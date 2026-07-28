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چهارشنبه ۷ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۵۳

جهان

عمان طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز را به ایران پیشنهاد کرد

آرشیف، تنگه هرمز
آرشیف، تنگه هرمز

منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته اند که عمان، با حمایت کشورهای حوزۀ خلیج، طرحی را برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، مدیریت این آبراه مهم به‌طور مشترک انجام شده و از کشتی‌ها، هزینه‌های داوطلبانۀ خدمات دریافت خواهد شد.

این طرح در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های ناشی از جنگ بین ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را با اختلال روبه‌رو کرده‌است.

بر اساس خبرگزاری رویترز، امریکا خواستار بازگشت به وضعیت قبل از جنگ و عبور آزاد کشتی‌ها از تنگۀ هرمز بدون پرداخت هزینه است، درحالی‌که ایران روی نقش این کشور در مدیریت این گذرگاه استراتژیک تأکید می‌کند.

تهران تا هنوز به‌طور رسمی به این پیشنهاد عمان پاسخ نداده، اما مقام‌های این کشور در روزهای اخیر در تهران در مورد این طرح با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، نیز در تماس با همتایان عمانی و سعودی خود روی اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز تأکید کرده‌است.

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موج تازه گرما در اروپا؛ ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی‌ها در فرانسه و اسپانیا

آتش سوزی در جنگلات فرانسه
آتش سوزی در جنگلات فرانسه

با نزدیک شدن موج تازه گرما به بخش‌هایی از مرکز و غرب اروپا، مقام‌های فرانسه و اسپانیا درباره افزایش خطر آتش‌سوزی هشدار داده‌اند.

مقام‌های دو کشور روز سه‌شنبه گفتند که آتش‌نشانان در مهار آتش‌سوزی‌های گسترده پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما خطر همچنان ادامه دارد.

در فرانسه، مقام‌های محلی اعلام کردند که آتش‌سوزی در منطقه ژیروند در جنوب‌غرب این کشور در جریان شب گذشته گسترش نیافته است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هشدار داده است که هفته‌های دشواری در پیش است و مقابله با این بحران نیازمند آمادگی بیشتر است.

در اسپانیا نیز مقام‌ها از پیشرفت عملیات مهار آتش در غرب مادرید خبر داده‌اند، اما اداره هواشناسی این کشور اعلام کرده است که موج تازه گرما از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و خطر آتش‌سوزی را در بیشتر مناطق افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش‌ها، از آغاز سال جاری میلادی حدود ۱۵۰ هزار هکتار زمین در اسپانیا و ۱۱۵ هزار هکتار در فرانسه در آتش‌سوزی‌ها سوخته است.

همزمان، چندین آتش‌سوزی در شمال و مرکز پرتگال نیز ادامه دارد و بیش از هزار آتش‌نشان با کمک طیاره و هلیکوپترهای اطفاییه را برای مهار آن تلاش می‌کنند.

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دیدار نتانیاهو و ترمپ در واشنگتن؛ جنگ ایران محور گفت‌وگوها

دونالد ترمپ با بنیامین نتانیاهو
دونالد ترمپ با بنیامین نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه در قصر سفید با دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیدار می‌کند. این نخستین دیدار حضوری دو رهبر پس از آغاز جنگ ایران است.

انتظار می‌رود محور اصلی این دیدار، جنگ ایران و تلاش‌های واشنگتن برای آغاز مذاکرات باشد. این درگیری پس از حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فبروری آغاز شد. اسرائیل در دور تازه درگیری‌های میان امریکا و ایران که پس از آتش‌بس ماه اپریل شدت گرفت، حضور مستقیم نداشته است.

نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن گفت که در این دیدار درباره همه موضوعات مهم، به‌ویژه ایران، گفت‌وگو خواهد کرد. او افزود که هدف اسرائیل حفظ امنیت خود و گسترش روابط صلح با کشورهای منطقه است.

این هشتمین دیدار نتانیاهو و ترمپ از زمان بازگشت ترمپ به قصر سفید و نخستین گفت‌وگوی حضوری آنان پس از آغاز جنگ ایران خواهد بود

در این دیدار، اجرای توافق مورد حمایت امریکا میان اسرائیل و لبنان، وضعیت غزه و تلاش‌ها برای بازسازی این منطقه نیز بررسی خواهد شد.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که نتانیاهو در آستانه انتخابات ملی اسرائیل برای کسب دوره دیگر صدراعظمی تلاش می‌کند.

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ترمپ: مذاکرات با ایران خیلی جدی است، اگر شکست بخورد حمله شدید می‌کنیم

جنگنده‌های امریکایی در حال آماده‌گی و پرواز برای هدف قرار دادن برخی نقاط نظامی در ایران
جنگنده‌های امریکایی در حال آماده‌گی و پرواز برای هدف قرار دادن برخی نقاط نظامی در ایران

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه گفت که یک فرصت دیگر به دیپلوماسی در برابر ایران داده‌است، اما اگر مذاکرات شکست بخورد، ایالات متحده دست به اقدامات نظامی بسیار گسترده علیه این کشور خواهد زد.

او در گفت‌وگو با وب‌سایت اکسیوس افزوده: "ما در حال انجام مذاکراتی بسیار جدی و عمیق با ایران هستیم. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، به اقدامات نظامی بسیار گسترده بازخواهیم گشت."

ترمپ در پاسخ به این پرسش که چه مدت حاضر است به دیپلوماسی فرصت بدهد، اعلام کرد: "زمان زیادی نه. یا خیلی سریع پیش می‌رود، یا اصلاً پیش نخواهد رفت."

رئیس جمهور امریکا بعد از ۱۳ روز حملات شبانه به ایران، جمعه هفته گذشته دستور توقف این اقدامات نظامی را صادر کرد.

ایران هم که در این دور از درگیری‌ها چند کشور خاورمیانه را هدف قرار داده بود، اعلام کرد حملات خود را متوقف می‌کند.

ترمپ درباره دلایل این تصمیم خود گفت، کشورهای که در نقش میانجی فعالیت می‌کنند از او خواستند یک فرصت دیگر به مذاکرات بدهد.

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احمد الشرع: دمشق برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل، تلاش می‌کند

احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)
احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)

احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، می گوید که دمشق به همکاری چند کشور دیگر برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل، تلاش می‌کند.

الشرع در گفت‌وگو با شبکه الجزیره ابراز امیدواری کرده که موفقیت همچو توافق بتواند راه را برای صلح فراگیر هموار کند، بی‌آنکه حق سوریه بر ارتفاعات جولان نادیده گرفته شود.

او همچنین هشدار داده که هرگونه فرو رفتن لبنان در هرج‌ومرج، پیامدهایی مستقیم و فوری برای سوریه خواهد داشت و گسترش جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران نیز می‌تواند عواقب سنگینی برای همۀ منطقه داشته باشد.

رئیس‌جمهور سوریه، تأکید کرده که دمشق قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد و از انحصار سلاح و از تصمیم‌گیری درمورد جنگ و صلح توسط حکومت لبنان حمایت کرده است.

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قیمت نفت خام روز دوشنبه حدود هفت درصد کاهش یافت

پس از توقف حملات راکتی ایران و امریکا، قیمت نفت خام روز دوشنبه(4 اسد) حدود هفت درصد کاهش یافت.

توقف حملات این امیدواری‌ها را افزایش داده که ممکن است این دو کشور به آتش‌بس برگردند و گفت‌وگوها را برای بازگشایی تنگه هرمز آغاز کنند.

قیمت نفت خام برنت و تگزاس روز دوشنبه(4 اسد) به حدود ۹۰ دالر فی بشکه رسید.

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رئیس‌جمهور اوکراین، با صدراعظم جدید بریتانیا، دیدار می کند

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین(آرشیف)
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین(آرشیف)

قرار است امروز ۲۷ جولای، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با اندی برنهام، صدراعظم جدید بریتانیا، در شهر لندن دیدار کند.

زلنسکی نخستین رهبر خارجی خواهد بود که از آغاز کار برنهام، به حیث مهمان رسمی او پذیرفته می‌شود. برنهام یک هفته پیش، پس از استعفای کی‌یر استارمر، هم‌حزبی اش از حزب کارگر، به مقام صدارت بریتانیا رسید.

برنهام پیش از این دیدار گفته که بریتانیا شانه‌به‌شانه در کنار اوکراین ایستاده است و حمایت بریتانیا همچنان استوار و تزلزل‌ناپذیر خواهد بود.

دفتر صدراعظم بریتانیا اعلام کرده که این دیدار رهبران دو کشور، «نشان‌دهندۀ استحکام روابط میان دو کشور است.

همچنین قرار است برنهام و زلنسکی با حدود ۲۰۰ نظامی اوکراینی دیدار کنند که طی سه هفته گذشته در در تمرینات مشترک امنیت بحری و پاکسازی ماین‌های بحری در بریتانیا شرکت کرده‌اند. این تمرینات به هدف آمادگی برای مأموریت‌های احتمالی آینده در بحیرۀ سیاه برگزار شده است.


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بقائی: امریکایی‌ها با جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام هستند

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران(آرشیف)
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران(آرشیف)

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در مصاحبه‌ای با شبکه او آر اف(ORF) اتریش گفته که امریکایی‌ها با جمهوری اسلامی «در حال تبادل پیام هستند و در شرایط کنونی، میانجی‌ها، از جمله پاکستان و قطر، فعال اند و پیام‌ها را میان طرف‌ها رد و بدل می‌کنند».

بقائی، افزود، اما «برای آنکه هرگونه گفت‌وگویی شکل بگیرد، باید بستر مناسبی وجود داشته باشد، ولی امریکا همچو بستری را از بین برده است.»

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران روز یک‌شنبه بدون اشاره به جزئیات از «پیشرفت‌هایی» در مذاکرات و تبادل نظر بین تهران و مسقط خبر داده بود. این مقام ایرانی پس از آن در مورد ابراز نظر کرد که یک هیئت عمانی که برای گفت‌وگو در مورد مدیریت تنگۀ هرمز به تهران آمده بود، ایران را ترک کرد.

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رئیس‌جمهور ترمپ، گزارش‌ها درمورد کاهش ذخایر مهمات امریکا را رد کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گزارش‌ها درمورد کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرده، گفته که امریکا «به‌مراتب بیشتر از هر کشور دیگری» مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز «بسیار فراتر» از نیازهایش است.

ترمپ این اظهارات را روز یکشنبه(4 اسد) در بیانیه‌ای ارسالی به روزنامه وال‌استریت ژورنال در حالی مطرح کرده که تلاش‌های دیپلوماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد و تصمیم برای تشدید گسترده عملیات نظامی امریکا علیه ایران به تعویق افتاده است.

پیش از این، برخی رسانه‌ها به نقل از مقام‌های امریکایی آگاه گزارش داده بودند که نگرانی درمورد کاهش ذخایر مهمات، در تصمیم به تأخیر انداختن این عملیات نقش داشته است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، این مقام‌ها گفته‌اند که اردوی امریکا آماده بود که روز جمعه دور تازه‌ای از حملات گسترده به ایران را آغاز کند؛ حملاتی که ممکن بود تا دو هفته ادامه یابد.

با این حال، این عملیات به تعویق افتاد تا مذاکرات دیپلوماتیک ادامه یابد و مقام‌های امریکایی درمورد تأثیر احتمالی یک حملۀ گسترده، بر ذخایر رو به کاهش راکت‌های رهگیر پاتریوت و دیگر سیستم های دفاع هوایی این کشور گفت‌وگو کنند.

همزمان کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید و شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون نیز با رد گزارش‌ها در مورد کاهش ذخایر مهمات امریکا، تأکید کرده‌اند که اردوی این کشور برای اجرای هر مأموریتی که رئیس جمهور ترمپ انتخاب کند، همۀ امکانات لازم را در اختیار دارد.

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سرمنشی سازمان ملل: تمامی تحریم‌های سوریه باید لغو شود

تصویر از جریان بازدید سرمنشی سازمان ملل متحد از سوریه
تصویر از جریان بازدید سرمنشی سازمان ملل متحد از سوریه

انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز یک‌شنبه، ۴ اسد، خواستار لغو تمامی تحریم‌هایی شد که در دوران رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، بر این کشور وضع شده بود.

براساس خبرگزاری فرانس‌پرس، گوتیرش این اظهارات را در پایان سفر دو روزه‌اش به سوریه بیان کرد.

کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، پیش از این از کاهش بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه خبر داده‌اند، اما به گفتۀ فرانس‌پرس، سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. بانک جهانی نیز برآورد کرده است که بازسازی سوریه پس از جنگ به حدود ۲۱۶ میلیارد دالر هزینه نیاز دارد.

سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در دمشق گفت:"از اقداماتی که به کاهش تحریم‌ها و ایجاد فرصت‌های تازه برای بهبود اقتصادی انجامیده است، استقبال می‌کنم، اما تمامی این تحریم‌ها باید هرچه زودتر لغو شوند."

گوتیرش روز شنبه وارد سوریه شد. این نخستین سفر یک سرمنشی سازمان ملل متحد به دمشق از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور به شمار می‌رود.

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