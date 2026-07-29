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خبر تازه
چهارشنبه ۷ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۰۰

افغانستان

داکتران بدون سرحد از پاکستان خواسته که جلو اخراج افغان‌ها را بگیرد

این سازمان روز سه‌شنبه(6 اسد) در گزارشی گفته که جوامع آسیب‌پذیر و کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان با آسیب و خطر مواجه می‌شوند، باید رسماً شناسایی شده، از آنها محافظت قانونی و بشردوستانه لازم صورت بگیرد.

داکتران بدون سرحد نسبت به تاثیر طرح حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی بر خدمات صحی پناهجویان عمیقاً ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی از پناهجویان به این سازمان گفته اند که از ترس دستگیر شدن و بررسی اسناد شان در مراکز صحی، تداوی خود و خانواده هایشان را به تاخیر می اندازند یا از آن اجتناب می کنند.

داکتران بدون سرحد گفته که این وضعیت منجر به مشکلات صحی قابل جلوگیری از جمله سوء تغذیه و عوارض بارداری شده است.

حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران غیرقانونی را در نوامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، در ابتدا افغان‌های فاقد اسناد را هدف قرار داد، بعداً این طرح را گسترش داد و مهاجران ثبت شده که دارای کارت‌های تابعیت افغانستان (ACC) یا سند اقامت (PoR) بودند را نیز شامل ساخت.

پاکستان از دهم جولای امسال روند اخراج همه افغان‌هایی را که اجازۀ اقامت در آن کشور را ندارند، شدت بخشیده و تاکنون صدها تن را به افغانستان فرستاده است.

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جرمنی ۳۱ افغان به شمول یک تن که هیچ جرمی را مرتکب نشده بود، اخراج کرد

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وزارت داخلهٔ جرمنی اعلام کرد که در یک پرواز چارتر، ۳۱ افغان را دوباره به افغانستان اخراج کرده است.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخلهٔ جرمنی، در گفت‌وگو با خبرنگاران در جنوب این کشور اظهار داشت که افرادی که روز سه‌شنبه(6 اسد) به افغانستان اخراج شدند، «اکثریت آنها مجرمان بسیار خطرناک بودند که به جرم‌هایی چون قتل، تجاوز جنسی و اعمال خشونت محکوم شده بودند.»

دوبرینت افزود که در بین این افراد، یک تن نیز شامل بود که به هیچ جرمی محکوم نشده، اما حکم اخراج او از جرمنی به‌طور الزامی قابل اجرا بود. به گفتهٔ او، این شخص قبلاً در یکی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بود، اما بعداً دوباره به جرمنی بازگشته بود.

اخراج این افغان‌ها بر اساس توافقی انجام شده که با حکومت طالبان صورت گرفته و بر اساس آن، حکومت جرمنی می‌تواند بدون دخالت کشورهای ثالث، روند اخراج افغان‌ها را به افغانستان را به‌طور منظم پیش ببرد.

از سال ۲۰۲۴ میلادی، زمانی که جرمنی روند اخراج پناهجویان به افغانستان را از سر گرفت، تاکنون بیش از ۲۰۰ تن را به افغانستان اخراج کرده است. به گفتهٔ سازمان عفو بین‌الملل، حداقل یکی از افرادی که به افغانستان اخراج شده بود، کشته شده است.

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ملل متحد: رسانه‌ها در افغانستان همچنان زیر فشار قرار دارند

رسانه‌ها در افغانستان همچنان با محدودیت‌ها و فشارهای جدی روبه‌رو هستند.
رسانه‌ها در افغانستان همچنان با محدودیت‌ها و فشارهای جدی روبه‌رو هستند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که رسانه‌ها در افغانستان همچنان با محدودیت‌ها و فشارهای جدی روبه‌رو هستند.

یوناما در گزارشی‌که روز سه‌شنبه (6 اسد) منتشر کرد، گفته که بخش حقوق بشر این نهاد چندین مورد دستگیری خبرنگاران و تعلیق فعالیت رسانه‌ها را مستندسازی کرده‌است، مواردی‌که به‌گفته یوناما، نشان می‌دهد که سکتور رسانه‌ای افغانستان همچنان در فضای دشوار و محدود کننده‌ی به فعالیت ادامه می‌دهد.

گزارش یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از ماه اپریل تا جون سال ۲۰۲۶ میلادی را در بر می‌گیرد.

در این گزارش، به چندین مورد دستگیری و زندانی ساختن خبرنگاران، اعمال فشار بر رسانه‌ها از سوی مقام‌های حاکم و بسته شدن شماری از رسانه‌ها اشاره و گفته شده که تعدادی از رسانه‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی، فعالیت‌های‎‎‌شان را متوقف کرده‌اند.

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جرمنی یک گروه دیگر از افغان‌ها را به افغانستان بازگرداند

آرشیف، اخراج گروهی از پناهجویان افغان از جرمنی به افغانستان در سال ۲۰۲۴
آرشیف، اخراج گروهی از پناهجویان افغان از جرمنی به افغانستان در سال ۲۰۲۴

بر اساس خبرگزاری «دی‌پی‌ای»، جرمنی بار دیگر شماری از افغان‌ها را با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

طیارۀ حامل این افراد، صبح روز سه‌شنبه (6 اسد) از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل پرواز کرده‌است.

تا کنون جزئیات در مورد تعداد این افراد و دلایل اخراج آن‌ها ارائه نشده‌است.

با این حال، وزارت امور داخله ایالت ساکسونی روند اخراج آن‌ها را تأیید کرده‌است.

بر اساس گزارش، این اقدام در چارچوب توافق میان حکومت جرمنی و طالبان انجام شده، توافقی‌که به جرمنی اجازه می‌دهد بدون میانجی‌گری کشورهای ثالث، روند اخراج افغان‌ها را ادامه دهد.

حکومت جرمنی می‌گوید، افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانی‌که درخواست پناهنده‌گی‌شان رد شده‌است، به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

با این حال، منتقدان این اقدام را نوعی امتیازدهی و مشروعیت‌بخشی به طالبان، با وجود ادامۀ نقض حقوق بشر و محدودیت‌ها علیه زنان، می‌دانند.

شاهدان عینی در میدان هوایی کابل گفته اند که تعدادی از خانواده‌ها برای استقبال از بسته‌گان‌شان حضور یافته بودند.

به‌گفته مقام‌های طالبان، افراد اخراج ‌شده از جرمنی پس از ثبت هویت، بررسی‌های لازم و ارائه ضمانت از سوی خانواده‌های‌شان، احتمالاً آزاد خواهند شد.

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کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از کمک به زنان آسیب‌پذیر در افغانستان

آرشیف، کمک‌های صلیب سرخ به شماری از زنان افغان
آرشیف، کمک‌های صلیب سرخ به شماری از زنان افغان

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که با صدها زن آسیب‌پذیر در چندین ولایت افغانستان کمک‌ کرده‌است.

نماینده‌گی این کمیته در افغانستان روز سه‌شنبه (6 اسد) در شبکۀ اکس نوشته که به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی، برای حدود یک هزار زن آسیب‌پذیر، به شمول زنان باردار و مادران شیرده، در ولایات پروان، کندهار و خوست کمک‌های نقدی توزیع و آموزش‌های تغذیه‌ای فراهم کرده‌است.

به‌گفته کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، این مساعدت‌ها به مادران کمک می‌کند تا نیازهای عاجل خود را مرفوع کرده و غذای مغذی‌تری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.

این کمک‌ها در حالی انجام می‌شود که دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) روز یک‌شنبه گذشته هشدار داد که در صورت عدم تأمین بودجه مورد نیاز در سال جاری، میلیون‌ها کودک در افغانستان از خدمات حیاتی صحی و تغذیه‌ای محروم خواهند شد.

اوچا افزوده که کمبود بودجه، برنامه‌های تغذیه برای ۵.۷ میلیون کودک و مادر را در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی با خطر جدی مواجه ساخته است.

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گزارش تازه یوناما: نزدیک به ۵۰۰ غیرنظامی در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان کشته شده‌اند

یافته‌های سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز درگیری‌ها میان نیروهای مرزی حکومت طالبان و اردوی پاکستان، ۴۹۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) این آمار را امروز در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در ماه‌های اپریل تا جون که روز سه‌شنبه منتشر شد، ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است که این تلفات غیرنظامیان در نتیجه خشونت‌ها، از اوایل ماه اکتوبر سال گذشته تا ۳۰ جون سال جاری میلادی ثبت شده است.

روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن تیره‌تر شد که نیروی هوایی پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته برای نخستین بار حملات هوایی را در افغانستان انجام داد و پس از آن، مسیرهای رفت‌وآمد میان دو کشور نیز بسته شد.

یوناما علاوه بر تلفات غیرنظامیان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بار دیگر نگران‌کننده خوانده است.

این نهاد به بازداشت ۳۰ زن در هرات به اتهام رعایت نکردن حجاب، ۲۹ مورد بازداشت و توقیف اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت جمهوری پیشین و گزارش‌هایی درباره شکنجه برخی از آنان اشاره کرده است.

حکومت طالبان تاکنون درباره این گزارش یوناما واکنشی نشان نداده است.

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رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان کشته شد

ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان
ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان

ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان، روز سه‌شنبه ۶ اسد، در یک حمله مسلحانه در ولسوالی بهارک کشته شد.

احسان‌الله کامگار سخنگوی قوماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان این خبر را به رادیو آزادی تأیید کرده و گفته است که این رویداد تحت بررسی قرار دارد.

بر اساس اعلامیه قوماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان، امیری در مسیر بهارک–فیض‌آباد هدف حمله دو فرد مسلح موترسایکل سوار قرار گرفت و جان باخت.

در این اعلامیه آمده است که یکی از مهاجمان در تیراندازی محافظان امیری کشته شده و فرد دیگر از محل فرار کرده است.

قوماندانی امنیه حکومت طالبان گفته است که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست.

تا هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.

این حمله درحالی رخ داده که بدخشان در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های بوده است، جبهه آزادی مخالف طالبان مدعی شده که چند پوسته طالبان را تصرف کرده و تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد کرد است.

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۵۰ حمله پاکستان به افغانستان: “۴۷۲ غیر نظامی کشته و ۷۱۵‌ زخمی شده‌اند”

ویرانی‌های به‌جا مانده پس از حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز درمان معتادین به نام "امید" در کابل
ویرانی‌های به‌جا مانده پس از حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز درمان معتادین به نام "امید" در کابل

سازمان حقوق بشری «رواداری» می‌گوید که در حملات پاکستان در افغانستان دست کم ۴۷۲ غیر نظامی کشته و ۷۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، روز دوشنبه با نشر گزارشی در باره حملات پاکستان در افغانستان گفته که ۵۰ حمله مربوط به پاکستان را که در فاصله زمانی دسمبر ۲۰۲۴ تا جون ۲۰۲۶ انجام شده، بررسی کرده‌است.

به‌گفته این سازمان، از میان ۴۷۲ غیر نظامی که در حملات پاکستان کشته شدند، ۳۴۲ مرد، ۸۶ کودک و ۴۴ زن شامل بودند.

رواداری مدعی شده که در حملات هوایی و زمینی پاکستان خانه‌های مسکونی، مکتب‌ها، مساجد، مرکزهای صحی و دیگر تأسیسات عام‌النفعه هدف قرار گرفتند و به شدت آسیب دیدند.

اما حکومت پاکستان پیش از این بارها مدعی شده که در حملاتش تأسیسات نظامی و پناهگاه‌های "تحریک طالبان پاکستان" را هدف قرار داده‌است.

اما بر اساس آمار دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در آخرین حملات هوایی پاکستان در ۲۹ جون امسال در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا، ۲۸ غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.

در کنار دیگر موارد، سازمان‌های بین‌المللی کشته شدن دست کم ۲۶۹ غیر نظامی در حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز درمان معتادین به نام "امید" در کابل را تأیید کردند.

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طالبان با نام تازه «برنامه پاسخ‌گویی حکومت» را آغاز کرد

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ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که برنامه‌ پاسخ‌گویی حکومت‌شان به رسانه‌ها آغاز شده‌است.

او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته است، این برنامه که زیر نام "حکومت در آئینه مطبوعات" آغاز شده، برای چند هفته ادامه خواهد یافت.

مجاهد هدف این برنامه را رسانه‌ای کردن دست‌آوردهای حکومت‌شان عنوان کرده‌است.

این برنامه در نظام جمهوری پیشین افغانستان زیر نام "حسابدهی دولت به ملت" برگزار می‌شد.

حکومت طالبان در سال‌های گذشته نیز این برنامه را زیر نام "حسابدهی دولت به ملت" برگزار می‌کرد، اما امسال نام آن را تغییر داده‌است.

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رهبر طالبان: امر به معروف از اهداف اصلی دو دهه جنگ ما بود

یکی از ادارات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کندهار
یکی از ادارات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کندهار

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان می‌گوید که یکی از اهداف اصلی مبارزات این گروه در ۲۰ سال پیش از حاکمیت آنان امر به معروف و نهی از منکر بود.

به گزارش رسانه‌های داخلی، او این موضوع را در نشستی با مسئولان محلی، عالمان و بزرگان قومی در کندهار مطرح کرده‌است.

با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، رهبر این گروه وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرد.

اداره‌ی که در پنج سال گذشته از سوی مردم و سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده حقوق بشری است.

مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که خود را ملزم به تطبیق شریعت اسلامی می‌دانند، در کنار ایجا دیگر محدودیت‌ها بر مردم، پوشش حجاب را بر زنان و دختران اجباری کرده و محدودیت‌های زیادی بر آنان وضع کرده‌اند.

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