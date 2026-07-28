عمان طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز را به ایران پیشنهاد کرد

منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته اند که عمان، با حمایت کشورهای حوزۀ خلیج، طرحی را برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، مدیریت این آبراه مهم به‌طور مشترک انجام شده و از کشتی‌ها، هزینه‌های داوطلبانۀ خدمات دریافت خواهد شد.

این طرح در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های ناشی از جنگ بین ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را با اختلال روبه‌رو کرده‌است.

بر اساس خبرگزاری رویترز، امریکا خواستار بازگشت به وضعیت قبل از جنگ و عبور آزاد کشتی‌ها از تنگۀ هرمز بدون پرداخت هزینه است، درحالی‌که ایران روی نقش این کشور در مدیریت این گذرگاه استراتژیک تأکید می‌کند.

تهران تا هنوز به‌طور رسمی به این پیشنهاد عمان پاسخ نداده، اما مقام‌های این کشور در روزهای اخیر در تهران در مورد این طرح با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، نیز در تماس با همتایان عمانی و سعودی خود روی اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز تأکید کرده‌است.