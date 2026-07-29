جرمنی ۳۱ افغان به شمول یک تن که هیچ جرمی را مرتکب نشده بود، اخراج کرد

وزارت داخلهٔ جرمنی اعلام کرد که در یک پرواز چارتر، ۳۱ افغان را دوباره به افغانستان اخراج کرده است.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخلهٔ جرمنی، در گفت‌وگو با خبرنگاران در جنوب این کشور اظهار داشت که افرادی که روز سه‌شنبه(6 اسد) به افغانستان اخراج شدند، «اکثریت آنها مجرمان بسیار خطرناک بودند که به جرم‌هایی چون قتل، تجاوز جنسی و اعمال خشونت محکوم شده بودند.»

دوبرینت افزود که در بین این افراد، یک تن نیز شامل بود که به هیچ جرمی محکوم نشده، اما حکم اخراج او از جرمنی به‌طور الزامی قابل اجرا بود. به گفتهٔ او، این شخص قبلاً در یکی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بود، اما بعداً دوباره به جرمنی بازگشته بود.

اخراج این افغان‌ها بر اساس توافقی انجام شده که با حکومت طالبان صورت گرفته و بر اساس آن، حکومت جرمنی می‌تواند بدون دخالت کشورهای ثالث، روند اخراج افغان‌ها را به افغانستان را به‌طور منظم پیش ببرد.

از سال ۲۰۲۴ میلادی، زمانی که جرمنی روند اخراج پناهجویان به افغانستان را از سر گرفت، تاکنون بیش از ۲۰۰ تن را به افغانستان اخراج کرده است. به گفتهٔ سازمان عفو بین‌الملل، حداقل یکی از افرادی که به افغانستان اخراج شده بود، کشته شده است.