید.
سال گذشته نیز در یکهزار و ۸۴۰ هکتار زمین در ولسوالیهای مختلف ننگرهار تربوز کشت شده بود.
مقامها گفته بودند که در آن سال حدود ۷۳ هزار تُن متریک تربوز تولید شده بود.
دهقانان ننگرهار میگویند این ولایت، علاوه بر تربوز، برای غرس درختان مالته، شفتالو ، زردآلو و کشت خربوزه، نیز اقلیم مناسبی دارد، اما پس از بسته شدن مسیر تورخم، خواهان آن هستند که محصولاتشان به کشورهای آسیای میانه انتقال داده شود تا برای آنها بازارهای بینالمللی فراهم شود.
افغانستان کشوری زراعتی به شمار میرود و بخش بزرگی از مردم از راه زراعت و مالداری معیشت شان را تامین میکنند، اما به گفته دهقانان، تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای گسترده، بارندگیهای بیموقع و سیلابهای ناگهانی آسیبهای جدی به زراعت وارد کرده و به جای سود، زیانهای سنگینی را بر آنان تحمیل کرده است.