این سازمان روز سه‌شنبه(6 اسد) در گزارشی گفته که جوامع آسیب‌پذیر و کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان با آسیب و خطر مواجه می‌شوند، باید رسماً شناسایی شده، از آنها محافظت قانونی و بشردوستانه لازم صورت بگیرد.

داکتران بدون سرحد نسبت به تاثیر طرح حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی بر خدمات صحی پناهجویان عمیقاً ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی از پناهجویان به این سازمان گفته اند که از ترس دستگیر شدن و بررسی اسناد شان در مراکز صحی، تداوی خود و خانواده هایشان را به تاخیر می اندازند یا از آن اجتناب می کنند.

داکتران بدون سرحد گفته که این وضعیت منجر به مشکلات صحی قابل جلوگیری از جمله سوء تغذیه و عوارض بارداری شده است.

حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران غیرقانونی را در نوامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، در ابتدا افغان‌های فاقد اسناد را هدف قرار داد، بعداً این طرح را گسترش داد و مهاجران ثبت شده که دارای کارت‌های تابعیت افغانستان (ACC) یا سند اقامت (PoR) بودند را نیز شامل ساخت.

پاکستان از دهم جولای امسال روند اخراج همه افغان‌هایی را که اجازۀ اقامت در آن کشور را ندارند، شدت بخشیده و تاکنون صدها تن را به افغانستان فرستاده است.



