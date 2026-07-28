بر اساس خبرگزاری «دی‌پی‌ای»، جرمنی بار دیگر شماری از افغان‌ها را با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

طیارۀ حامل این افراد، صبح روز سه‌شنبه (6 اسد) از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل پرواز کرده‌است.

تا کنون جزئیات در مورد تعداد این افراد و دلایل اخراج آن‌ها ارائه نشده‌است.

با این حال، وزارت امور داخله ایالت ساکسونی روند اخراج آن‌ها را تأیید کرده‌است.

بر اساس گزارش، این اقدام در چارچوب توافق میان حکومت جرمنی و طالبان انجام شده، توافقی‌که به جرمنی اجازه می‌دهد بدون میانجی‌گری کشورهای ثالث، روند اخراج افغان‌ها را ادامه دهد.

حکومت جرمنی می‌گوید، افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانی‌که درخواست پناهنده‌گی‌شان رد شده‌است، به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

با این حال، منتقدان این اقدام را نوعی امتیازدهی و مشروعیت‌بخشی به طالبان، با وجود ادامۀ نقض حقوق بشر و محدودیت‌ها علیه زنان، می‌دانند.

شاهدان عینی در میدان هوایی کابل گفته اند که تعدادی از خانواده‌ها برای استقبال از بسته‌گان‌شان حضور یافته بودند.

به‌گفته مقام‌های طالبان، افراد اخراج ‌شده از جرمنی پس از ثبت هویت، بررسی‌های لازم و ارائه ضمانت از سوی خانواده‌های‌شان، احتمالاً آزاد خواهند شد.