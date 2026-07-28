بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه در قصر سفید با دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیدار می‌کند. این نخستین دیدار حضوری دو رهبر پس از آغاز جنگ ایران است.

انتظار می‌رود محور اصلی این دیدار، جنگ ایران و تلاش‌های واشنگتن برای آغاز مذاکرات باشد. این درگیری پس از حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فبروری آغاز شد. اسرائیل در دور تازه درگیری‌های میان امریکا و ایران که پس از آتش‌بس ماه اپریل شدت گرفت، حضور مستقیم نداشته است.

نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن گفت که در این دیدار درباره همه موضوعات مهم، به‌ویژه ایران، گفت‌وگو خواهد کرد. او افزود که هدف اسرائیل حفظ امنیت خود و گسترش روابط صلح با کشورهای منطقه است.

این هشتمین دیدار نتانیاهو و ترمپ از زمان بازگشت ترمپ به قصر سفید و نخستین گفت‌وگوی حضوری آنان پس از آغاز جنگ ایران خواهد بود

در این دیدار، اجرای توافق مورد حمایت امریکا میان اسرائیل و لبنان، وضعیت غزه و تلاش‌ها برای بازسازی این منطقه نیز بررسی خواهد شد.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که نتانیاهو در آستانه انتخابات ملی اسرائیل برای کسب دوره دیگر صدراعظمی تلاش می‌کند.