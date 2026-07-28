کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که با صدها زن آسیب‌پذیر در چندین ولایت افغانستان کمک‌ کرده‌است.

نماینده‌گی این کمیته در افغانستان روز سه‌شنبه (6 اسد) در شبکۀ اکس نوشته که به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی، برای حدود یک هزار زن آسیب‌پذیر، به شمول زنان باردار و مادران شیرده، در ولایات پروان، کندهار و خوست کمک‌های نقدی توزیع و آموزش‌های تغذیه‌ای فراهم کرده‌است.

به‌گفته کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، این مساعدت‌ها به مادران کمک می‌کند تا نیازهای عاجل خود را مرفوع کرده و غذای مغذی‌تری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.

این کمک‌ها در حالی انجام می‌شود که دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) روز یک‌شنبه گذشته هشدار داد که در صورت عدم تأمین بودجه مورد نیاز در سال جاری، میلیون‌ها کودک در افغانستان از خدمات حیاتی صحی و تغذیه‌ای محروم خواهند شد.

اوچا افزوده که کمبود بودجه، برنامه‌های تغذیه برای ۵.۷ میلیون کودک و مادر را در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی با خطر جدی مواجه ساخته است.