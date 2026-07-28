هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که رسانه‌ها در افغانستان همچنان با محدودیت‌ها و فشارهای جدی روبه‌رو هستند.

یوناما در گزارشی‌که روز سه‌شنبه (6 اسد) منتشر کرد، گفته که بخش حقوق بشر این نهاد چندین مورد دستگیری خبرنگاران و تعلیق فعالیت رسانه‌ها را مستندسازی کرده‌است، مواردی‌که به‌گفته یوناما، نشان می‌دهد که سکتور رسانه‌ای افغانستان همچنان در فضای دشوار و محدود کننده‌ی به فعالیت ادامه می‌دهد.

گزارش یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از ماه اپریل تا جون سال ۲۰۲۶ میلادی را در بر می‌گیرد.

در این گزارش، به چندین مورد دستگیری و زندانی ساختن خبرنگاران، اعمال فشار بر رسانه‌ها از سوی مقام‌های حاکم و بسته شدن شماری از رسانه‌ها اشاره و گفته شده که تعدادی از رسانه‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی، فعالیت‌های‎‎‌شان را متوقف کرده‌اند.